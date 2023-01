LaLiga und OneFootball weiten Partnerschaft aus

LaLiga wird die erste Liga, die eine breite Palette offizieller Inhalte auf OneFootball veröffentlicht, darunter News, Spielberichte, Videos und ausgewählte Highlights

Mehr Content von der spanischen Top-Liga

LaLiga, Spaniens höchste Fußballliga, hat eine neue Partnerschaft mit OneFootball, der weltweit führenden Fußball-Medienplattform, angekündigt. LaLiga wird sein offizielles Profil auf der Plattform einrichten, um seine digitale Reichweite zu vergrößern und neue Kontaktpunkte zu finden, um mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

LaLiga wird die erste Liga sein, die ihr offizielles Konto nutzt, um alle Vereinsnachrichten, Interviews, Spielberichte und Videos, einschließlich einer Auswahl von Spieltagshighlights, auf Spanisch und Englisch zu veröffentlichen. Die Einführung eines offiziellen Kanals auf OneFootball wird LaLiga dabei helfen, das Publikum der Plattform von über 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern zu erreichen, von denen 75 % zwischen 17 und 34 Jahre alt sind.

Nachrichten und Aktualisierungen werden den Fans im gesamten OneFootball-Ökosystem über einen vollständig personalisierten Home-Feed zur Verfügung stehen, so dass die Nutzer, die LaLiga verfolgen, keine einzige Meldung verpassen müssen und 365 Tage im Jahr über alle Geschehnisse bei einigen der größten Teams in Europa auf dem Laufenden sind.

Alle Inhalte, die von LaLiga stammen oder von LaLiga veröffentlicht werden, stehen den Fans auf der mobilen App OneFootball und auf der Website OneFootball.com zur Verfügung. Darüber hinaus werden Videos, die Archivmaterial, Blicke hinter die Kulissen und Highlights enthalten, über den OneFootball Player verfügbar sein, der Inhalte an über 250 renommierte Verlage und Medien auf der ganzen Welt verteilt.

LaLiga ist die nächste große Liga, die sich der OneFootball-Plattform anschließt, neben über 130 anderen Vereinen, Ligen und Verbänden, die ihren Fans bereits Originalinhalte über OneFootball zur Verfügung stellen.

Alfredo Bermejo, LaLigas Direktor für digitale Strategie, dazu: _“Die Präsenz auf wichtigen Plattformen wie OneFootball ist für LaLiga von entscheidender Bedeutung, um Millionen von Fans und neue Nutzer zu erreichen, die das Beste aus der besten Liga der Welt genießen können. Die Vereinbarung mit OneFootball ermöglicht es uns, uns an der Spitze der Unterhaltungsindustrie zu positionieren.“ _

_“LaLiga ist eine der größten und aufregendsten Fußballligen der Welt und gehört durchweg zu den meistverfolgten Wettbewerben auf OneFootball. Unser Ziel ist es, die Plattform der Wahl für Fußballligen auf der ganzen Welt zu werden, um ihre Inhalte mit einer neuen Generation von Fans zu teilen, und wir freuen uns, dass LaLiga einen Account eröffnet hat, um die Reichweite einer der besten Ligen der Welt zu vergrößern. Wir freuen uns sehr, LaLiga in unserem Netzwerk willkommen zu heißen und können es kaum erwarten, unseren Nutzern tolle Inhalte über den FC Barcelona, Real Madrid, Valencia CF, Atlético de Madrid und den Rest der Liga zu präsentieren“, so _Lucas von Cranach, Gründer und CEO von OneFootball.

Über LaLiga

LaLiga ist eine globale, innovative und sozial verantwortliche Organisation, führend im Freizeit- und Unterhaltungssektor. Sie ist ein privater Sportverband, der sich aus den 20 Fußballclubs/SAD von LaLiga Santander und den 22 von LaLiga SmartBank zusammensetzt und für die Organisation von professionellen Fußballwettbewerben auf nationaler Ebene zuständig ist. LaLiga ist der Fußballwettbewerb mit den meisten Anhängern in den sozialen Netzwerken der Welt, die bereits über 165 Millionen auf 17 Plattformen und in 20 verschiedenen Sprachen sind. Der Verband hat seinen Hauptsitz in Madrid (Spanien) und ist in 41 Ländern mit 11 Büros und 44 Delegierten vertreten. Der Verband setzt sich über seine Stiftung für soziale Belange ein und ist die erste Profifußballliga der Welt, die einen Wettbewerb für Fußballspieler mit geistiger Behinderung anbietet: LaLiga Genuine Santander.

Über OneFootball

Niemand bringt die Fans näher an die Faszination Fußball als OneFootball. Mit über 100 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen weltweit ist OneFootball die beliebteste Fußballmedienplattform für die neue Generation von Fußballfans. OneFootball hat verstanden, dass die Fußballbegeisterung der Fans über die 90 Minuten eines Spiels hinausgeht und bietet seinen Nutzer:innen die umfassendste Fußballberichterstattung auf und neben dem Platz: Von aktuellen Nachrichten, Highlight-Clips und Live-Streamings bis hin zu Statistiken und Live-Ergebnissen von Hunderten Ligen und Wettbewerben weltweit – die Fans bekommen alle Inhalte, nach denen sie sich sehnen. OneFootball ist das einzige Unternehmen, das einzelne Live-Fußballspiele in der App sowohl kostenlos als auch als Pay-per-View anbietet, während das OneFootball-Netzwerk mit über 150 Vereinen, Ligen, Verbänden, Spieler:innen sowie Hunderten von unabhängigen Content-Ersteller:innen und Broadcastern fast 200.000 redaktionelle und Video-Inhalte pro Monat liefert.

Das 2008 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und regionalen Büros in London, Singapur und Lissabon hat eine globale Reichweite und ist tief in das Fußball-Ökosystem eingebettet. Zu den Anteilseignern gehören die Spitzenclubs Arsenal, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur sowie der Deutsche Fußball-Bund. OneFootball ist in zwölfSprachen verfügbar und ist die am besten bewertete Sport-App der Welt, basierend auf Millionen von App-Store und Google-Play-Bewertungen.

Im Jahr 2022 kündigte OneFootball ein neues Joint Venture – OneFootball Labs – an, das zusammen mit Animoca Brands und einem der Blockchain-Pioniere, Liberty City Ventures, gegründet wurde. OneFootball Labs wird es Vereinen, Ligen, Verbänden und Spieler:innenn ermöglichen, digitale Premium-Assets und fanorientierte Erlebnisse auf der in der Sportbranche führenden Flow-Blockchain zu veröffentlichen, damit Fans ihre Lieblingsmomente über die einfach zu bedienende und sicher Dapper-Wallet abrufen können. OneFootball will an der Spitze einer neuen Ära stehen und Vereinen, Ligen, Verbänden und Spieler:innen helfen, direktere Beziehungen zu den Fans aufzubauen und neue digitale Erlebnisse zu schaffen. Alle digitalen Sammlerstücke werden auf OneFootballs eigenem Marktplatz, Aera by OneFootball, erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie unter:

? company.onefootball.com

? https://aera.onefootball.com/

? twitter.com/onefootball

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIDELINES GmbH

Herr Michael Gerharz

Löwengasse 27 / Haus

60385 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 06938098210

web ..: https://sidelines.agency/

email : onefootball@sidelines.agency

Pressekontakt:

SIDELINES GmbH

Herr Michael Gerharz

Löwengasse 27 / Haus

60385 Frankfurt am Main

fon ..: 06938098210

email : onefootball@sidelines.agency

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

