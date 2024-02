Lichtfacetten so flexibel wie nie: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für kreative Umgestalter

Praktisch und vielseitig: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten, die sich flexibel an jede Situation anpassen.

Schlitz, 15. Februar 2024 – Wer Abwechslung in seinem Zuhause liebt, wird mit diesen flexiblen und anpassungsfähigen Leuchten zum kreativen Raumgestalter – jeden Tag aufs Neue. Denn eines haben diese Lichtideen gemeinsam: Sie lassen sich anpassen, wann immer Möbel herumgerückt werden, neue Interior-Pieces hinzukommen oder schlicht die Situation es erfordert. Lampenwelt.de präsentiert Akkuleuchten, die mit warmem Flair unsere Spontaneität unterstreichen, Schienensysteme, die unsere Raumkonzepte mit jeder Umgestaltung aufs Neue erhellen, höhenverstellbare Leuchten, die sich an jede Situation flexibel anpassen, und Nachtlichter, die uns charmant und originell in unseren Ruhephasen begleiten. Last but not least bringen Akku-, Solar und Erdspießleuchten die nötige Flexibilität in unsere Gärten, auf unsere Ausflüge und Campingtrips, um im Handumdrehen Wohlfühllicht unter freiem Himmel zu erzeugen.

Akkuleuchten für den Wohnbereich

Das Wohnzimmer soll gemütlich und individuell beleuchtet werden, ohne weitere Löcher zu bohren oder Kabel zu verlegen? Dann sind Akkuleuchten die perfekte Wahl – Designkreationen, die kurzerhand überall platziert werden können, wo gerade Flair gefragt ist. Platziert auf Couchtisch, Regal oder Fensterbrett benötigen sie keine Steckdose, denn ihr Akku wird im Vorfeld aufgeladen. Die Einsatzzwecke der leuchtenden Flexibilitäts-Weltmeister sind vielseitig: Vom Dekolicht über das Leselicht bis zum Stimmungslicht erfüllen sie einfach alle Lichtskills.

Schienensysteme für Räume im Wandel

Wer seine Wohnräume immer wieder gerne umgestaltet und die Möbel neu arrangiert, ist mit Schienensystemen als Beleuchtungskonzept perfekt beraten. Ihr Aufbau ist einfach: An stromführenden Schienen werden unterschiedlichste Leuchten – von der Pendelleuchte bis zum Spot – befestigt. So können viele Lichtquellen mit nur einem Stromanschluss auskommen. Je nach Bedarf können die Leuchten an den Schienen ausgetauscht, ergänzt oder verschoben werden und sich aufs neue Raumkonzept einstellen. Tipp: Schienensysteme sind besonders geeignet für große oder verwinkelte Räume, um verschiedene Lichtbereiche zu schaffen.

Akkuleuchten für Flair am Esstisch

Das Auge isst mit! Und es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass auch die Seele mitisst, wenn man das Lichtflair betrachtet, das Akkuleuchten am Esstisch für uns zaubern. Ganz ohne Kabelsalat oder Suche nach der geeigneten Steckdose bringen die flexiblen Tischleuchten Wohlfühlatmosphäre ins perfekte Dinner. In der Mitte der Tafel platziert entfalten sie ebenso ihre Wirkung wie an jedem einzelnen Gedeck. Gedimmt unterstreichen sie warm die Gemütlichkeit eines ausgiebigen Mahls mit Familie und Freunden.

Höhenverstellbare Leuchten

Höhenverstellbare Leuchten erlauben eine individuelle und an die jeweilige Situation angepasste Beleuchtung eines jeden Raumes. Besonders beliebt sind sie für Esstische, Couchtische oder auch Kochinseln, da sie dort für eine gemütliche direkte Ausleuchtung sorgen. Die verschiedenen, je nach Leuchte unterschiedlichen Mechanismen – vom Zugpendelkabel bis zum Spiralkabel – machen sie flexibel in der Höhe. So kann der Lichtkegel, der einen Tisch erhellt, je nach Tätigkeit jederzeit kurzerhand neu justiert werden.

Nachtlichter mit Akku

Wer sich das Kind in sich bewahrt hat, wird diese flexiblen Lichter lieben: Akku-Nachtlichter in allen möglichen Motiven vom Hündchen bis zum Panda zaubern uns vor dem Einschlafen ein Lächeln auf die Lippen und erinnern uns an unbeschwerte Zeiten und schöne Erlebnisse. Kein Wunder, dass nicht nur Kinder Spaß an ihnen haben. Wer nachts also einmal aufwacht, um ins Bad zu gehen, profitiert vom sanften Licht der originellen Leuchten, anstatt auf das helle Licht von Wand- oder Deckenleuchte zurückgreifen zu müssen. So werden die Träume sanfter unterbrochen und das Einschlafen fällt im Anschluss leichter. Dank Akku können die leuchtenden Tierchen beim nächtlichen Gang durch die Wohnung einfach mitkommen.

Akku-Tischleuchten für die Terrasse

Ganz gleich, ob fürs Wintergrillen oder die ersten lauen Frühlingsabende: Akkutischleuchten verwandeln Terrasse, Balkon und Gartenhaus im Handumdrehen in einen Ort voller Flair und Gemütlichkeit. Die Designs sind so facettenreich, dass für jeden Stil und Geschmack etwas dabei ist: von der minimalistisch angehauchten, modernen Laterne bis zur Solarleuchte im Natural-Chic. Tipp: Auch wenn die kleinen Lichtspender mit einer IP-Schutzart daherkommen, die für draußen geeignet ist, bleiben sie länger schön und unversehrt, wenn man sie nach dem Lichtgenuss mit hineinnimmt.

Erdspießleuchten rund ums Beet und für Blumenkästen

Flexibel sind sie allein schon deshalb, weil sie jederzeit von einem Blumenbeet ins andere gesteckt oder von einer Toppflanze zur nächsten wechseln können. Ihr Erdspieß macht diese stimmungsvollen Außenleuchten zu anpassungsfähigen Lichtgestaltern. Wenn sie dann noch Solarpanels haben, muss nicht einmal eine Steckdose in der Reichweite des Kabels sein. Dann sind Erdspießleuchten komplett autark und spenden uns mit der Kraft der Sonne, deren Energie sie tagsüber aufgenommen haben, am Abend Licht. Je nach Ausgestaltung der Erdspießleuchte, zum Beispiel mit Spots, kann der Lichtkegel ganz nach Belieben auf Bereiche, Pflanzen oder Außenwände gerichtet werden.

Multitasking-Lights: von Camping bis Gartenparty

Wer bei Akkulampen zuallererst an Tischlampen denkt, wird bei dieser Auswahl an Steh, Pendel- und Dekoleuchten eines Besseren belehrt. Von der Akkustehleuchte, die sich neben dem Zelteingang ebenso gut macht wie auf der Terrasse, bis zur Akku-Pendelleuchte, die sich in jedem Baum und an jedem Schirm wohlfühlt, bis zur kleinen Dekoleuchte, die leicht in den Rucksack gepackt werden kann und beim Ausflug nach Sonnenuntergang für Freude und Flair sorgt, ist alles zu haben. Mit diesen flexiblen Leuchten für den Außenbereich wird jede Outdooraktivität noch gemütlicher und stimmungsvoller – sei es beim Camping oder im eigenen Garten.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 21 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 98 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 0661-296 962-1168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Zahltag“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag MASANGSOFT aktualisiert „MICROVOLTS: Recharged“ und eröffnet den Epic Store