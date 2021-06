Lilo Maus – Eine inspirierende Fabel über die Schönheit und Fülle unseres Seins

Die Heldin des neuen Kinder- und Hörbuches von Manuela Müller „Lilo Maus“ ist ein kleines, bezauberndes Nagetier. Lilo lebt im Wald und entdeckt nach langer Traurigkeit ihre Freude am Leben wieder.

Lilo ist sehr traurig, denn plötzlich und unerwartet verliert sie ihre Freude und zieht sich immer mehr in ihre eigene Welt zurück. Mama Maus ist ratlos, möchte ihrem Kind diese schwere Last abnehmen, ihr helfen und erdrückt Lilo fast mit ihren Ratschlägen, was nur bewirkt, dass Lilo sich noch mehr entfernt. Als Mama Maus dann plötzlich ihr eigenes Leben positiv verändert und besser auf sich und ihre Bedürfnisse achtet und die Dinge fokussiert – die ihr Freude machen, geschieht auch mit Lilo etwas. Sie wird zunehmend neugierig, und Mama und Lilo finden wieder zueinander und lernen mit verschiedenen Hilfsmitteln der Achtsamkeit, die Welt wieder ganz intensiv wahrzunehmen.

Im Mittelpunkt dieser zauberhaften Fabel steht das wichtige und dennoch häufig unterschätzte Thema Selbstfürsorge. Die meisten Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder und stoßen dabei nicht immer auf freudvolle Resonanz, fühlen sich nicht gesehen oder auch abgelehnt und sie vergessen in der Hektik des Alltags oft das Wichtigste – das jeder Mensch genauso gut ist, wie er ist!

Die Autorin möchte aufzeigen, dass man nur ein guter Wegbereiter sein kann, wenn man gut für sich selbst sorgt und damit seinen Kindern in jeder Lebenslage ein tolles Vorbild ist. Sehr ruhig und durch eine sphärische Hintergrundmusik belegt, findet dieses Buch mit einem Hörbuch Ergänzung, welches diese Geschichte so berührend, aber gleichzeitig positiv stimmt.

Gerade für Kinder ist es enorm wichtig, ein positives Selbstbild zu entwickeln, um den Anforderungen des Lebens und der Gesellschaft mutig entgegenzutreten. Die eigenen Stärken und Träume ausleben können, ohne Zwänge und Zweifel, sich selbst annehmen und gut finden, das ist das wahre Glück. Hier gibt es für Kinder noch viel zu wenige anspruchsvolle Titel, gerade im Kinderbuchbereich.

Ein inspirierendes, wunderschön illustriertes Buch für kleine und große Leser ab 4 Jahren, inklusive einem von der Autorin selbst eingesprochenen Hörbuch.

Über die Autorin:

Nach einem Burn-out gab die Autorin Manuela Müller ihr eigenes Unternehmen auf, das sie sich Jahre zuvor selbst aufgebaut hatte. Es gelang ihr jedoch, die Krise als Chance zu sehen und neue Wege zu ebnen.

Heute lehrt sie in Kursen die Meditationspraxis und andere Entspannungstechniken. Dabei begleitet sie Menschen mit Enthusiasmus und Authentizität und hilft ihnen, in ihre volle Größe und Sichtbarkeit zu gelangen. Manuela Müller zeigt Wege auf, sein Leben voller Freude und Selbstbestimmung zu leben.

Wer mehr über die sympathische Autorin und ihre persönliche Geschichte erfahren möchte, schaut doch einfach mal in ihr Buch „Alles ist in mir: Meine Reise zu Selbstliebe und innerem Frieden“.

