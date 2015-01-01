Männertag 2026 im Schloss Purschenstein

Männertag am Schloss: Am 14. Mai 2026 lädt das Landhaus Purschenstein ab 11 Uhr zu Eröffnung, Speisen, Getränken, Musik, Softeis, Kuchen und Ponyreiten ein.

Neuhausen/Erzgebirge. Am Donnerstag, den 14. Mai 2026, lädt das Schlosshotel Purschenstein ab 11:00 Uhr zu einem besonderen Feiertag nach Neuhausen/Erzgebirge ein: Gefeiert werden der Männertag 2026 und die Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein. Bis 22:30 Uhr erwartet Besucher ein geselliger Tag mit Speisen, Getränken, Musik, Unterhaltung, Softeis, frischem hausgebackenem Kuchen, Ponyreiten für Kinder und einer einzigartigen Atmosphäre direkt am historischen Schloss Purschenstein.

Zur Feier des Tages erhält jeder Gast, der im Restaurant isst, ein Glas Prosecco aufs Haus. Damit möchte das Team des Schlosses Purschenstein gemeinsam mit seinen Gästen auf die Neueröffnung anstoßen und den Feiertag in besonders angenehmer Atmosphäre eröffnen.

Das Schloss Purschenstein wird an diesem Tag zum Treffpunkt für alle, die Himmelfahrt und Männertag in besonderer Umgebung verbringen möchten. Ob mit Freunden, der Familie, dem Verein, den Kollegen, als Wandergruppe, Radfahrer oder als spontanes Ausflugsziel: Die Veranstaltung bietet einen entspannten Rahmen zum Genießen, Anstoßen und Verweilen.

Historisches Ambiente im Herzen des Erzgebirges

Schloss Purschenstein zählt zu den besonderen Orten im Erzgebirge. Das Schlosshotel in Neuhausen verbindet Übernachten, Dinieren und Feiern in einem märchenhaften Ambiente und liegt im Herzen der UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krusnohorí. Das historische Schloss gilt außerdem als eines der ältesten Schlösser Sachsens und liegt eingebettet in das wildromantische Flöhatal, direkt am alten Böhmischen Steig.

Genau diese Mischung aus Geschichte, Natur, Gastlichkeit und erzgebirgischer Landschaft macht den Männertag im Schloss Purschenstein zu einem besonderen Erlebnis. Besucher feiern nicht einfach nur einen Feiertag, sondern verbringen den Tag an einem Ort mit Charakter, Ausstrahlung und regionaler Bedeutung.

Ein Feiertag für Freunde, Familien, Vereine und Ausflügler

Der Männertag ist für viele Menschen ein fester Termin im Kalender. Am 14. Mai 2026 bietet das Schloss Purschenstein dafür den passenden Rahmen: gesellig, herzlich, unkompliziert und dennoch besonders. Wer mit Freunden anstoßen möchte, findet hier ebenso den richtigen Platz wie Familien mit Kindern, Vereine, Kollegen oder Gäste, die den Feiertag mit einem Ausflug ins Erzgebirge verbinden wollen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Besucher dürfen sich auf herzhafte Speisen, kühle Getränke, Softeis und frischen hausgebackenen Kuchen freuen. Dazu kommen Musik und Unterhaltung, die den Tag stimmungsvoll begleiten. Für die kleinen Gäste gibt es Ponyreiten, wodurch die Veranstaltung auch für Familien besonders attraktiv wird.

Das erwartet Besucher am 14. Mai 2026

Beim Männertag und zur Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm:

* Speisen und Getränke

Herzhafte Speisen, kühle Getränke und gemütliche Gastronomie sorgen für einen gelungenen Feiertag.

* Ein Glas Prosecco aufs Haus

Jeder Gast, der im Restaurant isst, erhält zur Feier der Eröffnung ein Glas Prosecco aufs Haus.

* Softeis

Ein beliebter Genuss für Groß und Klein – ideal für einen entspannten Feiertag im Grünen.

* Frischer hausgebackener Kuchen

Für alle, die es süß mögen, gibt es frischen hausgebackenen Kuchen.

* Musik und Unterhaltung

Eine entspannte, gesellige Atmosphäre lädt zum Verweilen, Feiern und gemeinsamen Genießen ein.

* Ponyreiten für Kinder

Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Das Ponyreiten macht den Besuch für die kleinen Gäste zu einem besonderen Erlebnis.

Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein

Der Männertag 2026 ist zugleich der feierliche Start für den Gasthof im Schloss Purschenstein.

Ein besonderes Ambiente am Schloss Purschenstein

Die historische Kulisse, die Natur und die Lage in Neuhausen/Erzgebirge machen die Veranstaltung zu einem idealen Feiertagsziel.

Perfektes Ausflugsziel zu Himmelfahrt im Erzgebirge

Die Veranstaltung eignet sich hervorragend als Ziel für einen Ausflug zu Himmelfahrt und Männertag. Neuhausen/Erzgebirge liegt in einer reizvollen Umgebung und ist aus vielen Orten der Region gut erreichbar, darunter Seiffen, Olbernhau, Sayda, Deutschneudorf, Rechenberg-Bienenmühle, Frauenstein, Freiberg, Marienberg, Annaberg-Buchholz, Chemnitz und Dresden.

Wer den Feiertag aktiv beginnen möchte, kann den Besuch im Schloss Purschenstein ideal mit einer Wanderung, einer Radtour oder einem Ausflug in die Umgebung verbinden. Rund um Schloss Purschenstein bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die Natur des Erzgebirges zu erleben, die Region zu entdecken und anschließend gemütlich im Schloss Purschenstein einzukehren.

Damit ist der Männertag im Schloss Purschenstein nicht nur eine Veranstaltung für Gäste aus Neuhausen, sondern auch ein attraktives Ziel für Besucher aus dem gesamten Erzgebirge und darüber hinaus.

Neuhausen, Seiffen und die Region entdecken

Ein Besuch im Schloss Purschenstein lässt sich bestens mit den bekannten Ausflugszielen der Umgebung verbinden. Neuhausen/Erzgebirge ist eng mit erzgebirgischer Tradition, Natur und Handwerkskunst verbunden. Auch das nahe Seiffen ist überregional bekannt für Holzkunst, Spielzeugtradition und erzgebirgisches Brauchtum. Olbernhau, Sayda, Deutschneudorf und Rechenberg-Bienenmühle bieten ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge, Wanderungen und Erlebnisse in der Natur.

Gerade für Gäste aus Chemnitz, Freiberg, Dresden und dem Umland lohnt sich die Anfahrt: Der Männertag am Schloss Purschenstein verbindet regionale Gastronomie, Unterhaltung, Familienfreundlichkeit und ein historisches Ambiente zu einem besonderen Feiertagserlebnis.

Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein

Mit der Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein entsteht ein weiterer Ort für gemütliche Einkehr, regionale Gastlichkeit und geselliges Beisammensein in Neuhausen/Erzgebirge. Die Eröffnungsfeier am 14. Mai 2026 soll Gästen einen ersten Eindruck davon geben, wofür das Schloss Purschenstein steht: angenehme Atmosphäre, gute Bewirtung, Herzlichkeit und die besondere Lage am Schloss.

Das Schlosshotel Purschenstein selbst steht bereits für stilvolles Übernachten, Feiern und Genießen im Erzgebirge. Mit dem Gasthof im Schloss Purschenstein wird dieses Angebot um einen weiteren Treffpunkt für Einheimische, Ausflügler und Gäste der Region ergänzt.

Veranstaltung im Überblick

Veranstaltung: Männertag und Eröffnung im Schloss Purschenstein

Datum: Donnerstag, 14. Mai 2026

Uhrzeit: 11:00 bis 22:30 Uhr

Ort: Schloss Purschenstein, Neuhausen/Erzgebirge

Anlass: Männertag 2026 und Eröffnung des Gasthofes im Schloss Purschenstein

Programm: Speisen und Getränke, Prosecco zur Eröffnung für Restaurantgäste, Softeis, frischer hausgebackener Kuchen, Musik und Unterhaltung, Ponyreiten für Kinder, gemütliches Beisammensein am Schloss Purschenstein

Geeignet für: Freunde, Familien, Vereine, Kollegen, Wandergruppen, Radfahrer, Ausflügler und Gäste aus der gesamten Region

Einladung an alle Besucher

Das Team des Schlosshotels Purschenstein freut sich auf zahlreiche Besucher, gute Stimmung und einen unvergesslichen Männertag im Erzgebirge.

Wer den 14. Mai 2026 in geselliger Runde verbringen, gut essen, kühle Getränke genießen, Softeis probieren, frischen hausgebackenen Kuchen genießen, Musik hören und die besondere Atmosphäre am Schloss Purschenstein erleben möchte, ist im Schloss Purschenstein herzlich willkommen.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns den Männertag 2026 sowie die Eröffnung unseres Gasthofes im Schloss Purschenstein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schloss Purschenstein Hotel GmbH

Herr Benny Klemm

Purschenstein 1

09544 Neuhausen / Erzgebirge

Deutschland

fon ..: +49 37361 140 80

web ..: https://purschenstein.de/

email : info@purschenstein.de

Das Schlosshotel Purschenstein in Neuhausen/Erzgebirge verbindet historisches Schlossambiente mit moderner Gastlichkeit. Inmitten der reizvollen Erzgebirgslandschaft bietet das Haus stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie, Veranstaltungsräume und besondere Erlebnisse für Urlauber, Tagesgäste, Familien, Vereine und Unternehmen.

Pressekontakt:

Schloss Purschenstein Hotel GmbH

Herr Benny Klemm

Purschenstein 1

09544 Neuhausen / Erzgebirge

fon ..: +49 37361 140 80

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