Mahr EDV RZ-Umzug nach Düsseldorf

Ein Gespräch mit Cloud-Experte Nico

Seit 5 Jahren ist Mahr EDV in zwei Rechenzentren (Berlin und Kleinmachnow in BRB) eingemietet und betreibt dort eine Cloud insbesondere für die Produkte EXT Backup und Hosted Exchange, das seine Hochverfügbarkeit dem Aufbau über zwei RZ-Standorte verdankt. Kürzlich ist das RZ Kleinmachnow nach Düsseldorf umgezogen worden. Darüber sprechen wir mit Nico, Leiter operatives Geschäft, der die Mahr EDV Cloud seinerzeit maßgeblich aufgebaut hat._

Frage: Ihr seid mit dem Mahr EDV Rechenzentrum Kleinmachnow nach Düsseldorf umgezogen. Was habt ihr euch davon versprochen?

Nico: Da kommt einiges zusammen. Ein Vorteil ist die nun größere Entfernung zwischen unseren Rechenzentren in Berlin und Düsseldorf. Das macht die Architektur noch sicherer, da es nahezu ausgeschlossen ist, dass beide Standorte gleichzeitig unter den Einfluss desselben äußeren Stör-Ereignisses geraten könnten. Dazu kommt, dass wir physische Arbeiten vor Ort jetzt „gerechter“ zwischen Berliner und Düsseldorfer Teammitgliedern aufteilen können. Nicht zuletzt ist auch die Internetleitung am neuen Standort noch besser. Insgesamt also profitieren sowohl Mahr EDV als auch unsere Kunden von dem Umzug.

Frage: Und wie ist der Umzug selber abgelaufen?

Nico: Absolut reibungslos. Verteilt auf beide Standorte haben 6 Mitarbeiter mitgewirkt. Die Hardware wurde von den Berlinern in Kleinmachnow abgebaut und wie ein „Staffelstab“ an die Düsseldorfer übergeben, die dann vor Ort alles wieder ordentlich aufgebaut haben. Die Geräte waren bei Anlieferung noch warm, was anzeigt, dass Transportschäden verhindert werden konnten.

Frage: Ist es während des Umzugs zu Ausfällen oder Störungen gekommen?

Nico: Nein. Der Grund, zwei RZ zu betreiben, ist ja u.a. die Herstellung von Redundanz, d.h., dass das eine Rechenzentrum bei Ausfall oder Störung des anderen sämtliche Aufgaben übernimmt. Wir gewähren ein maximales Maß an Sicherheit. Pro RZ sind die Server je an zwei unterschiedliche Stromkreise angeschlossen mit jeweils USV-Geräten und Dieselgeneratoren samt der Option, Kraftstoff per Helikopter anzuliefern. Alle Netzwerkgeräte sind redundant ausgelegt, das meint zwei unabhängige Internetleitungen und zwei Firewalls pro RZ-Standort, um das Netzwerk abzusichern. So sind auch unsere Dienste (Hosted Exchange & Hosted Mailstore, EXT Backup, Virtuelle Maschinen / virtuelle Server) redundant auf beide RZ-Standorte verteilt. Deshalb also konnte der RZ-Standort Kleinmachnow vollständig abgeschaltet und transportiert werden, während der verbleibende Berliner Standort die Arbeiten (im Zeitraum des Umzuges) im Alleingang bewältige. Anfragen wurde in normaler Geschwindigkeit verarbeitet. So haben weder unsere Teamkollegen noch unsere Kunden etwas von dem Umzug bemerkt…

