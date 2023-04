Maturus Finance unterstützt Wachstum der Aeromaritime Systembau GmbH

Nachdem Aeromaritime Systembau die Finanzierung internationaler Aufträge über einen regulären Bankkredit kurzfristig nicht realisieren konnte, half die objektbasierte Spezialfinanzierung.

Innerhalb von zwei Monaten konnte Maturus Finance eine Finanzierung im mittleren siebenstelligen Bereich für die Aeromaritime Systembau GmbH arrangieren. Die zwei Darlehenstranchen mit Laufzeiten von jeweils zwölf Monaten dienen dazu, die zunehmenden internationalen Auftragseingänge des Anbieters für maritime Kommunikation zu realisieren und vorzufinanzieren. Neben der Auftragsvorfinanzierung kann mit dem zur Verfügung gestellten Kapital künftig auch das Unternehmenswachstum vorangetrieben werden. Dabei geht es unter anderem um die Deckung des gestiegenen Personalbedarfs für die Entwicklung und Herstellung neuer Kommunikationsgeräte sowie die Produktpflege und Wartung der steigenden Zahl von weltweit genutzten Systemen des Herstellers.

Hausbankkredit schied aufgrund der Komplexität aus

Eine Finanzierung der internationalen Aufträge über die Hausbank war aufgrund der kurzen Zeithorizonte nicht möglich. Erschwerend kamen die erforderliche Einschätzung bezüglich der ESG-Konformität und die Beurteilung der weiteren Unternehmensentwicklung hinzu. „Klassische Lender wie Banken waren trotz vorhandener Sicherheiten und eines auskömmlichen Auftragsbestandes nicht bereit oder kurzfristig in der Lage, eine Prüfung hinsichtlich aufsichtsrechtlicher und prozessualer Vorgaben zur Kreditvergabe durchzuführen“, sagt Leif Gratenau. Als Projektmanager Finanzierung & Leasing bei Maturus Finance verhalf er dem Unternehmen aus Neufahrn schließlich zu einer Lösung.

Das Fachwissen des objektbasierten Finanzierers über die Werthaltigkeit von Assets ermöglichte die effektive Beurteilung und rechtzeitige Umsetzung des Kreditprozesses. Auch die erforderliche Einschätzung der ESG-Konformität des Geschäftsmodells sowie der Unternehmensentwicklung konnte Maturus Finance gemeinsam mit seinen Partnern leisten. Als Sicherheit im Rahmen des arrangierten Asset Based Credits dient die lastenfreie Betriebsimmobilie der Aeromaritime Systembau GmbH in Neufahrn. „Besonders beeindruckt hat uns die hohe Flexibilität und die schnelle Entscheidungsfindung durch das Team von Maturus Finance und seinen Partnern“, erinnert sich Jan Molter, Geschäftsführer und Managing Director des Unternehmens an den Prozess.

Schlüssellieferant der Marine

Die Aeromaritime Systembau GmbH wurde 1971 gegründet. Am Hauptsitz in Neufahrn werden Lösungen für die maritime Kommunikation entwickelt und produziert. Dazu zählen unter anderem Spezialprüfgeräte, integrierte Antennensysteme und komplexe Vermittlungsanlagen für Audio- und Datensignale. Die Produkte des Herstellers lassen sich sowohl schiffsintern auf Fregatten, Korvetten und U-Booten nutzen als auch für den Austausch von „Ship-to-Ship“ und „Ship-to-Shore“. Zum Kundenstamm gehören die Bundeswehr, ausländische Seestreitkräfte, große Systemhäuser, Verteidigungsministerien, Werften und Beschaffungsbehörden. Nach Fertigstellung eines Großprojekts für die Deutsche Marine stieg die globale Wahrnehmung des Unternehmens als Schlüssellieferant der heimischen Streitkräfte. Die internationalen Anfragen nahmen zu und damit auch der Finanzierungsbedarf.

