Mieten oder kaufen? Mit der richtigen Förderung fällt der Weg zum Eigentum leichter

Der Immobilienmarkt ist vielerorts angespannt, Preise für Eigenheim oder Eigentumswohnungen kennen seit langer Zeit nur eine Richtung: nach oben. Lohnt sich da der Kauf überhaupt noch?

Die kurze Antwort: Mit der richtigen Förderberatung fällt der Weg zum Eigentum leichter! Wer ärgert sich nicht jeden Monat: Ein beträchtlicher Teil des hart erarbeiteten Gehalts geht per Dauerauftrag auf das Konto Ihres Vermieters. Mieten ist fast so etwas wie Geldverbrennung. Denn aufgrund dieser festen Belastung fällt es umso schwerer, ein eigenes Vermögen aufzubauen. Stattdessen finanzieren viele Menschen faktisch die Altersvorsorge eines Fremden, während sie selbst am Ende eines langen Arbeitslebens unter Umständen mit leeren Händen dastehen und weiterhin teuer mieten müssen.

Wie lassen sich Wohnwünsche noch erfüllen?

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, nach einem Garten für die Kinder und dem Gefühl echter Sicherheit ist tief in uns verwurzelt. Doch die aktuellen Baupreise holen viele Familien hart auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Neubau eines Eigenheims ist für viele wirtschaftlich kaum mehr darstellbar. Trotz Förderprogramme für klimafreundliche Neubauten geht die Kalkulation für die gesellschaftliche Mitte oft nicht mehr auf. Wer hier aufgibt, macht es sich jedoch zu leicht.

Die kluge Alternative: Der Bestand rückt in den Fokus

Immobilienexperten stellen eine klare Trendwende fest. Der Neubau ist nicht mehr das Maß aller Dinge, stattdessen rückt der Bestand in den Fokus. Gleichzeitig eröffnet sich eine neue Perspektive: die Rückbesinnung auf Bestandsimmobilien. Was auf den ersten Blick als Kompromiss erscheint – Häuser aus den 1970er-, 80er- oder 90er-Jahren häufig mit energetischem Modernisierungsbedarf – entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als wirtschaftlich hochattraktive Option.

Der Markt für ältere Häuser bietet immense Chancen, wenn man weiß, wie man sie nutzt. Der Schlüssel dazu liegt in der intelligenten Einbindung staatlicher Förderungen. Denn Sie müssen die Sanierung nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen. Wer die staatliche Förderkulisse als Finanzierungsbaustein nutzt, kann auch in heutigen Zeiten den Traum vom Eigenheim verwirklichen.

Jung kauft Alt: Der Staat als Co-Investor

Um die Sanierungsquote im Gebäudesektor zu steigern, wurden Förderinstrumente geschaffen, die weit über bloße Zuschüsse hinausgehen. Ein Beispiel ist das KfW-Programm 308 „Jung kauft Alt“. Es richtet sich an Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem minderjährigen Kind, die ein älteres Haus mit schlechter Energieklasse erwerben und sanieren.

Die Rechnung verschiebt sich zugunsten der Käufer: Der oft günstigere Preis einer älteren Immobilie kompensiert teilweise die Sanierungskosten. Der Förderkredit läuft über einen festgelegten Höchstbetrag, wird aber zu deutlich günstigeren Zinsen vergeben als ein normales Baudarlehen. Hinzu kommen weitere zinsverbilligte Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), etwa aus dem Programm 261, sodass sich die monatliche Belastung signifikant verringern lässt.

Förderung gibt Rückenwind für Ihren Hauskauf

Kurz gesagt: Wer ein sanierungsbedürftiges Haus kauft, hat heute ein ganzes Förderpaket im Rücken, der Staat wird faktisch zum Co-Investor. Eine massive Förderung für Immobilien verwandelt ein scheinbar unbezahlbares Projekt in eine machbare Familienaufgabe.

Der Kassensturz: Rate versus Miete

Durch die Förderung kann sich die Monatsrate für das Darlehen in der Nähe zur jetzigen Kaltmiete bewegen. Der entscheidende Unterschied: Die Rate fließt ins eigene Haus, nicht in das Vermögen eines Vermieters. Jeder Euro tilgt Ihren Kredit und baut echtes Familienvermögen auf. Gleichzeitig sinken langfristig die Energiekosten, weil die Immobilie energetisch auf Stand gebracht wird.

Die Herausforderung liegt in der cleveren Planung. Förderanträge müssen zwingend vor Beginn der Sanierungen gestellt, Energieeffizienzklassen korrekt berechnet und Fristen gewahrt werden. Viele Interessenten scheuen diese bürokratischen Hürden, fühlen sich mit den formalen Details alleingelassen und verharren daher in teuren Mietverhältnissen.

Unterstützung durcg Förderberater nutzen

Das ist tragisch und völlig unnötig. Die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG übernimmt genau diese hochkomplexe Arbeit. Für die Kunden läuft der Prozess strukturiert und zugleich erstaunlich einfach ab: Zunächst prüfen die über 150 Fachleute, welche Programme überhaupt infrage kommen. Darauf aufbauend entsteht ein individuelles Konzept, das zur Lebenssituation, zum Objekt und zum Investitionsplan passt.

Werfen Sie Ihr Geld nicht länger aus dem Fenster. Starten Sie Ihren ehrlichen Kassensturz und lassen Sie sich in einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch von Experten aufzeigen, wie nah Sie Ihrem Eigenheim wirklich sind. Über 4.000 positive Google-Rezensionen sprechen für sich: Nutzen auch Sie unsere Expertise, damit Sie beim Thema Förderung das Beste für sich herausholen.

