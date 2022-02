Mit 3G und gesundem Menschenverstand einen unvergleichlichen Urlaub genießen

Corona ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Immer wieder geänderte Regeln halten einen ganz schön auf Trab. Dafür ist nun endlich wieder Urlaub möglich, meist mit der 3G Regel.

16.02.2021 – Unvergesslicher Urlaub und höchste Sicherheit – das geht gut zusammen

Die Corona-Pandemie hat das Reiseverhalten der Deutschen nachhaltig beeinflusst. Rund 80% der Deutschen planen in den nächsten drei bis fünf Jahren einen Urlaub in Deutschland zu machen. Das Land hat für jeden Geschmack etwas zu bieten vom Sandstrand bis zu den Alpen. Nicht nur Reiseziele in Deutschland sind ein Thema, sondern auch die gesundheitliche Sicherheit und wie Urlaub mit 3G funktioniert.

3G – wer darf was?

Die meisten Freiheiten genießen geimpfte und genesene Gäste. Sie müssen lediglich Maske tragen, wo es vorgeschrieben ist und wo beispielsweise Abstände nicht eingehalten werden können. Der Zugang zu Freizeiteinrichtungen und Lokalen ist ihnen jederzeit möglich, Sie müssen lediglich ihre Nachweise zur Impfung oder zu einer überstandenen Infektion vorlegen.

Etwas komplizierter ist Urlaub mit 3G, wenn die Gäste lediglich getestet sind. Wer mit einem negativen Antigen-Test verreisen will, der muss bedenken, dass der Zugang zu Lokalen nur mit einem gültigen negativen Testergebnis möglich ist. Je nach Urlaubsdauer und Art des Tests muss daher alle paar Tage ein Test gemacht werden.

Urlaub im Dreiländereck

Der Vorteil ist, dass Sie beim Urlaub mit 3G nicht nur in der Region Breisgau Urlaub machen können, sondern grenzübergreifend Freizeiteinrichtungen nutzen können. Wenn Sie jedoch lieber in Deutschland bleiben, dann bietet die Region viele landschaftliche und kulinarische Erlebnisse. Unter anderem bietet der Heuboden Erlebnisgastronomie, die Kulinarik und Event vereint.

In der Region Breisgau gibt es zahlreiche Rad- und Wanderwege, die Sie zu den landschaftlich schönsten Destinationen führen. Unterwegs haben Sie die Möglichkeit sich mit regionalen Spezialitäten zu stärken. Sollten Sie längere Touren planen und mit Test reisen, prüfen Sie im Urlaub mit 3G immer, dass Ihr Test noch ausreichend lange gültig ist.

Ein besonderes Highlight für die gesamte Familie in der Region ist der Europapark und das Umfeld. Dort gibt es nicht nur in der Rheinebene hervorragende Weine, sondern zahlreiche Freizeitbäder und Badeseen, die für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen geeignet sind. Natürlich wird das alles getoppt vom international bekannten Freizeitpark, der so unfassbar viele Attraktionen bietet sowie gefühlt an jeder Ecke etwas Sehenswertes.

Wer in der Region Urlaub macht, sollte einen Besuch im Europapark unbedingt fest einplanen, Ihre Familie wird Ihnen dafür danken. Der Park hält so viel Sehenswertes und so viele Attraktionen bereit, dass der Tag wie im Flug vergehen wird, aber unvergessliche Erinnerungen bleiben.

Urlaub in der Erlebnisgastronomie Heuboden

Urlaub mit 3G ist auch im Heuboden möglich. Damit auch Gäste, die mit Test anreisen jederzeit im Heuboden die Erlebnisgastronomie genießen können, gibt es sogar am Parkplatz ein Testzelt. Zudem gibt es in der Region unterschiedliche Testmöglichkeiten, damit Sie schnell und unkompliziert Ihre Testergebnisse aktuell halten können.

Damit Sie einen unvergesslichen Aufenthalt im Heuboden verbringen können, bieten wir unseren Gästen ein umfangreiches Paket. Unsere Hotels bieten vom kostengünstigen Familienzimmer bis zur luxuriösen Suite alles. Viele Gäste, die ihren Urlaub mit 3G im Land verbringen, sind oft überrascht, ob des Komforts, denn sie sich oft nur im Ausland erwarten. Heimische Hotels und vor allem der Heuboden setzen auf höchste Qualität.

Das zeigt sich auch beim Heuboden in der Erlebnisgastronomie. Saisonale und regionale Küche steht im Fokus. Was den Heuboden in der Erlebnisgastronomie einzigartig macht, ist die Neuinterpretation lokaler Spezialitäten. Damit sich auch unsere jungen Gäste gut amüsieren, bieten wir in der Heuboden Disco musikalische Unterhaltung. Wir bieten für jede Altersgruppe attraktive Angebote.

