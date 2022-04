Moderne Fördertechnik: Rollensystemen für eine Vielzahl von Branchen

Tapetenabroller zum Einhängen: Diese Fabrikate sind an der Leiter nutzbar. Sie überzeugen mit einer hochwertigen, robusten Ausführung.

Mundor Rollen fertigt diese Tapetenabroller aus formstabilem Multiplex 18 mm CNC mit kugelgelagerten Rollen an. Auch andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Das Unternehmen ist auf die Herstellung von hochwertiger und wettbewerbsfähiger Fördertechnik spezialisiert und garantiert: höchste Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine einwandfreie Funktion.

Mundor Rollen bietet seinen Kunden hochqualitative Produkte „Made in Germany“ an. Sie können die Erzeugnisse direkt vom Hersteller erwerben. Auf Anfrage sind auch individuelle Produktanfertigungen nach Kundenwunsch möglich. Zu den Produkten gehören zum Beispiel:

Tragrollen und Abroller

Es werden Tragrollen aus Stahl in unterschiedlichen Längen und Stärken produziert. Diese leichtlaufenden Produkte werden beispielsweise verwendet, um ein Förderband zu stützen. In unserem Produktsortiment finden interessierte Kunden zudem schlagfeste Tragrollen aus Kunststoff mit Außengewinde in verschiedenen Einbau – und Achslängen. Diese Produkte überzeugen mit einem geringen Einbaugewicht und obendrein sind sie leichtlaufend. Bei Aluminium Rollenbahnen aus der eignen Produktion können Kunden sowohl die Einbau- als auch die Achslänge nach ihren Anforderungen auswählen. In der modernen Fördertechnik spielen Tragrollen eine unverzichtbare Rolle beim Transport von Waren innerhalb einer Einrichtung. Sie schaffen häufig übersehene Effizienzsteigerungen im täglichen Betrieb.

Aus dem umfangreichen Produktsortiment können interessierte Kunden auch Abroller auswählen.

Kabelabroller: Diese Abroller mit den seitlich integrierten Lauflagern sind (modellabhängig) in drei Stufen verstellbar. Bei den Produkten „Made in Germany“ verhindern die vorhandenen Gummifüße ein Wegrutschen.

Tapetenabroller zum Einhängen: Diese Fabrikate sind an der Leiter nutzbar. Sie überzeugen mit einer hochwertigen, robusten Ausführung. Mundor Rollen fertigt diese Tapetenabroller aus formstabilem Multiplex 18 mm CNC mit kugelgelagerten Rollen an. Auch andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Tapeabroller / Folienabroller: Diese Abroller zum Einhängen sind mit einem Meterzähler versehen. Sie stellen ihren Benutzern bequem Folien oder Tapes zur Verfügung und sie bieten Ihnen zudem die Möglichkeit diese Produkte abzuschneiden.

Teppichabroller: Die Art von Abrollern mit den kugelgelagerten Rollen ist für gerollte Bodenbeläge mit unterschiedlichen Durchmessern gedacht. Auf Anfrage sind auch andere Größen möglich.

Für Produkte aus dem Sortiment der modernen Fördertechnik werden den Kunden auch Expresslieferungen angeboten, damit sie nicht zu lange auf ihre Waren warten müssen. Klicken Sie auf folgenden Link um weitere Informationen über unsere Produkte zu erhalten: https://mundor-metall.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahmet Vural & Sead Krezovic GbR

Herr Sead Krezovic

Springweg 1

59192 Bergkamen

Deutschland

fon ..: 02307 2418715

web ..: https://mundor-metall.de

email : info@mundor-rollen.de

Pressekontakt:

Ahmet Vural & Sead Krezovic GbR

Herr Ahmet Vural

Springweg 1

59192 Bergkamen

fon ..: 02307 2418715

web ..: https://mundor-metall.de

email : info@mundor-rollen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fördertechnik von Müller Fördertechnik: Hochwertige Qualität direkt vom Hersteller