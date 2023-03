Neue bakterielle Signalstoffe in Zahncreme und Mundspülung regulieren eine gesunde Mundflora.

Die Wissenschaft liefert seit einiger Zeit wichtige Hinweise, dass das breite Abtöten von Bakterien im Mund das Gleichgewicht einer gesunden Mundflora nicht wieder herstellen kann.

Fachwelt auf Weltdentalmesse in Köln begeistert:

Die zahnärztliche Prävention und die Bekämpfung von Zahn- und Mundentzündungen setzt bis dato auf antibakterielle Wirkstoffe, die regelmäßig beim Zähneputzen oder Mundspülen verabreicht werden.

Die Wissenschaft liefert seit einiger Zeit wichtige Hinweise, dass das breite Abtöten von Bakterien im Mund das Gleichgewicht einer gesunden Mundflora nicht wieder herstellen kann. Darüber hinaus gibt es vermehrt wissenschaftliche Hinweise, die die Anwendung antibakterieller Substanzen über mehr als eine Woche mit etwaigem Bluthochdruck, Prädiabetes oder Gefäßerkrankungen in Verbindung gebracht werden könnte.

Neue Forschungsergebnisse verdichten seit Jahren Hinweise, dass die Anwendung von oralen Probiotika (lebende Bakterien in Zubereitungen wie Lutschtabletten oder Sachets) einen günstigen Einfluss auf die Prävention von Karies und Parodontitis haben könnten. Diese werden in der Regel für 3-4 Wochen regelmäßig in Ergänzung zu den täglichen Mundhygienemaßnahmen empfohlen. Die bisherigen Studienergebnisse sind sehr vielversprechend, nachteilig ist jedoch, dass die Anwender an eine zusätzliche Maßnahme denken müssen, was die Compliance auf Dauer erschwert.

Cumdente und ApaCare ist es nun nach jahrelanger intensiver Forschung gelungen, neue Pre- und Postbiotika auch in der täglichen OraLactin Zahncreme und Mundspüllösung zu stabilisieren.

Prebiotika sind natürliche Ballaststoffe (Futter für die Guten), die das Wachstum gesundheitsfördernder Bakterien gezielt fördern.

Postbiotika sind Substanzen aus gefriergetrockneten Bakterien (Oberflächeninformationen der bakteriellen Zellwand) sowie bakterielle Signalmoleküle, die Krankheitserreger als Ursache von Karies, Parodontitis und Zahnfleisch- sowie Implantatentzündungen selektiv hemmen können.

Ganz automatisch kann dadurch beim Zähneputzen oder Mundspülen das Gleichgewicht einer gesunden Mundflora regeneriert und stabilisiert werden.

Nebenwirkungen und Gegenanzeigen sind nicht bekannt.

Pre- und postbiotische Präventionsprodukte werden für Kinder ab dem 6. Lebensjahr empfohlen und enthalten natürlich alle weiteren wichtigen Inhaltsstoffe wie Fluorid bis hin zum flüssigen Zahnschmelz.

