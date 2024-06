Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Kiste“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Eine Leiche in einer schwimmenden Kiste! War das beindruckende Erbe das Motiv für die Tat oder wurde eine alte Rechnung beglichen? Eine mysteriöse Herausforderung für die Auricher Kommissare!

Der zehnte Ostfrieslandkrimi von Martin Windebruch enthält zunächst viele Fragezeichen. Als die Ermittler Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer gerade Licht ins Dunkel dieses bizarren Kriminalfalls bringen, passiert ein zweiter Mord!

Zum Inhalt von „Auricher Kiste“:

»Was ist das bloß?« Beim Schwimmen im ostfriesischen Nordgeorgsfehnkanal entdecken Schüler im Wasser eine große Kiste mit der Leiche eines Mannes! Die Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer von der Kripo Aurich müssen zunächst die Identität des Toten ermitteln, was sich angesichts des Zustands der Leiche gar nicht so einfach darstellt. Zwar gibt es einen scheinbar passenden Vermissten, doch dessen Ehefrau bestätigt nicht, dass es sich bei dem Toten um ihren Mann handelt. Als die Identität des Opfers endlich geklärt ist, stellt sich die Frage nach dem bizarren Motiv der Tat. Wurde mit dem Mord eine jahrealte persönliche Rechnung beglichen? Geht es um das beeindruckende Erbe? Oder doch um größere Zusammenhänge, die ganz Ostfriesland betreffen? Als die Kommissare gerade Licht ins Dunkel dieses Falles bringen, folgt der nächste Schock: Das zweite Mordopfer lässt nämlich nicht lange auf sich warten …

„Auricher Kiste“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Kiste“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0D66BGNZ9 sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-kiste-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-brookmer-und_43932060-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

"Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

