NeutriSci: Neuigkeiten zur Produkteinführung in Kalifornien

Vancouver, British Columbia – 12. August 2020 – NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) – ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt – freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Cryopharm Corp. (Cryopharm), der US-Produktions- und Vertriebspartner des Unternehmens, in der letzten Augustwoche 2020 mit der Auslieferung der CBD- und THC-Produkte von NeutriSci und Cryopharm an mehr als 90 Apotheken in ganz Südkalifornien beginnen wird. Im 4. Quartal 2020 ist dann die Erweiterung des Vertriebsnetzes auf mehr als 350 Apotheken geplant.

Die NeutriSci-Produkte Zenstix und Kushtabs, sich rasch auflösende Tabs, zeigen im Vergleich zu anderen für den Verzehr bestimmten Cannabisprodukten eine raschere Wirkung und sind in einer starken und maximal zulässigen Dosierung von 10 mg erhältlich. Jeder Stick enthält 6 Tabletten in einer kindersicheren Packung. Dieses kalorien- und zuckerfreie Produkt wird in drei Geschmacksrichtungen angeboten (Lemon Lime, Iced Pomegranate und Raspberry Lemonade).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53001/NU_CA update press release_Aug 13 2020 – final_DE – KB2PRcom.001.jpeg

Quelle: www.irw-press.com/tl_files/logos/NeutriSci_120820.jpg

Die Marbl Melts von Cryopharm sind ein branchenweiter Vorreiter unter den mit Cannabis angereicherten Produkten: mikrodosierte, rasch lösliche Schmelztabletten bzw. Lingualtabletten mit THC- und CBD-Extrakt. NeutriScis Kerninhaltsstoffe bilden die Grundlage für die Marbl Melts. Diese enthalten eine klinisch getestete Dosis und zeigen bereits nach 12 Minuten ihre Wirkung im Vergleich zu herkömmlichen Cannabinoid-Infusionsmethoden, die bei denen man aufgrund häufig falscher Dosierung bis zu 120 Minuten auf eine Wirkung warten muss. Marbl Melts sind in einer Reihe von einzigartigen Produktvarianten erhältlich und wurden für spezielle Bedürfnisse wie Schlaf, Energie und Entspannung entwickelt.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, meint dazu: Trotz des eingeschränkten Zugangs aufgrund der COVID-19-Pandemie war man in der kalifornischen Produktionsanlage in der Lage, die Produktionskapazität schrittweise zu steigern, um die anfängliche Nachfrage zu befriedigen. Auch Cryopharm konnte sich in Zusammenarbeit mit seinem Netzwerk von Vertriebspartnern erste Aufträge sichern und wird schon am 27. August mit dem Vertrieb der Zenstix und Kushtabs in Nordkalifornien starten.

In dieser herausfordernden und schwierigen Zeit waren wir dennoch in der Lage, unser Geschäft auszubauen und unser Wachstumspotenzial durch den Ausbau unserer Partnerbeziehungen zu steigern. Mit dem Vertriebsstart in Kalifornien wird NeutriSci nicht nur enorme Umsätze aus dem Verkauf seiner THC-Produkte generieren; wir werden über Lizenzpartner wie Cryopharm auch neue Einnahmequellen erschließen. Während wir im rauen Klima der USA weiter voranschreiten, sind wir dankbar für die großen Fortschritte, die wir zwischenzeitlich in anderen Teilen der Welt wie etwa Japan erzielen konnten. Unser globales Geschäftsmodell hat uns auf der ganzen Welt Marktchancen eröffnet und uns dabei geholfen, uns vor möglichen Flauten auf regionaler Ebene abzusichern und unsere internen Umsatzziele zu erreichen, die Profitabilität zu erreichen und den Aktionärswert zu steigern, fügt er hinzu.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Anlegerkontakt:investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

