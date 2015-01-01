NormFinanz GmbH: Wie Selbstständige auf kreditinserat.de Finanzierungen finden

Die NormFinanz GmbH stellt mit kreditinserat.de eine Plattform bereit, die Selbstständigen Zugang zu privaten Geldgebern ermöglicht.

Selbstständige kennen das Problem: Banken vergeben Kredite an sie nur unter erschwerten Bedingungen. Drei Jahre Geschäftszahlen werden verlangt, schwankende Einkommen gelten als Risiko, fehlende Sicherheiten führen zur Ablehnung. Die NormFinanz GmbH stellt mit ihrer Plattform kreditinserat.de eine technische Infrastruktur bereit, über die Selbstständige direkt mit privaten Geldgebern in Kontakt treten und ihre Geschäftsperspektiven individuell erläutern können.

Der entscheidende Vorteil: Private Geldgeber sind nicht an Bankrichtlinien gebunden. Sie können die Geschäftsidee bewerten, die Persönlichkeit des Unternehmers einschätzen und auf dieser Basis entscheiden – nicht nach starren Formeln. Ein Gründer im ersten Jahr kann seine Vision erklären. Ein Freelancer mit schwankenden Einkommen kann seine Auftragslage darlegen. Diese individuelle Bewertung eröffnet Chancen, die Banken nicht bieten.

Warum Banken Selbstständigen das Leben schwer machen

Um zu verstehen, warum die Plattform der NormFinanz GmbH für Selbstständige wertvoll ist, muss man zunächst verstehen, warum Banken bei dieser Zielgruppe so restriktiv sind.

Fehlende Standardisierbarkeit

Banken arbeiten mit standardisierten Prozessen. Ein Angestellter mit festem Gehalt passt perfekt in diese Prozesse: Gehaltsabrechnung einreichen, Gehalt prüfen, Kredit bewilligen oder ablehnen. Bei Selbstständigen funktioniert das nicht. Ihre Einkommen schwanken, ihre Geschäftsmodelle sind vielfältig, ihre Perspektiven schwer einschätzbar.

Diese fehlende Standardisierbarkeit macht Selbstständige für Banken aufwendig. Jeder Fall müsste individuell geprüft werden, was Zeit und Geld kostet. Viele Banken scheuen diesen Aufwand und lehnen Selbstständige pauschal ab oder stellen so hohe Hürden auf, dass nur etablierte Unternehmer eine Chance haben.

Regulatorische Vorsicht

Hinzu kommt regulatorische Vorsicht. Nach der Finanzkrise wurden die Anforderungen an Kreditvergabe verschärft. Banken müssen nachweisen, dass Kreditnehmer den Kredit zurückzahlen können. Bei Angestellten ist das einfach: festes Gehalt, unbefristeter Vertrag, fertig. Bei Selbstständigen ist es komplex: schwankende Einkommen, unsichere Zukunft, hohes Risiko.

Diese Vorsicht führt dazu, dass Banken von Selbstständigen oft drei Jahre Geschäftszahlen verlangen, hohe Eigenkapitalquoten fordern und erstrangige Sicherheiten benötigen. Für Gründer und junge Selbstständige sind diese Anforderungen praktisch nicht erfüllbar.

Wie die Plattform der NormFinanz GmbH Selbstständigen neue Wege eröffnet

Die Plattform der NormFinanz GmbH funktioniert fundamental anders und eröffnet Selbstständigen dadurch neue Finanzierungsmöglichkeiten.

Individuelle Bewertung statt Standardkriterien

Bei kreditinserat.de gibt es keine starren Kriterien wie „drei Jahre Geschäftszahlen erforderlich“. Selbstständige erstellen ein Kreditinserat, in dem sie ihr Geschäft, ihre Situation und ihren Finanzierungsbedarf beschreiben. Private Geldgeber lesen diese Inserate und entscheiden selbst, ob sie Interesse haben. Die NormFinanz GmbH stellt lediglich die technische Plattform für diese Kontaktaufnahme bereit.

Flexible Konditionen für unregelmäßige Einkommen

Ein großes Problem für Selbstständige bei Bankkrediten sind die festen monatlichen Raten. Wenn das Einkommen schwankt – im Sommer hoch, im Winter niedrig – sind gleichbleibende Monatsraten problematisch. Auf der Plattform der NormFinanz GmbH können Selbstständige mit privaten Geldgebern flexible Rückzahlungsmodalitäten verhandeln.

Welche Selbstständigen auf der Plattform Chancen haben

Nicht jeder Selbstständige findet auf der Plattform der NormFinanz GmbH eine Finanzierung. Aber bestimmte Profile haben gute Aussichten.

Etablierte Selbstständige mit positiver Entwicklung

Selbstständige, die bereits seit zwei bis drei Jahren am Markt sind und eine positive Entwicklung vorweisen können, haben auf kreditinserat.de gute Chancen. Sie können Einkommenssteuerbescheide vorlegen, die steigende Einkünfte zeigen. Sie können Kundenstamm und Auftragslage nachweisen. Sie können ihre Geschäftsentwicklung plausibel darstellen.

Für diese Gruppe ist die Plattform oft eine Alternative zu teuren Bankkrediten oder eine Ergänzung, wenn die Bank nicht die gesamte gewünschte Summe finanziert. Private Geldgeber schätzen die direkte Kommunikation und können Konditionen anbieten, die besser zur Situation passen als Standardkredite.

Gründer mit überzeugender Geschäftsidee

Auch Gründer ohne langjährige Geschäftszahlen können auf der Plattform der NormFinanz GmbH Finanzierungen finden – wenn ihre Geschäftsidee überzeugt und sie selbst vertrauenswürdig wirken. Ein Kredit von Privat ermöglicht es, die Vision zu erläutern, Referenzen zu zeigen, erste Erfolge darzustellen.

Freelancer und Solo-Selbstständige

Freelancer und Solo-Selbstständige haben bei Banken oft besonders schlechte Karten. Sie gelten als Risikogruppe, haben keine Mitarbeiter, keine großen Vermögenswerte, keine Sicherheiten. Auf kreditinserat.de können sie ihre Spezialisierung, ihre Expertise und ihre Kundenbindung darstellen.

Was Selbstständige beachten sollten

Selbstständige, die auf der Plattform der NormFinanz GmbH eine Finanzierung suchen, sollten einige wichtige Punkte berücksichtigen.

Transparente Darstellung der Geschäftssituation

Der wichtigste Punkt: absolute Transparenz. Selbstständige sollten ihre Geschäftssituation ehrlich und vollständig darstellen. Umsätze, Einnahmen, Ausgaben, Auftragslage, Perspektiven – alles sollte offen kommuniziert werden. Private Geldgeber werden ohnehin Nachweise anfordern. Wer vorher geschönt hat, verliert sofort jedes Vertrauen.

Vollständige Unterlagen vorbereiten

Selbstständige sollten darauf vorbereitet sein, umfangreiche Unterlagen vorzulegen:

– Einkommenssteuerbescheide der letzten zwei bis drei Jahre

– Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)

– Kontoauszüge der Geschäftskonten

– Auftragsbestätigungen oder Verträge mit Kunden

– Bei Gründern: Businessplan oder Finanzplanung

– Nachweise über angebotene Sicherheiten

Je vollständiger und professioneller diese Unterlagen, desto seriöser wirkt der Selbstständige. Private Geldgeber nehmen ihre Prüfung ernst – Selbstständige sollten darauf vorbereitet sein.

Realistische Verwendungszwecke kommunizieren

Der Verwendungszweck sollte sinnvoll und nachvollziehbar sein. Kredite privat vergeben werden eher für produktive Investitionen als für Konsum. Gute Verwendungszwecke sind: neue Ausrüstung oder Software, Marketing und Kundenakquise, Überbrückung von saisonalen Schwankungen, Vorfinanzierung von Großaufträgen, Expansion des Geschäfts.

Schlechte Verwendungszwecke sind: Ausgleich von Verlusten, Bezahlung alter Schulden ohne Perspektive, private Anschaffungen. Selbstständige sollten klar kommunizieren, wofür das Geld benötigt wird und wie es zur Geschäftsentwicklung beiträgt.

Der Prozess für Selbstständige auf der Plattform

Wie läuft der Prozess konkret ab, wenn ein Selbstständiger auf der Plattform der NormFinanz GmbH eine Finanzierung sucht?

Das Kreditinserat erstellen

Der erste Schritt ist die Erstellung eines überzeugenden Kreditinserats auf kreditinserat.de. Dieses sollte enthalten:

– Geschäftsbeschreibung: Was macht der Selbstständige? Welche Dienstleistung/Produkt?

– Geschäftsentwicklung: Seit wann selbstständig? Wie hat sich das Geschäft entwickelt?

– Aktuelle Situation: Umsatz, Gewinn, Auftragslage, Perspektiven

– Kreditsumme und Verwendung: Was wird benötigt und wofür genau?

– Sicherheiten: Falls vorhanden

Dieses Inserat sollte professionell formuliert sein, aber authentisch bleiben. Es geht nicht darum, etwas vorzutäuschen, sondern die reale Situation überzeugend darzustellen.

Die Kommunikation mit Geldgebern

Wenn sich ein Geldgeber über die Plattform der NormFinanz GmbH meldet, beginnt die direkte Kommunikation. Er wird Fragen stellen: Wie genau läuft das Geschäft? Wer sind die Kunden? Wie sicher sind die Aufträge? Welche Risiken gibt es? Selbstständige sollten auf diese Fragen offen und kompetent antworten.

Oft folgen Telefonate oder Videokonferenzen. Der Geldgeber möchte die Person hinter dem Geschäft kennenlernen, ihre Kompetenz einschätzen, ihre Zuverlässigkeit bewerten. Selbstständige sollten diese Gespräche ernst nehmen und sich gut vorbereiten.

Unterlagenprüfung und Verhandlung

Nach den ersten Gesprächen fordert der Geldgeber Unterlagen an. Selbstständige sollten diese zügig und vollständig liefern. Verzögerungen oder lückenhafte Unterlagen wecken Misstrauen. Wenn die Prüfung positiv verläuft, werden Konditionen verhandelt.

Selbstständige sollten hier realistisch sein. Als Selbstständiger zahlt man typischerweise höhere Zinsen als ein Angestellter – zwischen sieben und zwölf Prozent sind normal. Dafür bekommt man aber auch Flexibilität bei der Rückzahlung und Verständnis für die besondere Situation.

Eine wertvolle Option für Selbstständige

Die Plattform der stellt Selbstständigen eine wertvolle Finanzierungsoption jenseits klassischer Bankkredite bereit. Wer bereit ist, seine Geschäftssituation transparent darzustellen, Zeit in die Kommunikation mit Geldgebern zu investieren und höhere Zinsen zu akzeptieren, kann auf kreditinserat.de private Geldgeber finden, die individuelle Situationen bewerten und flexible Konditionen anbieten – besonders für Gründer, Freelancer und Solo-Selbstständige eine Chance, die im klassischen Bankensystem oft verschlossen bleibt, eine Möglichkeit, die die NormFinanz GmbH durch die Bereitstellung ihrer Plattform für die direkte Kontaktaufnahme zwischen Selbstständigen und privaten Geldgebern schafft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NormFinanz GmbH

Herr S. S.

Gewerbepark Siebenkofen 3

94363 Oberschneiding

Deutschland

web ..: https://kreditinserat.de/

email : pr@kredit-inserat.de

Die NormFinanz GmbH ist ein deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen, die Finanzprozesse vereinfachen und strukturieren. Ziel der NormFinanz GmbH ist es, Finanzthemen transparenter, effizienter und für Nutzer leicht verständlich zugänglich zu machen.

Pressekontakt:

NormFinanz GmbH

Herr S. S.

Gewerbepark Siebenkofen 3

94363 Oberschneiding

web ..: https://kreditinserat.de/

email : pr@kredit-inserat.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

WLF Energy startet als Europas schneller, sauberer und mutiger neuer Vorreiter für vertikal integrierte saubere Energie; geschaffen, um einen Kontinent mit Strom zu versorgen Die Bedeutung von Kupfer erkennen