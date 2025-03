OLIVE TREE PEOPLE Inc. erobert mit seiner WATERLESS BEAUTY-Bewegung die Schönheitsindustrie in den USA

OLIVE TREE PEOPLE Inc. feiert sein 2. Jahr in den USA mit enormem Erfolg und revolutioniert mit seiner beispiellosen WATERLESS BEAUTY-Bewegung die Schönheitsindustrie weltweit

Oliveda International, Inc. (OTC Pink: OLVI) gab vor kurzem bekannt, dass seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. ihr zweites Jahr in den Vereinigten Staaten mit einem Umsatz von 104.506.821 $ abgeschlossen hat, was einem Wachstum von beinahe 1700% entspricht.

Damit ist OLIVE TREE PEOPLE Inc. nicht nur das am schnellsten wachsende WATERLESS BEAUTY-Unternehmen der Welt, sondern auch erfolgreicher als prominente Marken wie „JLo Beauty“ von Jennifer Lopez und „Rhode“ von Hailey Bieber, und 600% schneller gewachsen, als die in den USA sehr beliebte Clean Beauty Marke „Beautycounter“ in ihrem zweiten Jahr.

Auf die Frage nach den Gründen für den atemberaubenden Erfolg von OLIVE TREE PEOPLE Inc. antwortet Gründer und CEO Thomas Lommel: „Ich glaube, dass die Zeit für WATERLESS BEAUTY einfach reif ist. Immer mehr der 168,6 Millionen Frauen in den USA erkennen den Unterschied zwischen konventioneller CLEAN BEAUTY und WATERLESS BEAUTY, und immer weniger von ihnen sind bereit, Geld für Produkte auszugeben, die bis zu 95% Prozent auf nutzlosen Füllstoffen basieren und damit nartürlich auch keine sichtbaren oder dauerhaften Ergebnisse erzielen.“

Thomas Lommel ist sich sicher: „Immer mehr aufgeklärte Frauen wollen wissen, woraus die 95% Füllstoffe bestehen, auf denen die meisten Produkte basieren, anstatt sich auf die 5% der Wirkstoffe zu konzentrieren, die von den Herstellern kommuniziert werden. Die Menschen wollen Nachhaltigkeit nicht nur von der Marketingabteilung eines Unternehmens präsentiert bekommen, sondern eine transparente und nachvollziehbar gelebte Nachhaltigkeit erleben, die bis zu den Wurzeln des Unternehmens zurückreicht.“

Der Gründer der WATERLESS BEAUTY-Bewegung ist davon überzeugt, dass wir eine Renaissance der Sinne erleben, in der seelenvolle und sinnhafte Produkte den Unterschied machen. Deshalb kann er für die Produkte seiner Marken eine 365-Tage-Zufriedenheitsgarantie geben. „Immer mehr Menschen hören auf ihre innere Stimme, ihre Intuition und ihren gesunden Menschenverstand,“ erklärt er. „Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir in den USA in nur zwei Jahren eine echte WATERLESS BEAUTY-Bewegung mit über 50.000 WATERLESS BEAUTY-Consultants ins Leben gerufen haben, die nun auch über die Grenzen nach Kanada und Europa schwappt.“

Und es gibt noch mehr zu Feiern: „Anlässlich unseres zweijährigen Jubiläums feiern wir im Time-Magazin unsere mehr als 50.000 unglaublichen Frauen, die mit so viel Liebe und Leidenschaft das geschaffen haben, was wir sind. Fünfundzwanzig von ihnen werden in der März-Ausgabe 2025 als „Women of the year“ vorgestellt, stellvertretend für alle diese Frauen.“

Thomas Lommel ist sehr stolz darauf, in seinen Unternehmen mehr als 99% Frauen zu beschäftigen und ist überzeugt, bis Ende 2025 mehr als 125.000 WATERLESS BEAUTY-Consultants in den USA, Kanada und Europa als Teil der globalen OLIVE TREE FAMILY begrüßen zu können.

„Und das ist erst der Anfang einer wahren Beauty-Revolution! Denn WATERLESS BEAUTY ist das am schnellsten wachsende Segment innerhalb der Schönheitsindustrie und wird laut „Grand View Research“ bis 2028 auf 17,21 Milliarden US-Dollar anwachsen.“

Über Oliveda International, Inc.

Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter native extra Olivenöle, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol und in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen wasserlosen Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“ sowie der Erfinder des „Olive-Matcha“, der auf dem gemahlenen Olivenblatt basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffee-Ersatz, der auf Olivenblatt und Hydroxytyrosol basiert.

Darüber hinaus ist Thomas Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit vertreibt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.

Neben den eingetragenen Beautymarken OLIVEDA und LA DOPE sowie Re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region Arroyomolinos de Léon und Schützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen. Mit seiner „Thomas Lommel Foundation“ bringt er das Wasser, das mit den Waterless Beauty-Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und in ihrer Wirksamkeit von der Schulmedizin bestätigt. Mehr Informationen dazu finden sich in dem Buch „10 Jahre in 14 Tagen“ – Die Olivenbaumtherapie“

Waterless Beauty wurde in Artikeln in der amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachzeitschriften sowie von Mintel, einem weltweit führenden Institut für Zukunftsforschung, als „The Next Big Thing“ bezeichnet.

Gigi Hadid und viele andere prominente Persönlichkeiten sind bereits Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen über OLIVEDA International, Inc. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

