  • Onlinehandel treibt Nachfrage bei Oswald Transportgeräte

    Die TopSteam GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen OSWALD Transportgeräte GmbH.

    BildMit der Umbenennung trägt das Unternehmen aus Bad Nenndorf der strategischen Weiterentwicklung seines Geschäfts Rechnung: Der Schwerpunkt liegt inzwischen klar auf Hubwagen, Transportgeräten und Lagertechnik, die den überwiegenden Teil des Umsatzes ausmachen.

    „Die Nachfrage nach Lösungen für den innerbetrieblichen Materialfluss ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, erklärt Geschäftsführer Christian Oswald. „Vor allem der boomende Onlinehandel sorgt für mehr Warenbewegung in Lagern – und damit für einen steigenden Bedarf an zuverlässiger und effizienter Transporttechnik. Die Umfirmierung ist für uns daher ein logischer Schritt.“

    Klare Positionierung im wachsenden Logistikmarkt

    Mit der Neuausrichtung positioniert sich OSWALD Transportgeräte gezielt in einem Markt, der durch strukturelle Veränderungen geprägt ist. Steigende Umschlagmengen, wachsende Lagerflächen und der zunehmende Einsatz effizienter Prozesse erhöhen den Bedarf an robusten und wirtschaftlichen Transportlösungen – von klassischen Hubwagen bis hin zu spezialisierten Geräten.

    Auch der Fachkräftemangel in der Logistik verstärkt diesen Trend: Unternehmen sind zunehmend darauf angewiesen, Arbeitsabläufe zu optimieren und körperliche Belastungen zu reduzieren – etwa durch ergonomische oder elektrische Flurförderzeuge.

    Kontinuität für Kunden und Partner

    Für bestehende Kunden und Geschäftspartner ändert sich durch die Umfirmierung nichts: Verträge, Ansprechpartner, Zahlungswege und USt-ID bleiben unverändert bestehen.

    Das Unternehmen betont, dass die Umbenennung ein konsequenter Schritt sei, um die eigene Marktposition klarer zu kommunizieren und das Kerngeschäft weiter auszubauen.

    Mit der Fokussierung auf Hubwagen und Lagertechnik sowie dem Betrieb der Plattform hubwagen.de sieht sich OSWALD Transportgeräte gut aufgestellt, um vom weiteren Wachstum der Logistikbranche zu profitieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Oswald Transportgeräte
    Herr Oswald Transporte
    Rotrehre 15
    31542 Bad Nenndorf
    Deutschland

    fon ..: 05723-919900
    web ..: https://www.hubwagen.de
    email : info@hubwagen.de

    Über hubwagen.de liefert Oswald Transportgeräte Ersatzteile für zahlreiche Hubwagenmodelle – auch für ältere Geräte, um deren Einsatzdauer zu verlängern.

    Pressekontakt:

    See PR
    Sandra Eichner
    Besengassl 4b
    82346 Andechs

    fon ..: 0172-8184667
    email : sandra@see-pr.de


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