Personal Training mit uhuru. Für ein schmerzfreies und kraftvolles Leben.

Egal, ob Schmerzen, Unbeweglichkeit oder Bewegungsmangel, uhuru ist die Adresse für Fitnesstraining für einen kraftvollen Körper. Personal Training, Online-Portal mit hunderten Übungen und Yoga.

Die uhuru GmbH ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das Menschen mithilfe von Personal Training, Yoga sowie einem ortsunabhängigen Online-Portal auf ihrem Weg zu einem schmerzfreien und kraftvollen Körper begleitet.

Der Bewegungsmangel unserer modernen Gesellschaft ist die Hauptursache für zahlreiche Zivilisationskrankheiten, Schmerzen und Beschwerden. uhuru bringt mit dem Personal Training wieder mehr Bewegung in den Alltag und vermittelt effektive Übungen, Methoden und Tools, um nachhaltig vital und gesund zu bleiben. Bei uhuru gibt es keine 08/15-Symptombehandlung, sondern Wissen über und neue Wertschätzung für den eigenen Körper.

Bei uhuru wird Fitnesstraining neu gedacht, indem der Körper stets aus ganzheitlicher Perspektive betrachtet wird. Das Team von uhuru ist davon überzeugt, dass der Grundzustand des Menschen volle Vitalität ist. Ein Zustand, den jeder wieder erreichen kann, indem die bewusste Verbindung zum eigenen Körper wiederhergestellt wird.

Im Personal Training wird individuell auf die Ausgangssituation und Ziele jedes Einzelnen eingegangen, um das Training dann bestmöglich auf den Alltag und die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Das Personal Training im Studio oder online wird durch ein Online-Portal mit hunderten Übungsvideos ergänzt, in dem individuelle Trainingspläne erstellt werden. So kann unabhängig von Zeit und Ort trainiert werden, um nachhaltig in Bewegung zu bleiben.

Außerdem werden mehrfach wöchentlich Yogakurse im Studio und online angeboten, die offen für alle Level sind. Durch die fließenden Bewegungen in Verbindung mit dem Atem entsteht beim Vinyasa Yoga eine einzigartige Kombination, die neue Energie schenkt und mehr Balance in den Alltag bringt.

Weitere Informationen rund um uhuru, das Team und die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten gibt es unter www.uhuru-move.de.

Wir bringen wieder mehr Bewegung in Deinen Alltag und zeigen Dir, wie Du mit effektiven U?bungen Deine Schmerzen los wirst und Deinen Körper nachhaltig gesund und kraftvoll hältst. Komm zum Personal Training oder Yoga ins Studio oder trainiere online mit uns – so wie es für Dich am besten passt. Egal, ob Schmerzen, Unbeweglichkeit oder Bewegungsmangel, wir von uhuru haben die passende Lösung für Dich.

