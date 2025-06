Pura Vida bei der Volksbank Köln Bonn – Wie 10 Sekunden das Leben verändern können

„Jeder Tag hat ein Echo.“

Damit eröffnete Longevity-Expertin Monika Bröhl-Croci ihren Vortrag beim Mitgliedertag der Volksbank Köln Bonn – und traf mitten ins Herz der über 100 Teilnehmer:innen.

Denn was wir heute für unsere Gesundheit tun – oder lassen – hallt in der Zukunft wider. Nicht als leere Theorie, sondern spürbar, sichtbar, erlebbar. Und genau das geschah an diesem Nachmittag.

Mit ihrem Vortrag „Pura Vida – gesund, glücklich, lange leben“ nahm Bröhl-Croci das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der 100-Jährigen. Statt erhobenem Zeigefinger gab es Anekdoten, wissenschaftlich fundierte Impulse – und ein einfaches Experiment, das die Aufmerksamkeit im Raum elektrisierte:

„Bitte stehen Sie auf und balancieren Sie für 10 Sekunden auf einem Bein.“

Was als kleine Übung begann, wurde zum echten Augenöffner. Denn Gleichgewicht ist weit mehr als Motorik – es ist ein Frühindikator für unsere Lebensqualität im Alter.

Live demonstrierte die Referentin, wie durch den gezielten Einsatz moderner Neurotechnologie aus einem wackeligen Stand ein stabiles Fundament wird – in wenigen Sekunden.

Der Effekt? Staunen. Nachdenklichkeit. Und tief bewegte Rückmeldungen wie diese:

_“Jetzt traue ich mich wieder Dinge, die ich aus Unsicherheit vermieden habe. Das ist Lebensqualität. Das ist Zukunft.“_

Jeder Tag hat ein Echo.

Und genau darum geht es bei Pura Vida:

Wie wir durch kleine, aber konsequente Veränderungen unser biologisches Alter beeinflussen können. Wie wir Vertrauen in den eigenen Körper zurückgewinnen. Und warum es sich lohnt, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen – heute.

Monika Bröhl-Croci spricht auf Events, Kongressen und Gesundheitstagen über Zellgesundheit, Prävention und modernes Long Life Design – mit Leidenschaft, fundierter Expertise und einer klaren Botschaft: Du gestaltest dein Echo selbst.

Kontakt für Presse, Vorträge & Interviews:

Monika Bröhl-Croci

mbc@monika-broehl-croci.de

https://www.casavitale-hautnah.de

https://www.casavitale.de/pura-vida/

Casa Vitale – Haaranalyse trifft Lebensstrategie

„Gesundheit beginnt auf Zellebene. Und sie beginnt heute.“

Mit dieser Überzeugung gründete Monika Bröhl-Croci im Jahr 1998 ihr Unternehmen Casa Vitale – damals mit dem Ziel, Wellness neu zu denken. Heute ist Casa Vitale weit mehr als ein Konzeptentwickler für Spas und Beauty-Institute: Es ist ein Ort der Erkenntnis, der Prävention und der Inspiration für Menschen, die ihr Leben bewusst und gesund gestalten möchten.

Monika Bröhl-Croci ist Drogistin, Kosmetikerin, Ernährungsberaterin für Traditionelle Medizin, psychologische Coachin – und vor allem: eine leidenschaftliche Wegbereiterin für ein langes, vitales Leben.

Was sie seit über 25 Jahren antreibt: Menschen zu zeigen, dass sie ihr Schicksal selbst gestalten können. Nicht durch radikale Umbrüche, sondern durch kleine, alltagstaugliche Schritte, die langfristig einen gewaltigen Unterschied machen.

Der Wendepunkt: Von Spa-Konzepten zur Zellgesundheit

Was als Entwicklung und Training innovativer Wellness-Konzepte begann – mit Kunden in über 17 Ländern – entwickelte sich über die Jahre zu einem fundierten Gesundheitsangebot mit wissenschaftlichem Tiefgang.

Die Bioresonanz-Haaranalyse, die Casa Vitale heute anbietet, macht sichtbar, was sonst im Verborgenen bleibt: Mikronährstoffmängel, toxische Belastungen und das, was in den Zellen wirklich ankommt.

„Wir messen nicht nur Werte – wir machen sichtbar, wo die Gesundheit beginnt und wie sie sich langfristig erhalten lässt.“

Wissen bewegt: Von der Bühne ins Leben

Mit ihren Vorträgen begeistert Monika Bröhl-Croci inzwischen ein wachsendes Publikum auf Messen, Gesundheitstagen und Firmenevents.

Ob im kleinen Kreis oder auf der großen Bühne – ihr Ziel bleibt gleich: Menschen zum Umdenken bewegen. Ihre Vorträge mit dem Titel „Pura Vida – Dein Handbuch für ein langes, gesundes Leben“ sind gespickt mit praktischen Beispielen, humorvollen Alltagsgeschichten und aktuellen Erkenntnissen aus der Epigenetik und Longevity-Forschung.

„Es geht nicht um Perfektion – es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Für das Leben, das wir in 10, 20 oder 30 Jahren führen wollen.“

Aus der Praxis – für die Praxis

Auch als Autorin macht sich Monika Bröhl-Croci für mehr Selbstverantwortung und Gesundheit stark. Ihr Buch „Leber Power“ erschien 2024 und zeigt, wie eng unsere Entgiftungskraft, Ernährung und Lebensenergie miteinander verknüpft sind.

Zudem schreibt sie regelmäßig für internationale Fachzeitschriften der Kosmetik- und Gesundheitsbranche – immer mit einem Ziel: Komplexes verständlich zu machen und Impulse zu setzen, die im Alltag umsetzbar sind.

Ein Blick nach vorn

Casa Vitale bleibt in Bewegung: Mit individuellen Haaranalysen, Coaching-Programmen und aufrüttelnden Vorträgen wird der Weg zu mehr Vitalität immer konkreter.

„Meine Mission ist es, Menschen wachzurütteln. Nicht mit Angst – sondern mit Wissen, Klarheit und einem neuen Bewusstsein für das, was möglich ist.“

Denn: Jeder Tag hat ein Echo. Und jeder Tag ist eine Chance, dieses Echo positiv zu gestalten.



