Schneider Electric und reev: Strategische Partnerschaft für effektives und unkompliziertes Ladetarifmanagement

Wallboxen des Tech-Konzerns sind künftig mit Ladesoftware des Münchener Softwareunternehmens erhältlich

Schneider Electric bietet ab sofort eine Komplettlösung für das Verwalten, Steuern und Abrechnen von Ladestationen an. „Schneider Electric | reev“ ist eine Kombination der eichrechtskonformen Schneider Electric Ladestation EV Link Pro AC mit der cloudbasierten Ladesoftware des Münchner Unternehmens reev. Nutzer der Lösung profitieren von Funktionen wie einer automatisierten Abrechnung und einem unkomplizierten Ladetarifmanagement über das nutzerfreundliche reev-Dashboard. Zudem erfolgen Installation und Inbetriebnahme mit dem vorkonfigurierten Produkt besonders unkompliziert. Da die benötigte Software bereits auf der jeweiligen Wallbox vorkonfiguriert ist, kann die Ladestation schnell und einfach vor Ort in Betrieb genommen werden.

Produktkombinationen für verschiedenste Anforderungen

Die vorkonfigurierte Schneider Electric | reev Ladelösung ist in drei Kombinationen erhältlich, die sich für verschiedenste Anwendungsfälle eignen:

· Pro AC: Für kleinere Installationen mit bis zu zehn Ladepunkten eignet sich eine Kombination aus Wallbox mit integriertem Modem sowie der reev-SIM-Karte. Deren Verwendung bietet sich vor allem dort an, wo kein Lastmanagement benötigt wird.

· Modem: Bei mehr als zehn Ladepunkten können Betreiber auf eine Kombination bestehend aus einem externen Modem und der reev-SIM-Karte zurückgreifen. Damit ist auch ein effektives Lademanagement möglich. Es eignet sich vor allem für Orte, an denen keine stabile Internetverbindung besteht – etwa in Tiefgaragen.

· Netzwerk Box: Zusätzlichen Komfort bietet die Kombination aus einem externen Modem, der reev-SIM-Karte und dem Lastmanagementcontroller EV Charging Expert, welcher ein nahtloses Lade- und Energiemanagement ermöglicht und gleichzeitig die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung der Ladestationen gewährleistet.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Impact Company Schneider Electric

Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Susanne Backe-Theis

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: +49 261-96 37 57 0

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneiderelectric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Susanne Backe-Theis

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: +49 261-96 37 57 0

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneiderelectric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was sind die Aufgaben eines Chief Compliance Officers?