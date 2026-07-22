Selbstbedient.de: Deutschlandweite Plattform macht Selbstbedienungshäuschen und Verkaufsautomaten auffindbar

Über 1.500 SB-Stände, Selbstbedienungshäuschen, Hofläden und Automaten in mehr als 1.200 Orten, mit Karte, Sortiment, Öffnungszeiten und aktuellen Neuigkeiten der Betreiber. Für Nutzer kostenlos.

Küps, 22. Juli 2026. Frische Eier vom Hof nebenan, handgemachte Geschenke aus dem Selbstbedienungshäuschen oder der Snackautomat um die Ecke: Überall in Deutschland verkaufen kleine Anbieter ihre Produkte rund um die Uhr in Selbstbedienung, meist per Vertrauenskasse und oft auch sonntags und an Feiertagen. Das Problem: Wer nicht direkt daran vorbeifährt, kennt diese Standorte nicht. Die Plattform Selbstbedient.de schließt diese Lücke und macht Selbstbedienungs-Verkaufsstellen deutschlandweit auffindbar.

Nutzer finden auf Selbstbedient.de aktuell über 1.500 Standorte in mehr als 1.200 Orten: vom klassischen SB-Stand über Selbstbedienungshütten und Hofläden bis zu Verkaufsautomaten und Milchtankstellen. Jede Standortseite zeigt Fotos, Sortiment und Öffnungszeiten; eine Umkreissuche mit Karte führt zum nächstgelegenen Standort. Wer einen Standort als Favorit speichert, wird über Neuigkeiten informiert, etwa wenn der Anbieter frische Ware oder saisonale Angebote einstellt.

„Selbstbedienungshäuschen leben davon, entdeckt zu werden. Bisher passierte das nur zufällig. Wir machen daraus eine gezielte Suche“, sagt Thea Teller, Mitgründerin von Selbstbedient.de. „Und Betreiber können ihre Kunden erstmals aktiv erreichen: mit News über neue Produkte direkt auf ihrer Standortseite.“

Für Betreiber kostenlos

Betreiber von SB-Ständen und Automaten tragen ihren Standort kostenlos ein oder übernehmen einen bereits vorhandenen redaktionellen Eintrag in wenigen Minuten. Der kostenlose Eintrag bleibt dauerhaft gratis. Optionale Pläne ergänzen Funktionen wie zusätzliche Fotos, Direktnachrichten von Kunden und Besucher-Statistiken. Verifizierte Standorte erkennen Nutzer am blauen Haken. Weitere Informationen für Betreiber gibt es unter https://www.selbstbedient.de/fuer-anbieter.

Digitale QR-Kasse statt Zettelwirtschaft

Eine Besonderheit ist die Selbstbedient-QR-Kasse. Bisher lief das Bezahlen im Selbstbedienungshäuschen umständlich: Kunden notierten ihre Käufe auf einem Zettel und zahlten über einen einfachen PayPal-Code, der Betreiber musste beides mühsam zusammenführen. Mit der QR-Kasse scannt der Kunde den Code am Stand, fotografiert kurz seinen Einkauf und wird direkt zu PayPal weitergeleitet. Die Fotos der Einkäufe sieht der Betreiber anschließend auf Selbstbedient.de, die Zahlung geht wie gewohnt über PayPal ein.

„Wir wollen die Plattform sein, die wir uns als Kunden selbst gewünscht haben: schnell finden, was es in der Nähe gibt, und unkompliziert bezahlen, ganz ohne Zettelwirtschaft“, ergänzt Mitgründer Frank Teller.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Teller & Teller GbR

Frank Teller

Untere Dorfstr. 15

96328 Küps

Deutschland

fon ..: +49 9264 968 3212

web ..: https://www.selbstbedient.de

email : info@selbstbedient.de

Selbstbedient.de ist ein deutschlandweites Verzeichnis für Selbstbedienungs-Verkaufsstellen: SB-Stände, Selbstbedienungshäuschen, Hofläden, Verkaufsautomaten und Milchtankstellen. Die Plattform wird von der Teller & Teller GbR aus Küps (Oberfranken) betrieben. Für Nutzer ist Selbstbedient.de kostenlos; Betreiber starten mit einem dauerhaft kostenlosen Eintrag.

Pressekontakt:

Teller & Teller GbR

Frank Teller

Untere Dorfstr. 15

96328 Küps

fon ..: +49 9264 968 3212

email : info@selbstbedient.de

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