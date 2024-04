Sichere und nachhaltige Daten- und Aktenvernichtung von documentus aus Hamburg

Viele Firmen wissen nicht, wohin mit sensiblen Daten, die vernichtet werden sollen. Sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen übernimmt documentus die sichere und sorgenfreie Aktenvernichtung.

In der heutigen Zeit, in der Datensicherheit und Umweltbewusstsein eine entscheidende Rolle spielen, tritt documentus an die Spitze, welches beide Aspekte in den Mittelpunkt seines Geschäftsmodells stellt. Das Unternehmen, spezialisiert auf Aktenvernichtung, Archivierungslösungen und Digitalisierung, hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig für den Schutz der Umwelt und Ressourcen einzutreten.

Aktenvernichtung: Der Weg zur absoluten Sicherheit

documentus hat ein mehrschichtiges Verfahren zur Daten- und Aktenvernichtung entwickelt. Beginnend mit speziell entwickelten Sicherheitsbehältern für unterschiedliche Dateitypen, bietet das Unternehmen den Kundinnen und Kunden die Sicherheit, dass ihre sensiblen Daten in sicheren Händen sind – von der Abgabe bis zur Vernichtung.

Die Dokumente und Akten werden nach DIN 66399 vernichtet, wodurch der Rahmen für eine geschlossene Prozess-Sicherheit und genaue Anforderungen für die ordnungsgemäße Datenvernichtung festgelegt wird. Es werden zudem drei Schutzklassen und sieben unterschiedliche Sicherheitsstufen angeboten, um sicherzustellen, dass jeder Datenträger, egal ob Aktenordner, loses Papier, Festplatte oder CD, gemäß den individuellen Sicherheitsanforderungen behandelt wird. Mit der Anwendung modernster Technologien und Praktiken stellt das Unternehmen sicher, dass alle Daten unwiderruflich gelöscht und entsorgt werden.

Nachhaltigkeit in der Vernichtung

Nach der sicheren Vernichtung der Daten geht die Verantwortung des Unternehmens weiter. Die Reststoffe aus der Vernichtung werden systematisch recycelt, wodurch eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen gefördert wird. Dieses Engagement für die Umwelt hebt das Unternehmen von vielen seiner Konkurrenten ab. Durch die Verknüpfung von Datensicherheit und Umweltschutz hat documentus nicht nur relevante Zertifikate erworben, sondern setzt auch einen neuen Branchenstandard.

Effiziente Archivierungslösungen

documentus bietet nicht nur Datenvernichtung an, sondern auch moderne Archivierungslösungen. Mit Systemen, die sowohl physische als auch digitale Daten effizient und sicher speichern, gewährleisten sie den Schutz und den einfachen Zugriff auf wichtige Dokumente. Ein optimiertes Archivsystem kann Arbeitsabläufe in einem Unternehmen beschleunigen, Ressourcen sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle gesetzlichen Aufbewahrungsfristen eingehalten werden.

Digitalisierung als Brücke zur Zukunft

Neben der physischen Vernichtung und möglichen Lagerung verfolgt documentus auch eine Strategie der fortschreitenden Digitalisierung und bietet seinen Kunden Scandienstleistungen an. Durch das Digitalisieren von Dokumenten wird der Papierverbrauch minimiert und Unternehmen können effizienter arbeiten. Gleichzeitig wird die Datensicherheit erhöht, indem physische Sicherheitsrisiken minimiert werden.

Der neue digitale Auftritt: Wissen, Dienstleistungen und Kontakt auf einen Blick

Die neu gestaltete Website von documentus bietet detaillierte Informationen über alle Dienstleistungen im Bereich der Daten- und Aktenvernichtung. Mit einem klaren und benutzerfreundlichen Design lädt die Seite dazu ein, mehr über die Prozesse, Technologien und das Engagement für Nachhaltigkeit und Sicherheit zu erfahren.

Das Unternehmen, mit Sitz im Normannenweg 34, in 20537 Hamburg, legt Wert auf Transparenz und steht für Interessentinnen und Interessenten sowohl telefonisch unter +49 40 2530424-0 als auch per E-Mail an info@documentus.de für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

documentus Deutschland GmbH

Herr Christian Miers

Normannenweg 34

20537 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 25304240

fax ..: 040 253042429

web ..: https://www.documentus.de/

email : info@documentus.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

