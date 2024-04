Überlassen Sie uns die Computerentsorgung, denn wir haben einiges zu bieten.

Mit unserer PC- und Computerentsorgung handeln Sie umweltbewusst und profitieren von einem überzeugenden Service, ohne dafür einen Cent bezahlen zu müssen.

Sie legen Wert auf den Schutz unseres Ökosystems? Dann ist es sicherlich wichtig für Sie, nicht einfach nur alten Computermüll zu lagern, sondern ihn umweltbewusst zu entsorgen. Genau hier kommen wir ins Spiel. Uns liegt Nachhaltigkeit wirklich am Herzen. Wir recyceln und wiederverwerten, und das können wir nicht alleine tun. Deshalb haben wir uns Partner gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten und dabei sogar Geld verdienen. Dadurch können wir Ihnen eine kostenlose Computerentsorgung in Ettelbrück anbieten. Dies ist ein Gewinn für alle Beteiligten, und das ist uns wichtig.

Wir freuen uns, verkünden zu können, dass PRS Jakubowski nun seine Dienste auch in ganz Ettelbrück (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Elektronikgeräte umweltfreundlich zu entsorgen.

Durch das Recycling und die Wiederverwertung von EDV- und IT-Müll wird die Umwelt nicht belastet. Dabei legen wir großen Wert auf Datenschutz, der eine entscheidende Rolle spielt und bei Nichteinhaltung zu hohen Geldstrafen führen kann. Wir kümmern uns darum und stellen Ihnen sogar ein Zertifikat darüber aus. Wir setzen die Zerstörung gemäß der DIN-Norm 66399 Stufe H3 um und machen die Daten unkenntlich. Dafür verwenden wir professionelle Software wie Secure Eraser, damit alte Daten zu keiner Zeit mehr lesbar sind.

Wenn Sie unsere PC- und Computerentsorgung in Ettelbrück (Luxembourg) kennenlernen möchten, besuchen Sie gerne unsere Website.

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

