Spice 1, Turbo B und Dante Thomas: JUST1CEs Bayreuther Trilogie aus Vision, Krise und Pionierleistung

JUST1CE brachte 2017 Spice 1, Turbo B und Dante Thomas nach Bayreuth, rettete eine Show nach dem Rosenau-Brand und organisierte mit Radio Mainwelle das erste Couchkonzert der Stadt.

2017 holte Danny Ray Jenkins internationale Künstler nach Bayreuth, rettete nach dem Großbrand der Rosenau eine bereits geplante Show und organisierte gemeinsam mit Radio Mainwelle das erste Couchkonzert der Stadt. Heute wird dieses außergewöhnliche Jahr zu einem Schlüsselkapitel seines kommenden Buches „Zwischen Bühne und Abgrund“.

Bayreuth. Danny Ray Jenkins alias JUST1CE hatte Turbo B. am Münchner Flughafen abgeholt. Der ehemalige Rapper und Frontmann von Snap! war bereits in Deutschland, die Veranstaltung vorbereitet und beide auf dem Weg nach Bayreuth.

Dann kam der Anruf.

Die Rosenau brannte.

Nur wenige Stunden zuvor hatte dort noch ein Soundcheck stattgefunden. Nun war der geplante Veranstaltungsort durch einen Großbrand praktisch von einem Moment auf den anderen verschwunden. Der internationale Künstler war bereits angereist, die Vorbereitungen waren abgeschlossen – doch die Bühne existierte nicht mehr.

Für viele Veranstalter wäre das der Moment einer Absage gewesen.

Für Danny Ray Jenkins wurde es der Moment, in dem sich zeigen musste, ob seine Veranstaltungsreihe nur aus großen Namen bestand oder ob er auch unter außergewöhnlichem Druck handeln konnte.

Die Show wurde nicht aufgegeben. Sie wurde kurzfristig in den Bayreuther Herzogkeller verlegt und dort durchgeführt.

Der Rosenau-Brand bildete den dramatischen Mittelpunkt eines Jahres, in dem JUST1CE drei sehr unterschiedliche internationale Musikprojekte in Bayreuth verwirklichte. Es war eine Geschichte über Vision, Krise und Pionierleistung – und über einen Künstler, der schon damals bewies, dass er Kontakte nicht nur knüpfen, sondern in reale Ergebnisse verwandeln konnte.

Vision: Als JUST1CE US-Hip-Hop-Geschichte nach Bayreuth holte

Begonnen hatte die Veranstalter-Trilogie im Februar 2017.

Danny Ray Jenkins alias JUST1CE holte den amerikanischen Westcoast-Rapper Spice 1 nach Bayreuth. Ebenfalls zum Programm gehörten Havoc von der legendären Formation South Central Cartel sowie das deutsche Rap-Duo Automatikk.

Für Jenkins war die Veranstaltung mehr als ein gewöhnliches Konzert. Als deutsch-amerikanischer Hip-Hop-Artist hatte er über viele Jahre persönliche Beziehungen in die amerikanische Musikszene aufgebaut. Nun verwandelte er dieses Netzwerk in ein reales Projekt in seiner Heimatstadt.

Mit Spice 1 kam ein Künstler nach Bayreuth, der tief in der Geschichte des amerikanischen Westcoast-Hip-Hops verankert ist. Sein Album „187 He Wrote“ erreichte Platz eins der amerikanischen Billboard-R&B-/Hip-Hop-Albumcharts. Für seine Alben „Spice 1“, „187 He Wrote“ und „AmeriKKKa’s Nightmare“ erhielt er drei Gold-Auszeichnungen. Die drei Goldenen Schallplatten wurden ihm gemeinsam überreicht.

Zu seinen bekanntesten Aufnahmen zählen Titel wie „Welcome to the Ghetto“ und „Trigga Gots No Heart“. Spice 1 arbeitete während seiner Karriere unter anderem mit 2Pac, Too Short, E-40, Ice-T und MC Eiht.

Der Nordbayerische Kurier begleitete die Bayreuther Veranstaltung journalistisch. In der damaligen Berichterstattung wurde beschrieben, dass für Danny Ray Jenkins mit dem Auftritt von Spice 1 ein Traum in Erfüllung ging. Ein weiterer Beitrag erschien unter der Überschrift „Aus dem Ghetto in die Charts“.

Doch der entscheidende Wert dieser ersten Veranstaltung zeigte sich nicht nur an dem Abend selbst.

JUST1CE ließ die Begegnung mit Spice 1 nicht zu einem Erinnerungsfoto oder einem einmaligen Backstage-Moment werden. Aus dem Kontakt entstand eine veröffentlichte musikalische Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit Scratch Dee veröffentlichte JUST1CE noch 2017 den Song „Million Dollars“ feat. Spice 1.

Damit wurde aus einem internationalen Konzertkontakt ein dauerhaft verfügbares Musikwerk. Der Abend endete – doch die Verbindung blieb hörbar.

Genau darin liegt der Kern von JUST1CEs damaliger Arbeitsweise: Er holte einen dreifach goldausgezeichneten US-Rapper nicht nur nach Bayreuth. Er entwickelte aus der Begegnung einen eigenen veröffentlichten Song.

Krise: Als der Veranstaltungsort brannte und die Show trotzdem stattfand

Das zweite Projekt der Veranstaltungsreihe sollte im Mai 2017 in der Bayreuther Rosenau stattfinden.

Über seinen langjährigen Kontakt zu Captain Hollywood hatte Danny Ray Jenkins die Verbindung zu Turbo B. hergestellt und den amerikanischen Künstler für seine Veranstaltungsreihe nach Bayreuth geholt.

Turbo B. hatte als Rapper und Frontmann von Snap! die internationale Dance-Musik der frühen 1990er-Jahre entscheidend mitgeprägt. Seine Rap-Parts gehörten zu „The Power“ und „Rhythm Is a Dancer“ – zwei Songs, die in Großbritannien Platz eins erreichten und weltweit zu den bekanntesten Dance-Hits ihrer Zeit wurden.

„The Power“ erreichte in zahlreichen Ländern die Chartspitze. „Rhythm Is a Dancer“ stand sechs Wochen lang auf Platz eins der britischen Singlecharts und wurde zu einem der prägenden internationalen Hits des Jahres 1992.

Diesen Künstler holte JUST1CE für die zweite Veranstaltung seiner Bayreuther Reihe nach Deutschland.

Danny Ray Jenkins empfing Turbo B. persönlich am Münchner Flughafen. Während der gemeinsamen Fahrt und unmittelbar nach der Ankunft in Bayreuth erreichte ihn die Nachricht vom Großbrand in der Rosenau.

In diesem Augenblick ging es nicht mehr um gewöhnliche Veranstaltungsplanung. Es ging um Krisenmanagement.

Der Künstler war bereits vor Ort. Der vorgesehene Club war ausgefallen. Informationen mussten weitergegeben, ein neuer Veranstaltungsort gefunden und die gesamte Durchführung kurzfristig neu organisiert werden.

Jenkins entschied sich gegen die Absage.

Die Veranstaltung wurde in den Herzogkeller verlegt und dort durchgeführt.

Zeitgenössische Fotos und Presseberichte dokumentieren sowohl den verheerenden Brand als auch die Situation der betroffenen Veranstalter. Der Nordbayerische Kurier nannte Danny Ray Jenkins in seiner Berichterstattung ausdrücklich im Zusammenhang mit den Veranstaltern und hielt seine Entscheidung fest, die Veranstaltung in den Herzogkeller zu verlegen.

Was als zweites Projekt einer Veranstaltungsreihe geplant gewesen war, wurde dadurch zu einem Beweis von Handlungsfähigkeit: JUST1CE hatte nicht nur einen internationalen Künstler verpflichtet und nach Bayreuth gebracht. Er bewahrte die Veranstaltung auch in einer Situation vor dem vollständigen Aus, die niemand hätte vorhersehen können.

Die Rosenau war verloren.

Die Show fand trotzdem statt.

Pionierleistung: Das erste Couchkonzert in Bayreuth

Zum Ende des Jahres folgte das dritte Kapitel.

Dieses Mal bestand die Herausforderung nicht darin, einen klassischen Clubabend zu organisieren. Es ging darum, ein außergewöhnliches Musikformat erstmals in Bayreuth umzusetzen.

Danny Ray Jenkins alias JUST1CE organisierte gemeinsam mit Radio Mainwelle das erste Couchkonzert in Bayreuth mit Dante Thomas.

Diese Pionierleistung ist ein zentraler Bestandteil der Veranstalter-Trilogie.

Dante Thomas war durch „Miss California“ international bekannt geworden. Der Song erreichte Platz eins der offiziellen deutschen Singlecharts und entwickelte sich zu einem der großen Sommerhits des Jahres 2001.

Für das Bayreuther Couchkonzert wurde über Radio Mainwelle nach einem privaten Gastgeber gesucht. Mehr als 100 Menschen bewarben sich um die Möglichkeit, Dante Thomas in ihrem eigenen Wohnzimmer erleben zu können.

Der Gewinner und seine Gäste erhielten schließlich ein Konzert, das die übliche Distanz zwischen internationalem Künstler und Publikum vollständig aufhob: Ein Nummer-eins-Sänger trat nicht auf einer weit entfernten Großbühne auf, sondern unmittelbar vor den Menschen in einem Bayreuther Wohnzimmer.

JUST1CE war bei diesem Projekt nicht lediglich Begleiter, Gast oder Zuschauer.

Er hatte Dante Thomas nach Bayreuth geholt und das erste Couchkonzert der Stadt gemeinsam mit Radio Mainwelle organisiert.

Radio Mainwelle dokumentierte die Geschichte mit eigenen Beiträgen, Fotos und Videomaterial. Ein erhaltenes Originalvideo zeigt Danny Ray Jenkins gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Mainwelle-Moderator Christian Höreth im Radiostudio. Auch der Nordbayerische Kurier berichtete über den Aufenthalt des Sängers.

Nach dem Couchkonzert folgte an Silvester ein weiterer öffentlicher Auftritt von Dante Thomas im Bayreuther Liebesbier.

Damit schloss sich das Veranstaltungsjahr mit einer echten Premiere: Nach einem US-Hip-Hop-Konzert und einer unter dramatischen Umständen geretteten Show entwickelte JUST1CE gemeinsam mit einem regionalen Radiosender ein neues, medienwirksames Liveformat für Bayreuth.

Drei Künstler – drei unterschiedliche Beweise

Die drei Veranstaltungen von 2017 waren keine zufällige Aneinanderreihung prominenter Namen.

Jede von ihnen belegte eine andere Fähigkeit.

Spice 1 stand für Vision: Danny Ray Jenkins nutzte seine internationalen Hip-Hop-Kontakte, holte einen dreifach goldausgezeichneten US-Rapper nach Bayreuth und entwickelte aus der Begegnung später den veröffentlichten Song „Million Dollars“ feat. Spice 1.

Turbo B. stand für Krise: Als der geplante Veranstaltungsort nach einem Großbrand nicht mehr zur Verfügung stand, gab JUST1CE die Veranstaltung nicht auf. Er organisierte die Verlegung in den Herzogkeller und brachte die Show trotz der außergewöhnlichen Umstände auf die Bühne.

Dante Thomas stand für Pionierleistung: Gemeinsam mit Radio Mainwelle organisierte JUST1CE das erste Couchkonzert in Bayreuth und brachte einen internationalen Nummer-eins-Künstler direkt in das Wohnzimmer eines Gewinners.

Vision wurde zu Musik.

Krise wurde zu Handlung.

Eine Idee wurde zur Bayreuther Premiere.

Der Wert hinter den Namen

Neun Jahre später zeigt die Veranstalter-Trilogie, was Danny Ray Jenkins potenziellen Managements, Labels, Bookingagenturen, Medienpartnern und Veranstaltern anbieten kann.

Er besitzt nicht nur Kontakte.

Er kann Beziehungen in Projekte verwandeln.

Er kann internationale Künstler nach Deutschland holen.

Er kann Veranstaltungen initiieren und gemeinsam mit Partnern umsetzen.

Er kann in Krisen Entscheidungen treffen.

Und er kann aus einer einzelnen Begegnung einen langfristigen musikalischen Wert entwickeln.

Diese Fähigkeiten sind heute ebenso relevant wie 2017. Gerade in einem Musikmarkt, in dem viele Begegnungen nach einem Foto, einer Nachricht oder einem kurzen Gespräch enden, zeigt JUST1CEs Geschichte eine andere Qualität: die Fähigkeit, aus Zugang tatsächliche Ergebnisse entstehen zu lassen.

Anfragen sind möglich für Interviews, Künstlerporträts, Livebookings, Podcasts, Radio- und TV-Formate, Managementgespräche, Musikkooperationen sowie ausgewählte strategische Partnerschaften.

„Dann habe ich mich eben selbst ausgegraben“

Trotz dieser belegten Projekte blieb der große, nachhaltige Karrieredurchbruch für Danny Ray Jenkins lange aus.

Er beschreibt dieses Gefühl mit einer Hip-Hop-Zeile, die seinen Weg treffend zusammenfasst:

„The diamond in the dirt ain’t been found.“

Der Diamant im Dreck, der noch nicht gefunden wurde.

Doch Jenkins wollte nicht länger darauf warten, dass ein Manager, ein Label oder die Musikindustrie seinen Wert eines Tages zufällig entdecken würde.

Seine Antwort darauf lautet heute:

„Dann habe ich mich eben selbst ausgegraben.“

Er begann, seine jahrzehntelange Geschichte systematisch zu sichern: die Musik, die internationalen Kontakte, die Veranstaltungen, die Presseberichte, die Fotos, die Videos, die Abstürze, die Verluste und die Momente, in denen er trotzdem weiterging.

Aus dieser Arbeit entsteht sein kommendes Buch „Zwischen Bühne und Abgrund“.

Das Buch erzählt nicht nur von Erfolgen oder bekannten Künstlern. Es erzählt von dem Weg eines deutsch-amerikanischen Hip-Hop-Artists, dessen Leben immer wieder zwischen großer Bühne und tiefstem persönlichen Abgrund verlief.

Die Bayreuther Veranstalter-Trilogie von 2017 wird darin zu einem entscheidenden Kapitel. Sie zeigt einen Mann, der schon damals Visionen verwirklichte, in einer realen Krise Verantwortung übernahm und zum Abschluss des Jahres gemeinsam mit Radio Mainwelle ein neues Musikformat in seiner Stadt etablierte.

2017 holte JUST1CE internationale Künstler nach Bayreuth.

Heute holt er seine eigene Geschichte ans Licht.

Der Diamant im Dreck wartete nicht länger darauf, gefunden zu werden. Er grub sich selbst aus – und schrieb die Geschichte auf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JUST1CE Official

Herr Danny Ray Jenkins

Media Office 1

96050 Bamberg

Deutschland

fon ..: +4915203109411

web ..: https://just1ceofficial.com

email : press@justiceofficial.org

Danny Ray Jenkins alias JUST1CE ist ein deutsch-amerikanischer Hip-Hop-Artist, Autor und Veranstaltungsinitiator mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er verwandelte internationale Kontakte in reale Musikprojekte, holte Künstler nach Deutschland und veröffentlichte unter anderem „Million Dollars“ feat. Spice 1. Sein kommendes Buch „Zwischen Bühne und Abgrund“ dokumentiert seinen außergewöhnlichen Weg zwischen Musik, Krise und Neuanfang.

Pressekontakt:

JUST1CE Official

Herr Danny Ray Jenkins

Media Office 1

96050 Bamberg

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