„Subtile Kriege“ – Neue Single von Clara Werden

Kriege musikalisch beleuchtet

„… und Du meinst wir leben in Frieden, weil hier keine Bomben fallen.“

Die Single erscheint offiziell am 26.11.2021. Vorab zu hören auf der Webseite

www.clara-musik.de/presse und ab VÖ auf allen Downloadportalen.

Clara Werden – Der Name ist Programm. Und mit ihrem neuen Titel macht die Liedermacherin klar, wo in uns trotz aller Friedensbekundungen der Unfrieden wütet. Dieses Lied erklingt mit einer herbstlichen Schwere, macht aber auch Hoffnung wenn wir erkennen, wo wir selbst Krieg führen und dass wir ihn an vielen Stellen selbst beenden können.

„Subtile Kriege“ zählt auf und bewegt. Der Eine oder die Andere fühlt sich eventuell unangenehm berührt oder aber auch dazu angeregt, in sich zu kehren und Gefühls-Inventur zu machen.

Entstanden ist das Werk aus dem Beobachten gesellschaftlichen Geschehens und aus dem Betrachten eigener innerer Prozesse. Diese Single ist die Vierte in Zusammenarbeit mit der Berliner Filmmusikproduzentin Anna Marlene Bicking, die für das Arrangement und die Produktion verantwortlich zeichnet. Mit filmischen Sounds die Emotionen treffend unterstreichend, findet sie die richtigen Töne um die Ernsthaftigkeit und das Gefühl dieses Chansons ins Gehör zu transportieren.

Mehr von Clara gibt es auf ihrem YouTube Kanal oder im Podcast „Clara Werden“ bei Spotify oder ITunes. Ihr Album „Jetzt“ und vorherige Single Veröffentlichungen sind als Download und Streaming auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Weitere Infos: www.clara-werden.de

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3i8gTQ2PNVhwXAlWBIEzMt?si=hEbVsP7NTMuGsOO58VelNg

