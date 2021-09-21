TGA im Umbruch: Warum jetzt die besten Deals entstehen

TGA und Elektrotechnik bleiben 2026 stabil und investierbar. Der Neubau schwächelt weiter, doch Sanierung, Wartung, Instandhaltung und Digitalisierung sichern die Nachfrage.

Warum Plattformbildung, Servicegeschäft und Nachfolge den Markt neu ordnen

* TGA und Elektrotechnik bleiben 2026 ein stabiler und investierbarer Zukunftsmarkt

* Wiederkehrende Erlöse aus Wartung und Service werden zum zentralen Werttreiber

* Plattformbildung und Konsolidierung prägen die M&A-Dynamik im Markt

* Branchen-Insights „TGA und Elektrotechnik“ von WALTER FRIES Corporate Finance vorgestellt

Aschaffenburg, 19. Juni 2026. Der Markt für Technische Gebäudeausrüstung und Elektrotechnik befindet sich im Jahr 2026 in einer Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen. Während die Neubaukonjunktur weiterhin unter Druck steht, gewinnen Sanierung, Wartung, Instandhaltung und Digitalisierung spürbar an Bedeutung. Genau diese Verschiebung verändert nicht nur die operative Lage vieler Betriebe, sondern auch die Sicht von Käufern, Investoren und Nachfolgeinteressenten auf die Branche. Die aktuellen „Branchen-Insights TGA und Elektrotechnik“ von WALTER FRIES Corporate Finance zeigen, dass sich die Branche nicht in einer klassischen Krise befindet, sondern in einer strategischen Neuordnung.

Mit dem neuen Report liefert das Aschaffenburger M&A-Beratungshaus eine fundierte Einordnung der Markt-, Bewertungs- und Transaktionsentwicklung im Bereich TGA und Elektrotechnik. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Betriebe in einem herausfordernden Umfeld besonders attraktiv sind und warum der richtige Zeitpunkt für eine Transaktion heute stärker von der individuellen Positionierung eines Unternehmens abhängt als von der allgemeinen Branchenstimmung. Die Analyse zeigt: Gut aufgestellte Unternehmen mit regionaler Stärke, belastbarem Servicegeschäft, sauberer Organisation und klarer Nachfolgefähigkeit treffen derzeit auf ein aktives und aufnahmefähiges Käuferumfeld.

Service und Bestand werden zum Wachstumsfundament

Die FRIES-Analyse beschreibt einen Markt mit zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite bleibt der Neubau verhalten, auf der anderen Seite gewinnen Bestandsgeschäft, energetische Sanierung, Wartung, Instandhaltung und Gebäudeautomation an Gewicht. Diese Bereiche entwickeln sich zunehmend zum verlässlichen Umsatzfundament der Branche. Gerade im Gebäudebestand entstehen langfristige Bedarfe, die weniger konjunkturabhängig sind und den Unternehmen höhere Planbarkeit ermöglichen.

Holger Fries, Partner bei WALTER FRIES Corporate Finance, erklärt: „Die TGA- und Elektrotechnikbranche zeigt zwei Gesichter: Der Neubau bleibt verhalten, zugleich entstehen in Service, Sanierung und Digitalisierung sehr belastbare Wachstumsfelder. Genau darin liegt die eigentliche Dynamik des Marktes.“ Diese Resilienz zieht vermehrt Investoren an. Denn dort, wo laufende Kundenbeziehungen, wiederkehrende Erlöse und regionale Präsenz zusammenkommen, entstehen Geschäftsmodelle mit hoher Resilienz und guter Skalierbarkeit.

Plattformbildung verändert die Marktlogik

Ein zentrales Ergebnis der Branchen-Insights ist die wachsende Bedeutung von Plattformstrategien. Der M&A-Markt in der TGA wird zunehmend nicht mehr durch isolierte Einzelverkäufe geprägt, sondern durch den Aufbau regionaler und fachlich fokussierter Gruppen. Strategische Käufer und Finanzinvestoren suchen gezielt nach Unternehmen, die als Bausteine solcher Plattformen dienen können – sei es zur regionalen Verdichtung, zur Ergänzung des Leistungsportfolios oder zum Ausbau wiederkehrender Serviceumsätze. Holger Fries sagt: „Plattformbildung ist einer der stärksten Trends im TGA-Markt. Käufer suchen nicht nur einzelne Betriebe, sondern Bausteine für regionale und fachliche Gruppen, die sich skalieren und professionell weiterentwickeln lassen.“ Die hohe Fragmentierung des Marktes begünstigt diese Entwicklung zusätzlich. Für Eigentümer eröffnet das neue Optionen: Der Verkauf ist heute nicht mehr nur eine Einzelfallentscheidung, sondern oft Teil größerer strategischer Gruppenkonzepte.

Qualität schlägt Größe bei der Bewertung

Die Branchen-Insights zeigen außerdem, dass sich die Bewertung eines TGA-Unternehmens immer stärker an der Qualität des Geschäftsmodells orientiert. Nicht die reine Größe entscheidet, sondern die Struktur des Unternehmens. Besonders positiv wirken ein hoher Anteil wiederkehrender Umsätze, belastbare Wartungs- und Serviceverträge, Inhaberunabhängigkeit, professionelle Steuerung, digitale Kompetenz und eine klare regionale Marktstellung. „Wer heute über den Verkauf eines TGA-Unternehmens nachdenkt, sollte nicht auf den vermeintlich perfekten Zeitpunkt warten. Entscheidend ist, ob das Leistungsportfolio zukunftsfähig, das Unternehmen operativ stark positioniert und übergabefähig ist. Der Anteil TGA an der Gesamtbaukostensumme steigt rasant, das nutzen Investoren/ Käufer durch den Aufbau von größeren Einheiten mit strategischem fit“, erklärt Holger Fries. Für mittelständische Betriebe bedeutet das: Wer frühzeitig an Nachfolge, Struktur und Exit-Readiness arbeitet, verbessert nicht nur seine Handlungsoptionen, sondern auch die Qualität der späteren Lösung. Der Markt honoriert heute vor allem Klarheit, Steuerbarkeit und wiederkehrende Ertragskraft.

Kernaussagen der FRIES Branchen-Insights TGA 2026

* TGA und Elektrotechnik bleiben 2026 stabil und investierbar. Der Neubau schwächelt weiter, doch Sanierung, Wartung, Instandhaltung und Digitalisierung sichern die Nachfrage.

* Wiederkehrende Erlöse sind der stärkste Hebel für Bewertung. Wartungsverträge, Servicemodelle und Betreiberbeziehungen machen Cashflows planbarer und Unternehmen attraktiver.

* Der Markt wird von Plattformbildung geprägt. Statt vieler Einzeldeals entstehen zunehmend größere, regional verankerte Gruppen mit skalierbarer Struktur.

* Strategische Käufer und Finanzinvestoren treiben die Konsolidierung. Gesucht sind Betriebe mit regionaler Stärke, Fachkräften und einem belastbaren Serviceanteil.

* Die Bewertung entscheidet sich an der Unternehmensqualität. Inhaberunabhängigkeit, sauberes Reporting, digitale Kompetenz und professionelle Organisation zahlen direkt auf den Multiple ein.

* Nachfolge verstärkt die Dynamik im Markt. Viele Inhaber denken früher an Übergabe oder Teilverkauf, wodurch sich die Zahl attraktiver Transaktionen erhöht.

Zusammenfassend zeigt der Report, dass sich die TGA- und Elektrotechnikbranche in einer Phase strategischer Neuordnung befindet. Für Unternehmer entstehen daraus attraktive Chancen – vorausgesetzt, die eigene Positionierung ist klar, die Organisation belastbar und der Prozess professionell vorbereitet. Gerade in einem Markt, der von Service, Plattformbildung und Konsolidierung geprägt wird, entscheidet die Qualität der Vorbereitung über den Erfolg einer Transaktion.

Den vollständigen Bericht „Branchen-Insights TGA und Elektrotechnik 2026“ stellt WALTER FRIES Corporate Finance auf Anfrage bereit.

Pressekontakt: WALTER FRIES Corporate Finance GmbH | Friedrichstraße 17 | 63739 Aschaffenburg | mail@walterfries.de | 06021 / 3542-0 | www.walterfries.de/corporate-finance

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Alexander Görbing

Friedrichstraße 17

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Deutschland

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email : alexander@goerbing-klartextpr.de

WALTER FRIES Corporate Finance ist ein unabhängiges M&A-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Unternehmenstransaktionen, Nachfolgelösungen und Buy-outs im deutschen Mittelstand.

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