Trauringe und Beratung in ungezwungener Atmosphäre bei CH-Design in Großbottwar

Ob es um Trauringe, einen Memoire-Ring oder Verlobungsringe geht, wir bei CH-Design Christa Heidchen in Großbottwar bringen unsere Erfahrung ein, Sie zu Ihrer Zufriedenheit individuell zu beraten.

Sie haben einen wichtigen Termin, das Datum ist festgelegt, ein Brautkleid ausgesucht, auch die Location ist gebucht. Doch es fehlen noch die Trauringe.

Vielleicht möchten Sie statt dessen zum Ehejubiläum Ihre Trauringe ersetzen und sich etwas aussuchen, das zu Ihrem aktuellen Geschmack passt. Oder Sie haben eine Anzahl wichtiger Ereignisse erlebt, an die Sie sich gerne in Form von einem Memoire-Ring mit einer entsprechenden Anzahl von Brillanten erinnern wollen und die Sie beim nächsten Ereignis ergänzen möchten.

Sie haben eine gewisse Vorstellung, aber es gibt noch eine Fülle von Fragen und Bedarf an Beratung.

Der erste Eindruck zeigt eine so große Auswahl, so viele Variationsmöglichkeiten und so verschiedene Legierungen. Wie finde ich mich zurecht? Ich möchten gerne etwas Individuelles.

Die Frage ist, was passt zu mir, klassisch elegant, extravagant, verspielt oder einfach schlicht? Welche Farbe sollen sie haben, Gelbgold, Weißgold, Rotgold, Champagne, Platin, Palladium oder eher Titan? Ob ich Brillanten will und wie viele, das würde ich gerne an meiner Hand sehen.

Bisher habe ich keine Ringe angezogen, ich möchte aber gerne ein Symbol tragen, das die Liebe und Verbundenheit zu meinem Schatz zum Ausdruck bringt. Wird der Ring mich stören und welche Größe ist denn richtig? Passt es zu meinem Budget und wann sollten wir am besten die Ringe bestellen?

Auf alle diese Fragen gibt es bei CH-Design eine passende Antwort. Auf ihre Wünsche gehen wir gerne ein, damit Sie die Trauringe bekommen, die zu Ihnen passen und an denen Sie auch nach Ihrer Trauung bleibende Freude haben. Wir freuen uns, Sie in unserem Trauringgeschäft begrüßen zu dürfen. Für eine individuelle Beratung bieten wir gerne Termine an, die bei Bedarf auch außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten möglich sind.

Bitte rufen Sie uns an. Gern vereinbaren wir Ihren Termin.

Ihr Team von CH-Design Christa Heidchen – Trauringe, Uhren, Schmuck in Großbottwar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CH-Design Christa Heidchen – Trauringe, Uhren, Schmuck

Frau Christa Heidchen

Kantstraße 30

71723 Großbottwar

Deutschland

fon ..: 00491605681567

web ..: http://www.heidchen.eu/

email : ch-design@heidchen.eu

Entdecken Sie die exquisite Auswahl an Trauringen bei CH-Design Christa Heidchen, Ihrem Juweliergeschäft in Großbottwar, und profitieren Sie von unserer individuellen Beratung seit 1991, um den perfekten Ring zur Symbolisierung Ihrer Liebe zu finden.

Ebenso finden Sie bei uns ausgefallenes Design bei Uhren und Schmuck für festliche Anlässe oder auch für den alltäglichen Einsatz.

Pressekontakt:

Intrag Internet Regional GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum normale Bettdecken für Seitenschläfer oft nicht funktionieren Ihr Immobilienmakler in München – WINDISCH IMMOBILIEN