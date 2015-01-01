  • Trauringe und Beratung in ungezwungener Atmosphäre bei CH-Design in Großbottwar

    Ob es um Trauringe, einen Memoire-Ring oder Verlobungsringe geht, wir bei CH-Design Christa Heidchen in Großbottwar bringen unsere Erfahrung ein, Sie zu Ihrer Zufriedenheit individuell zu beraten.

    Sie haben einen wichtigen Termin, das Datum ist festgelegt, ein Brautkleid ausgesucht, auch die Location ist gebucht. Doch es fehlen noch die Trauringe.
    Vielleicht möchten Sie statt dessen zum Ehejubiläum Ihre Trauringe ersetzen und sich etwas aussuchen, das zu Ihrem aktuellen Geschmack passt. Oder Sie haben eine Anzahl wichtiger Ereignisse erlebt, an die Sie sich gerne in Form von einem Memoire-Ring mit einer entsprechenden Anzahl von Brillanten erinnern wollen und die Sie beim nächsten Ereignis ergänzen möchten.

    Sie haben eine gewisse Vorstellung, aber es gibt noch eine Fülle von Fragen und Bedarf an Beratung.
    Der erste Eindruck zeigt eine so große Auswahl, so viele Variationsmöglichkeiten und so verschiedene Legierungen. Wie finde ich mich zurecht? Ich möchten gerne etwas Individuelles.

    Die Frage ist, was passt zu mir, klassisch elegant, extravagant, verspielt oder einfach schlicht? Welche Farbe sollen sie haben, Gelbgold, Weißgold, Rotgold, Champagne, Platin, Palladium oder eher Titan? Ob ich Brillanten will und wie viele, das würde ich gerne an meiner Hand sehen.

    Bisher habe ich keine Ringe angezogen, ich möchte aber gerne ein Symbol tragen, das die Liebe und Verbundenheit zu meinem Schatz zum Ausdruck bringt. Wird der Ring mich stören und welche Größe ist denn richtig? Passt es zu meinem Budget und wann sollten wir am besten die Ringe bestellen?

    Auf alle diese Fragen gibt es bei CH-Design eine passende Antwort. Auf ihre Wünsche gehen wir gerne ein, damit Sie die Trauringe bekommen, die zu Ihnen passen und an denen Sie auch nach Ihrer Trauung bleibende Freude haben. Wir freuen uns, Sie in unserem Trauringgeschäft begrüßen zu dürfen. Für eine individuelle Beratung bieten wir gerne Termine an, die bei Bedarf auch außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten möglich sind.

    Bitte rufen Sie uns an. Gern vereinbaren wir Ihren Termin.
    Ihr Team von CH-Design Christa Heidchen – Trauringe, Uhren, Schmuck in Großbottwar

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CH-Design Christa Heidchen – Trauringe, Uhren, Schmuck
    Frau Christa Heidchen
    Kantstraße 30
    71723 Großbottwar
    Deutschland

    fon ..: 00491605681567
    web ..: http://www.heidchen.eu/
    email : ch-design@heidchen.eu

    Entdecken Sie die exquisite Auswahl an Trauringen bei CH-Design Christa Heidchen, Ihrem Juweliergeschäft in Großbottwar, und profitieren Sie von unserer individuellen Beratung seit 1991, um den perfekten Ring zur Symbolisierung Ihrer Liebe zu finden.
    Ebenso finden Sie bei uns ausgefallenes Design bei Uhren und Schmuck für festliche Anlässe oder auch für den alltäglichen Einsatz.

    Pressekontakt:

    Intrag Internet Regional GmbH
    Herr Hartmut Wehrmeyer
    Sophienblatt 82 – 86
    24114 Kiel

    fon ..: 043167070100


