Unser Computer-Entsorgungsservice ist in ganz Luxembourg im Einsatz.

Entscheiden Sie sich für uns, um sich problemlos von Ihren alten Computern zu trennen – nachhaltig, kostengünstig und sogar kostenlos. Kontaktieren Sie uns noch heute!

Wenn Ihnen diese Aspekte wichtig sind, können Sie sich vertrauensvoll an unsere kostenlose Computerentsorgung in Diekirch wenden. Wir sind stolz darauf, anzukündigen, dass PRS Jakubowski nun auch in ganz Diekirch (Luxemburg) expandiert, um noch mehr Menschen bei der umweltfreundlichen Entsorgung ihrer Elektronikgeräte zu unterstützen. Uns ist kein Weg zu weit, um für das Klima das Richtige zu tun. Wir sind landesweit aktiv und bieten Ihnen die Möglichkeit, Rechner, Server, PCs, Drucker und vieles mehr kostenfrei abzuholen. Dabei entstehen Ihnen keine Kosten, wenn die Altgeräte bereits im Erdgeschoss bereitstehen. Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website. Sie fragen sich vielleicht, warum wir diesen Service kostenlos anbieten? Ganz einfach: Es gibt keinen Haken. Unsere Spezialisierung auf Unternehmen ermöglicht es uns, große Mengen an Geräten abzuholen, was für uns wirtschaftlich ist. Dabei legen wir großen Wert auf Umweltfreundlichkeit und generieren unser Einkommen durch Recycling und Wiederaufbereitung.

Um sicherzustellen, dass Sie sich als Kunde geschützt fühlen können, setzen wir auf professionelle Technologie zur sicheren Datenzerstörung und -löschung. Nach Abschluss unserer Dienstleistung erhalten Sie ein Zertifikat, das die ordnungsgemäße und sichere Datenvernichtung gemäß DIN-Norm 66399 Stufe H3 bestätigt. Bei uns ist Professionalität oberstes Gebot, und wir stehen Ihnen gerne mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite. Wenn Sie mehr über unsere PC- und Computerentsorgung in Diekirch erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein, unsere Website zu besuchen. Wenn Sie unseren Service nutzen möchten, können Sie uns einfach anrufen, eine E-Mail senden oder unser Kontaktformular nutzen.

