Vorbildliche Unternehmerpersönlichkeit des Jahres: Jürgen Diener mit WRP-Award ausgezeichnet

Die von der Fachzeitschrift WRP-Wäscherei + Reinigungspraxis engagierte Fachjury würdigt sein Engagement für die Branche. Der Wäschereibesitzer ist außerdem seit über 40 Jahren für Hoteliers tätig.

Die Preisträger des WRP-Awards sind vorbildlich agierende Unternehmen aus der Textilpflegebranche, die sich unter anderem in den Kategorien Marketing, Energiesparen, Logistik, Mitarbeiterqualifikation und Kundenservice mit beispielhaften Konzepten, Strategien und Lösungen auszeichnen. In diesem Jahr darf sich nun auch Jürgen Diener über die Auszeichnung „Vorbildliche Unternehmerpersönlichkeit des Jahres“ freuen.

Der Textilpflegeexperte mit zwei Meisterbriefen gilt darüber hinaus bereits seit Jahrzehnten als engagierter Unternehmer in der Region.

Rolf Slickers, Mitglied der Fachjury des WRP-Awards, über die Vergabe der Auszeichnung: „Jürgen Diener ist nicht nur ein ambitionierter Mittelständler, sondern auch ein Kommunalpolitiker sowie ein aktives Mitglied in unterschiedlichen Verbänden. Dazu gehört unter anderem der Deutsche Textilreinigungs-Verband e.V. (DTV) sowie die Mittelstandsvereinigung Landesverband Hessen. Hier übernahm er nicht nur leitende Funktionen, sondern wirkte an zahlreichen Weiterentwicklungen für die Branche mit. Seine umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Begeisterung von Menschen für unsere Arbeit in der Textilpflege, der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und die Stärkung der Wirtschaft in der Region wollen wir nun mit dieser Ehrung würdigen.“

Die Wäscherei Diener steht seit rund 66 Jahren für Regionalität und beschäftigt in der Unternehmensgruppe mehr als 250 Mitarbeitende. Der Familienbetrieb gehört seit Beginn der Gründung zum Verbund der Servitex – einem Zusammenschluss von inhabergeführten Großwäschereien – und bietet seine Dienstleistungen vor allem für die Hotellerie auch bundesweit an. Mit drei Standorten in Schlitz, Pfaffenheck und Ebersburg sowie einem Liefergebiet zwischen Koblenz, Düsseldorf, Kassel, Fulda, Würzburg, Stuttgart und Frankfurt/Main werden täglich rund 70 Tonnen Wäsche gereinigt. Neben Jürgen Diener selbst sind in dem Unternehmen auch Ehefrau Martina und die beiden Söhne Jéròme und Nicolai tätig.

WRP-Wäscherei + Reinigungspraxis ist seit über 75 Jahren die Fachzeitschrift für die gesamte Textilbranche. WRP-Wäscherei + Reinigungspraxis zeichnet seit mehreren Jahren vorbildliche Unternehmen aus, die mit ihren Konzepten und Strategien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneinsparungen, Logistik und Kundenservice eine ausgesuchte sowie externe Expertenjury überzeugen müssen.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

