  • Währung der Wahrheit: Warum Pressearbeit im Zeitalter von Deepfakes zur Überlebensversicherung wird

    Strategische Pressearbeit entwickelt sich von der bloßen Imagepflege zur unverzichtbaren „Glaubwürdigkeits-Infrastruktur“.

    BildHEINSBERG – In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) Täuschungen in Kinoqualität generiert, erodiert das Fundament der Wirtschaftskommunikation: das Vertrauen. Mit dem Inkrafttreten strenger Transparenzpflichten durch den EU AI Act am 2. August 2026 stehen Unternehmen vor einer radikalen Kehrtwende. Strategische Pressearbeit entwickelt sich von der bloßen Imagepflege zur unverzichtbaren „Glaubwürdigkeits-Infrastruktur“.

    Wenn visuelle Beweise trügen: Die neue Desinformations-Gefahr

    Das alte Dogma „Ich glaube es, wenn ich es sehe“ gilt im Jahr 2026 nicht mehr. Hochwertige Deepfakes können CEOs in viralen Videos diskreditieren, Aktienkurse manipulieren oder mutwillige Skandale inszenieren. Die Gefahr ist dabei zweigeteilt: Neben gezielten Desinformationskampagnen durch Akteure von außen wächst ein strukturelles Misstrauen bei Stakeholdern – echte, positive Unternehmensmeldungen werden im Zweifelsfall ebenfalls angezweifelt.

    Der EU AI Act als regulatorischer Gamechanger

    Ab August 2026 wird Vertrauen in der EU messbar. Gemäß Art. 50 des EU AI Act gelten strikte Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte. Unternehmen müssen Deepfakes klar deklarieren, und KI-Texte zu öffentlichen Themen unterliegen einer Offenlegungspflicht, sofern keine menschliche redaktionelle Kontrolle stattgefunden hat. Compliance wird damit zum integralen Bestandteil der Reputationssicherung.

    Die PR-Abteilung als „Chief Verification Officer“

    Moderne Public Relations hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr nur darum, Botschaften zu senden, sondern die Authentizität des Unternehmens technisch und inhaltlich zu schützen. Experten empfehlen drei strategische Säulen:

    * Radikale Transparenz: Lückenlose Quellenangaben und Kennzeichnung von KI-Inhalten zur Erstellung einer „Provenance“-Historie (Herkunftsnachweis).
    * Digitale Souveränität: Einsatz von Wasserzeichen und technischer Verifizierung für offizielle Pressemitteilungen.
    * Menschliche Bindung: Fokus auf echte Experten-Statements und persönliche Medienkontakte als Gegengewicht zur KI-Anonymität.

    Fremdbestätigung als wirksamstes Gegengift

    In der Ära der Fake News verliert reine Eigen-PR an Wirkung. Pressearbeit setzt auf die Validierung durch Dritte: Wenn Fachjournalisten Themen aufgreifen, bürgen sie mit ihrem Namen für die Richtigkeit. Diese externe Bestätigung bleibt der Goldstandard für die Wahrheit.

    _“PR ist im Jahr 2026 kein bloßes Verteilen von Nachrichten mehr. Es ist das aktive Management einer Brandmauer gegen digitale Desinformation“_, so das Credo von Frank Bärmann, Inhaber von conpublica. Wer ein Informationsvakuum lässt, riskiert, dass es durch Dritte – im Zweifel mit Falschmeldungen – gefüllt wird.

    Prävention statt Panik: Strategien für Unternehmen

    Unternehmen sollten proaktiv agieren, bevor eine Krise eintritt. Dazu gehören KI-gestütztes Monitoring von Narrativen im Netz, vorbereitete Krisen-Playbooks („Dark Sites“) und die frühzeitige Aufklärung von Stakeholdern über offizielle Verifizierungswege.

    Fazit: Pressearbeit als strategisches Schutzschild

    In einer Ära, in der technische Manipulationen die digitale Kommunikation fluten, transformiert sich professionelle Pressearbeit von einer rein operativen Dienstleistung zum existenziellen Sicherheitsfaktor. Der entscheidende Nutzen für Unternehmen liegt in der Schaffung einer unangreifbaren Faktenbasis. Das Team von conpublica weiß: Während KI-generierte Gerüchte in sozialen Netzwerken kursieren, sorgt eine strategische PR-Infrastruktur für die notwendige externe Validierung durch Qualitätsmedien.

    Bild: KI-generiert

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