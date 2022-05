Abschaltung des Kommunikationsweges Fax

Zum 30. Juli 2022 schaltet die LVM Versicherungsagentur Galrao aus Bremen den Kommunikationskanal Fax ab. Wir informieren Sie über die technischen Hintergründe, Konsequenzen und die Alternativen.

Der technische Wandel schreitet ständig voran. Wir stellen daher aktuell unsere Telefonanwendung wegen diverser technischer Vorteile auf Windows Teams um.

Leider bietet Microsoft keine technische Lösung für das in den Staaten bereits lange aussortierte Faxgerät an und zusätzlich haben Gerichtsurteile wie z.B. Lüneburg, Urteil v. 22.07.2020, Az.: 11 LA 104/19 und einige andere Meinungen von Datenschützern Probleme für den unverschlüsselten Datenverkehr aufgedeckt.

Die datenschutzkonforme und rechtssichere Übermittlung von vertraulichen und sensiblen Daten per Fax ist deswegen leider nicht mehr gegeben.

Mehrere Datenschutzbehörden und IT-Sicherheitsexperten sowie selbst einige Provider warnen davor, Faxe zu verwenden. Laut dem Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz kann eine Fehlzustellung, insbesondere bei der Übertragung von Telefaxen mit besonders schutzwürdigem Inhalt (sensible personenbezogenen Daten wie Sozial-, Steuer-, Personal- oder medizinischen Daten), gravierende Folgen für den Absender, Empfänger und Betroffene haben.

Datenschützer empfehlen daher dringend, für den geschäftlichen Kommunikationsverkehr rechtssichere Alternativen zum Fax zu suchen.

Im Monat gehen in unserem Büro etwa 500 Schriftstücke ein, davon nur etwa 4 Faxe. Diese Zahl ist seit Jahren stetig gesunken. Wir bitten deswegen um Verständnis, dass wir zeitnah im Juli 2022 unser FAX abschalten müssen. Die anderen Kommunikationswege Post, MeineLVM , Email, etc. bleiben aber weiterhin offen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherung

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

web ..: http://www.galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Pressekontakt:

LVM Versicherung

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

fon ..: 042133004880

web ..: http://www.galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Daejeons Wahrzeichen: Wie wäre es mit einem Spaziergang auf der Sky Road