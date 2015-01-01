CryoStuck Etiketten für DYMO LabelWriter: Zuverlässige Kennzeichnung bis -196 °C

Chemikalienbeständige und Flüssigstickstoff geeignete Thermo-Etiketten? CryoStuck macht es möglich!

Die Anforderungen an die Kennzeichnung von Laborproben steigen kontinuierlich. Ob in der Biotechnologie, Forschung, Diagnostik oder Biobank – Etiketten müssen dauerhaft lesbar bleiben und selbst extremen Temperaturen standhalten. Mit den neuen CryoStuck Etiketten steht jetzt eine speziell entwickelte Lösung für die weit verbreiteten DYMO LabelWriter 450 und DYMO LabelWriter 550 Etikettendrucker zur Verfügung.

Die Thermoetiketten wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen entwickelt und bieten eine zuverlässige Haftung auf Röhrchen, Vials, Kryobehältern sowie weiteren Laborgefäßen. Sie sind für Temperaturen bis -196 °C geeignet und widerstehen damit der Lagerung in Flüssigstickstoff ebenso wie dem Einsatz in Ultra-Tiefkühlschränken.

Entwickelt für moderne Laborprozesse

Eine eindeutige und dauerhaft lesbare Probenkennzeichnung ist die Grundlage für sichere Laborabläufe. CryoStuck Etiketten überzeugen durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Kälte, Feuchtigkeit und Kondensation. Die hochwertige Thermobeschichtung sorgt für gestochen scharfe Druckbilder mit Barcodes, QR-Codes, Seriennummern und Klarschrift.

Durch die Verwendung mit den DYMO LabelWriter 450 und 550 lassen sich Etiketten schnell und ohne Farbband direkt am Arbeitsplatz erstellen. Das reduziert den Aufwand und ermöglicht eine flexible Kennzeichnung auch bei kleinen Probenserien.

Optimiert für DYMO LabelWriter 450 und 550

Die CryoStuck Etiketten sind speziell auf die Anforderungen der beiden beliebten DYMO-Druckermodelle abgestimmt. Während der DYMO LabelWriter 450 seit vielen Jahren in Laboren etabliert ist, bietet der LabelWriter 550 zusätzliche Funktionen zur automatischen Etikettenerkennung. Beide Systeme ermöglichen einen schnellen und präzisen Thermodirektdruck für professionelle Laboranwendungen.

Typische Einsatzbereiche

CryoStuck Etiketten eignen sich unter anderem für:

* Biobanken und Kryolager

Klinische Diagnostik

Pharma- und Biotechnologie

Forschungseinrichtungen und Universitäten

Molekularbiologie und Zellkultur

Qualitätskontrolle in Laboren

Vorteile auf einen Blick

* Geeignet für Temperaturen bis -196 °C

Kompatibel mit DYMO LabelWriter 450 und DYMO LabelWriter 550

Dauerhaft haftend auf vielen Laboroberflächen

Wischfester Thermodirektdruck

Ideal für Barcodes, QR-Codes und Probenkennzeichnungen

Schnelle und einfache Verarbeitung ohne Farbband

Mit CryoStuck erhalten Labore eine wirtschaftliche und leistungsfähige Kennzeichnungslösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die Kombination aus hochwertigen Kryoetiketten und den bewährten DYMO LabelWriter-Druckern sorgt für eine sichere Identifikation von Proben über den gesamten Lager- und Analyseprozess hinweg.

Die CryoStuck Etiketten sind ab sofort bei uns erhältlich und finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://papyrus-gmbh.de/de/produktliste/pg.etiketten/GA%20cryo

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