-
CryoStuck Etiketten für DYMO LabelWriter: Zuverlässige Kennzeichnung bis -196 °C
Chemikalienbeständige und Flüssigstickstoff geeignete Thermo-Etiketten? CryoStuck macht es möglich!
Die Anforderungen an die Kennzeichnung von Laborproben steigen kontinuierlich. Ob in der Biotechnologie, Forschung, Diagnostik oder Biobank – Etiketten müssen dauerhaft lesbar bleiben und selbst extremen Temperaturen standhalten. Mit den neuen CryoStuck Etiketten steht jetzt eine speziell entwickelte Lösung für die weit verbreiteten DYMO LabelWriter 450 und DYMO LabelWriter 550 Etikettendrucker zur Verfügung.
Die Thermoetiketten wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen entwickelt und bieten eine zuverlässige Haftung auf Röhrchen, Vials, Kryobehältern sowie weiteren Laborgefäßen. Sie sind für Temperaturen bis -196 °C geeignet und widerstehen damit der Lagerung in Flüssigstickstoff ebenso wie dem Einsatz in Ultra-Tiefkühlschränken.
Entwickelt für moderne Laborprozesse
Eine eindeutige und dauerhaft lesbare Probenkennzeichnung ist die Grundlage für sichere Laborabläufe. CryoStuck Etiketten überzeugen durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Kälte, Feuchtigkeit und Kondensation. Die hochwertige Thermobeschichtung sorgt für gestochen scharfe Druckbilder mit Barcodes, QR-Codes, Seriennummern und Klarschrift.
Durch die Verwendung mit den DYMO LabelWriter 450 und 550 lassen sich Etiketten schnell und ohne Farbband direkt am Arbeitsplatz erstellen. Das reduziert den Aufwand und ermöglicht eine flexible Kennzeichnung auch bei kleinen Probenserien.
Optimiert für DYMO LabelWriter 450 und 550
Die CryoStuck Etiketten sind speziell auf die Anforderungen der beiden beliebten DYMO-Druckermodelle abgestimmt. Während der DYMO LabelWriter 450 seit vielen Jahren in Laboren etabliert ist, bietet der LabelWriter 550 zusätzliche Funktionen zur automatischen Etikettenerkennung. Beide Systeme ermöglichen einen schnellen und präzisen Thermodirektdruck für professionelle Laboranwendungen.
Typische Einsatzbereiche
CryoStuck Etiketten eignen sich unter anderem für:
* Biobanken und Kryolager
Klinische Diagnostik
Pharma- und Biotechnologie
Forschungseinrichtungen und Universitäten
Molekularbiologie und Zellkultur
Qualitätskontrolle in Laboren
Vorteile auf einen Blick
* Geeignet für Temperaturen bis -196 °C
Kompatibel mit DYMO LabelWriter 450 und DYMO LabelWriter 550
Dauerhaft haftend auf vielen Laboroberflächen
Wischfester Thermodirektdruck
Ideal für Barcodes, QR-Codes und Probenkennzeichnungen
Schnelle und einfache Verarbeitung ohne Farbband
Mit CryoStuck erhalten Labore eine wirtschaftliche und leistungsfähige Kennzeichnungslösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die Kombination aus hochwertigen Kryoetiketten und den bewährten DYMO LabelWriter-Druckern sorgt für eine sichere Identifikation von Proben über den gesamten Lager- und Analyseprozess hinweg.
Die CryoStuck Etiketten sind ab sofort bei uns erhältlich und finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://papyrus-gmbh.de/de/produktliste/pg.etiketten/GA%20cryo
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Papyrus Software-Entwicklung GmbH
Herr Jan Reibitz
Hainbuchenweg 16
21224 Rosengarten
Deutschland
fon ..: 04105/5567-0
web ..: https://papyrus-gmbh.de/de
email : jr@papyrus-gmbh.de
Ihr Systemhaus und Distributor für Etikettendruck-, Scan- und System-Lösungen
Die Papyrus Software-Entwicklung GmbH wurde 1989 gegründet.
Als reines Software-Entwicklungs-Unternehmen ins Leben gerufen, entwickelten sich Distribution und Vertrieb als Hauptstandbeine – anfänglich mit einzelnen Etikettendrucker-Produktlinien.
Im Laufe der Jahre und mit sich verändernden und wachsenden Kundenanforderungen weitete sich unser Produktportfolio zu einer umfassenden Produktvielfalt in unserem Stammgeschäft, dem Etikettendruck, und weiteren Bereichen.
Mit inzwischen über 20 Jahren Erfahrung hinsichtlich Etikettendruck- und Systemlösungen beraten wir Sie unabhängig und herstellerübergreifend zu den unterschiedlichen Produkten und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
Bei der großen Mehrzahl unserer Artikel arbeiten wir direkt und eng mit den jeweiligen Herstellern zusammen.
Pressekontakt:
Papyrus Software-Entwicklung GmbH
Herr Jan Reibitz
Hainbuchenweg 16
21224 Rosengarten
fon ..: 04105/5567-0Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Klondike Gold meldet höhere Gold-Royalty-Einnahmen bei Montana Creek, schließt Phase 1 des Bohrprogramms 2026 ab und stellt Explorationsupdate bereit Brückentage 2027/2028: In diesen Bundesländern sind bis zu 17 freie Tage möglich
CryoStuck Etiketten für DYMO LabelWriter: Zuverlässige Kennzeichnung bis -196 °C
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Check-in ohne Warteschlangen: Warum ein schneller Einlass lange vor dem Veranstaltungstag beginnt
- Drucktasten- und Notaus-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975
- Open Door Besichtigung am 31.07.2026: Einfamilienhaus in Menden Mitte
- Zwischen Aufsichtsratssitzung und Trainingsplatz: Der Frankfurter Berater, der zwei Welten verbindet
- Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975
- Calumet Photo Video schenkt Fotoausrüstungen ein zweites Leben
- Pro Retina – Blindenführung im Schloss Charlottenburg
- Aspriva Flüssigkeitszufuhr: Warum Longevity mit einfachen Routinen beginnt
- ISW Grundschutz++ Cockpit: Neues Werkzeug macht den BSI IT-Grundschutz aus OSCAL lesbar und steuerbar
- Hesa Security: Professionelle Sicherheitsdienstleistungen in Bremen
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.