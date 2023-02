Das Handelsblatt über Google Ads und die Bedeutung einer Adwords Agentur für Unternehmen

Das Handelsblatt spricht über Google Ads und Adwords-Kampagnen und den Bedarf an einer Agentur wie der AdPoint GmbH

Am 12.01.2023 veröffentlicht das Handelsblatt einen Artikel, in welchem geklärt werden soll, wie Unternehmen in der heutigen Zeit eine gute Google Ads Agentur für sich finden. Herangezogen wird die Agentur AdPoint GmbH, welche im Raum Hannover überregionale Bekanntheit erlangt hat

Werbekampagnen über Google zu schalten ist für viele Unternehmen in der heutigen Zeit zur Normalität geworden. Doch die immer breitere Angebotspalette und die immer breiter aufgestellten Möglichkeiten bei Google machen es immer schwieriger, erfolgreiche Kampagnen zu managen. Unternehmen können Google Ads, ehemals Adwords, kaum mehr sinnvoll selbst bespielen. Damit die gewünschten Wirkungen solcher Kampagnen erzielt werden können, greifen immer mehr Unternehmen auf die Dienste von Spezialisten zurück. Doch die Suche nach einer seriösen Agentur für Google Ads (Adwords) stellt sich zunehmend als schwierig heraus. Das Handelsblatt listet unter anderem die Warnzeichen auf, an der man eine unseriöse Agentur erkennen kann. Darunter fallen lange Vertragslaufzeiten, falsche Versprechungen und undurchsichtige Kostenstrukturen. Als Gegenpunkt zu einer solchen Agentur wird die AdPoint GmbH angeführt, welche im Raum Hannover und bundesweit für Unternehmen im Bereich Google Ads und Adwords tätig ist.

Die AdPoint GmbH als erfolgreiche Agentur mit Spezialisierung auf Google Ads und Adwords

Im Gespräch mit Geschäftsführer Felix Wenzel der AdPoint GmbH wird nochmals verdeutlicht, wie wichtig im Bereich Google Ads spezialisiertes Wissen aktuell ist. Wer erfolgreicher Kampagnen fahren möchte, muss nicht nur den eigenen Marktbereich kennen, sondern auch wissen, wie man die Kampagnen richtig ausrichtet und immer wieder nachkorrigiert. Das die AdPoint GmbH erfolgreich in diesem Bereich ist, zeigen unter anderem deren Referenzen. So war und ist die Agentur unter anderem für verschiedene Bundesministerien, aber auch für Unternehmen wie Bosch, Axa, Hyundai und Mercedes Benz tätig. Sich immer wieder aufs Neue mit den Veränderungen bei Google und den somit sich verändernden Marktregeln zu beschäftigen, ist eine der Hauptaufgaben einer solchen Agentur. Die AdPoint GmbH hat sich hier am Markt einen besonderen Ruf aufgebaut und bietet umfangreiches Wissen und einen großen Pool erfahrener Mitarbeiter, um auch komplexe Kampagnen erfolgreich zu begleiten.

Pressekontakt

