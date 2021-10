Der Farbmaler – Ein Bilderbuch für Erwachsene, die ihr Kindsein nicht verloren haben

Das Bilderbuch „Der Farbmaler“ beinhaltet Werke von saemulanz und Texte von Julia Strobel und Ute Winselmann.

Jedes Werk in diesem neuen Kunstkatalog der etwas anderen Art ist für sich abgeschlossen. Der Zufall spielt im Entstehungsprozess von saemulanz‘ Bildern eine tragende Rolle, Unschärfe, Auflösung, Zerstörung, Gestaltung und Farbgebung schaffen eine Wahrheit und stellen „SIE“ immer wieder in Frage. Die Bilder in diesem Band gefallen Lesern subjektiv eventuell nicht, doch genau dies ist beabsichtigt, denn solche Bilder regen eher zum kritischen Betrachten ein, als etwas, das einfach nur „schön“ ist. Detaillierte Fotobilder werden hier in abstrakte Werke verwandelt und durch nachdenklich stimmende Texte ergänzt. Den Lesern bzw. Betrachtern wird eine vielschichtige Symbolik, die sowohl ästhetisch als auch religiös gedeutet werden kann, präsentiert.

Mitgerissen von Farbe und Form tauchen die Leser in dem Kunstbuch „Der Farbmaler“ von saemulanz, Julia Strobel und Ute Winselmann in unwirkliche Tiefen ein. Die Leser lernen in diesem Werk die Welt von saemulanz näher kennen. Seine Werke sind inspiriert durch die Natur und deren ewiger Wiederkehr und dem stetigen Neubeginn. Von saemulanz sind via tredition bereits auch die Bücher „Die Fremde und der Ruhm – Eine Tunnelgeschichte“ und „Der Herbsthimmel“ erschienen. Der im Jahr 1953 geborene Künstler lebt und arbeitet in Uetendorf/Thun. Nach seiner über vierzigjährigen Lehrtätigkeit schreibt er Texte und gestaltet Bilder.

„Der Farbmaler“ von saemulanz, Julia Strobel und Ute Winselmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37311-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wohnungseigentümer- Freiwild für Verwalter? – Spannende Mischung aus Sachbuch und Tatsachenroman Erkenntnis verleiht Flügel – Inspirierende Lebenshilfe