Príyã Kaur zeigt in „Erkenntnis verleiht Flügel“ auf wie kindliche Gedanken wahr werden können.

Die Autorin beschreibt in ihrem neuen Buch, wie sich Körper-Geist-Seele im Einklang finden können. Sie beschreibt den menschlichen Weg von der Raupe zum Schmetterling. Innere Willenskraft wird mit viel Durchhaltevermögen und vielen hervorragenden Erkenntnissen, die der Autorin immer wieder offenbart wurden, gepaart. Alles, was in diesem Buch beschrieben wird, hat sie selbst erlebt und ausprobiert. Alles, was ihr widerfahren ist, hatte auch immer mit ihr selbst zu tun. Ihre schwierigen, langwierigen und tränenreichen Veränderungen wurden jedoch immer belohnt. Im Verlauf ihres Lebens konnte sie sich von den negativen Glaubenssätzen, die ihr von ihrer Familie vermittelt wurden, befreien. Die Autorin zeigt an praktischen Übungen und Beispielen wie ihre eigene gelungene Verwandlung geschehen ist und will damit die Leser inspirieren.

Alles beginnt laut dem inspirierenden Buch „Erkenntnis verleiht Flügel“ von Príyã Kaur bei einem selbst: es sind die Gedanken, der Glaube, der Wille und der Reichtum, den jeder Mensch in sich trägt. Die Autorin leitet Kurse, Workshops und Webinare, um ihr Wissen als Coach weiter zu geben. Sie hat dieses Buch geschrieben, um den Lesern in einfacher, liebevoller Sprache immer wieder auf die eigene Selbstreflektion hinzuweisen. So können die Leser einfach heraus finden, wo sie selbst momentan stehen und wohin sie eigentlich wollen. Sie erfahren von der Autorin, dass man selbst die schlimmste Kindheit und Vergangenheit überwinden und den eigenen Weg ins Glück finden kann.

„Erkenntnis verleiht Flügel" von Príyã Kaur ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37970-1 zu bestellen.

