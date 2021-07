„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Lorenzo Scibeta, Jamie Lee Arnold, Oliver Albrecht, Josch Brameshuber!

Vom 2. bis 8. August 2021 finden „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder statt. Der bayerische Vertriebsfreak präsentiert hier die Creme de la Creme an TOP-Speakern.

Nun ist es fix: Über 50 Top-Speaker treffen sich Anfang August 2021 online. Neben Martin Limbeck haben auch Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart und Stephy Beck zugesagt.

Über 50 Speaker haben bereits zugesagt. Und über 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Sind auch Sie dabei? Hier der Link: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern

Aber die Liste an Experten, die seinesgleichen suchen, geht noch weiter:

Lorenzo Scibeta:

Keynote Speaker, Coach, Consulting! Mache Dein Leben zu Deinem Lieblingssong und Du wirst jeden Tag tanzen und singen! Lorenzo ist das Gesicht von „Leadermacher“ und Pionier der innovativen und frischen Art der Führung. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht so viele Menschen wie möglich auf dem Weg zu wahren Führungspersönlichkeiten zu begleiten. Dabei tourt er mit seinem Team und seiner Gitarre durch Deutschland.

Oliver Albrecht:

Medienexperte, Regisseur und Speaker! Oliver Albrecht, Gründer von mehreren Unternehmen, Founder innovativer Marken und Berater von internationalen Speakern, ist als Medienexperte für Sichtbarkeit bekannt für seine starken und emotionalen Werbefilme. Gekonnt vereint er sein langjähriges Know- How aus Marketing und Vertrieb mit der Idee, Visionen und Emotionen durch bewegte Bilder in die Sichtbarkeit zu bringen.

Josch Brameshuber:

Affiliate Marketing Experte! Josch Brameshuber ist in verschiedenen Nischen unterwegs, betreibt Affiliate-Marketing und liebt es die gewonnene Freiheit als Unternehmer, die mir dieses Business ermöglicht.

Matthias Weber:

Spezialist für die strategische Weiterentwicklung mittelständischer Familienunternehmen

Matthias Weber ist mit den Besonderheiten von Familienunternehmen von klein auf vertraut: Er ist selbst in einem Familienbetrieb aufgewachsen, und hat seit Beginn des Studiums ausnahmslos in namhaften Familienunternehmen gearbeitet.Dieser Werdegang ermöglichte es ihm ein Konzept zu entwickeln, das mittelständischen Unternehmen erlaubt Wachstum, Diversifikation und Transformation gleichzeitig zu realisieren.

Jamie Lee Arnold:

Fotografin und Präsenzexpertin! Jamie Lee Arnold gibt Dir die Abkürzung zu mehr Sichtbarkeit durch Wirksamkeit. Sie sorgt für unvergleichbare Fotos, die wirken und die ganz gezielt Marke repräsentieren und gibt Dir dabei und bei ihren Vorträgen & Trainings Deinen Schlüssel zu Deiner magnetischen Präsenz. Deine Ausstrahlung, Deine Stärken, Deine Wirksamkeit und damit Deine Präsenz kristallisiert sich dann ganz klar heraus und katapultiert Deine Marke auf ein höheres Level.

Thomas Pollad:

1:1 Beratung im Bereich Investment! Thomas Polland ist Gründer und Geschäftsführer der Krypto Akademie. Seit 2015 investiert Thomas in Kryptowährungen, hat für mehrere Blockchain-Unternehmen gearbeitet, und sich so viel Wissen über die Blockchain-Technologie angeeignet.

Er ist mit den größten Krypto Investoren vernetzt und besitzt somit viel Insiderwissen. 2019 ist er mit seinen YouTube Kanal „Digitalfit“ gestartet. Regelmäßig veröffentlicht er hier Videos, um die Menschen „Digital- und Finanzfit“ zu machen.

Manuel Köstler:

Mr. Sales! Coaching und Consulting im Zeitalter der Digitalisierung. 13 Jahre Spitzensport und 16 Jahre international Sales ergeben eine explosive Mischung aus Ehrgeiz, Fokus und Passion.

Sichern Sie sich nun noch gratis Ihr Ticket. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Unternehmerseite unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

