Die OLIVE TREE PEOPLE Story: Vom Sandwich-Mann zum Milliarden-Dollar-Skincare-Pionier

Wie OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel von einem kleinen Baumhaus aus zum weltweit agierenden Waterless-Beauty Innovator wurde

OLIVEDA International, Inc. (OTC Pink: OLVI), der Pionier der Waterless Beauty, hat eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht – ein Meilenstein, mit dem Gründer Thomas Lommel nie gerechnet hätte, als er einst durch die Straßen von Sevilla zog – als „Sandwich-Mann“ mit Plakaten, auf denen stand: „Ihr eigener 100-jähriger Olivenbaum“.

Obwohl die Aktion scheiterte, führte sie Lommel zu einer lebensverändernden Entdeckung in Apulien: Hydroxytyrosol, ein Polyphenol aus Olivenblättern mit bis zu 3.000-fach höherer antioxidativer Konzentration als Olivenöl. Studien belegen, dass dieses kleinmolekulare Antioxidans freie Radikale neutralisieren und die Hautgesundheit auf tieferer Ebene unterstützen kann.

„In diesem Moment wurde mir klar: Das ist das am besten gehütete Geheimnis der Natur“, sagt Lommel.

„Der Olivenbaum lebt Jahrtausende – wegen genau dieser Stoffe – die OLIVE TREE PEOPLE nutzt, um Hautpflege neu zu definieren.“

OLIVEDA überholt derzeit prominente Marken wie „JLo Beauty“ (Jennifer Lopez) und wächst doppelt so schnell wie das jüngst für eine Rekordsumme veräußerte „Rhode“ von Hailey Bieber. Der Umsatz des Unternehmens wuchs 600 % schneller als das in den USA mega erfolgreiche „Beautycounter“ im zweiten Jahr – laut internen Verkaufszahlen der letzten zwei Jahre.

Aufbauend auf dem beispiellosen 3.000 %igen Wachstum des Unternehmens in den USA in nur zwei Jahren, steht OLIVE TREE PEOPLE nun vor der Marktrevolution in Europa: Der Fokus liegt auf dem Direct-to-Consumer-Vertriebsmodell (DTC), das die Partnerschaften mit Einzelhändlern ersetzen wird, um das Netzwerk von über 60.000 Waterless Beauty Consultants zu stärken.

Nach über 20 Jahren im stationären Handel in Europa vollzieht OLIVE TREE PEOPLE nun den strategischen Wandel hin zum DTC-Modell, inspiriert vom US-Markt:

Umbau der Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf zu immersiven „Treehouse Experience“-Zentren

Skalierung auf weltweit 120.000 Berater:innen bis Ende 2026

Konventionelle Kosmetik besteht zu bis zu 70 % aus Wasser, Konservierungsmitteln und raffinierten Pflanzenölen. OLIVEDAs Waterless Beauty verzichtet vollständig darauf – zugunsten hochwirksamer Bio-Aktivstoffe aus den eigenen, öko-zertifizierten Berg-Olivenbäumen:

Hydroxytyrosol: Ein starkes Antioxidans, das Vitamin C und E in der Wirksamkeit übertrifft

Olea Europaea Olivenblattextrakt: Die Nährstoffquelle des 4.000 Jahre alten Olivenbaums – reich an Polyphenolen, die die natürliche Schutzfunktion und Zellregeneration des Körpers fördern

Thomas Lommel ist überzeugt: der effektivste Weg, die Haut zu hydratisieren, beginnt von innen. Deshalb entwickelte er OLIVEDAs Nachrungsergänzungsmittel wie I66 The Beauty Fountain und I70 The Beauty Molecule.

Innovation bei OLIVE TREE PEOPLE endet nicht bei Kosmetik: Mit Olive Matcha, OLIVE MUSH (beides koffeinfreie Kaffee-Alternativen) und olive re:connected to nature – einer Klangmeditation mit Frequenzen seiner Olivenbäume – erschließt die Marke ganzheitliches Wohlbefinden.

„Wir sind nicht nur ein Beauty-Unternehmen – wir sind eine Bewegung“, sagt Lommel.

„Und das ist erst der Anfang.“

Über Oliveda International, Inc.

Oliveda International, Inc. und seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter native extra Olivenöle, in der Gewinnung von Hydroxytyrosol und in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen wasserlosen Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“ sowie der Erfinder des „Olive-Matcha“, der auf dem gemahlenen Olivenblatt basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffee-Ersatz, der auf Olivenblatt und Hydroxytyrosol basiert.

Darüber hinaus ist Thomas Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit vertreibt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.

Neben den eingetragenen Beautymarken OLIVEDA und LA DOPE sowie Re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der Region Arroyomolinos de Léon und Schützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen. Mit seiner „Thomas Lommel Foundation“ bringt er das Wasser, das mit den Waterless Beauty-Produkten gespart wird, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und in ihrer Wirksamkeit von der Schulmedizin bestätigt. Mehr Informationen dazu finden sich in dem Buch „10 Jahre in 14 Tagen“ – Die Olivenbaumtherapie“

Waterless Beauty wurde in Artikeln in der amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachzeitschriften sowie von Mintel, einem weltweit führenden Institut für Zukunftsforschung, als „The Next Big Thing“ bezeichnet.

Gigi Hadid und viele andere prominente Persönlichkeiten sind bereits Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen über OLIVEDA International, Inc. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

