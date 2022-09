Firmensitz Grünwald als neuer Sponsor beim ESV Kaufbeuren – Britt Heudorf engagiert sich in der DEL2

Steuern sparen und Eishockey – eine gelungene Kombination findet Britt Heudorf. Der Firmensitz Grünwald engagiert sich in der Saison 2022/23 beim DEL2 Eishockeyverein ESV Kaufbeuren als Sponsor.

Der Traditionsverein aus dem Allgäu ist der richtige Partner für das Unternehmen aus Grünwald bei München. Die Geschäftsführerin Britt Heudorf erklärt: „Die bayrisch-schwäbische Region ist für uns ein wichtiger Markt. Viele der dort ansässigen Unternehmen kommen als potenzielle Kunden für unseren Firmensitz Grünwald in Frage. Gewerbesteuer sparen ist gerade im Immobiliensektor oder in der Finanz- und Leasingbranche ein wichtiger Punkt. Daher sehe ich unser Engagement beim ESVK als wichtiges Akquisemittel“.

Der Eishockeyverein startet in die neue Saison hochmotiviert. Der neuer Trainer Marko Raita soll die Mannschaft noch weiter nach oben an die Liga-Tabelle führen. Auch im Tor steht ein neuer Mann. Daniel Fießinger tritt ab dieser Saison für den ESVK als Torwart an. Der gebürtige Allgäuer kommt nach 5 Jahren vom renommierten Eishockeyclub EHC Red Bull München zu den Kaufbeuren. Der Top-Goalie bringt viel Erfahrung und Können aus der ersten Hockey-Liga mit.

Daniel Fießinger zu seiner neuen Position zwischen den Pfosten des Kaufbeurer Tors: „Ich freue mich sehr in meiner alten Heimat wieder Spitzenleistung zeigen zu dürfen“. Sein Spiel beschreibt der Torhüter als ruhig, kontrolliert aber in den brenzligen Situationen auch als sehr schnell und auf den Punkt.

Das Profiteam des ESVK Kaufbeuren rund um den wiedergewählten Kapitän Tyler Spurgeon ist bereit für die neue Saison und freut sich auf viele spannende Spiele.

Britt Heudorf hofft natürlich das sich die wildesten Zweikämpfe entlang der Banden abspielen, damit ihre Werbemessage auf der Bande auch außerhalb des Stadions über die Bildschirme flimmert. „Gewerbesteuer sparen ist für viele Unternehmen interessant und Sport und Wirtschaft verknüpft sich gut. Ein rasantes Spiel wie Eishockey ist nichts für schwache Nerven – zu viel Gewerbesteuerbelastung auch nicht. Daher setzen wir vom Firmensitz Grünwald auf den ESVK mit seinen Fans und Anhängern als gute Plattform für unser Unternehmen“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

heudorf servies gmbh

Herr britt heudorf

schlossstr. 19

82031 grünwald

Deutschland

fon ..: 089338433

web ..: https://www.firmensitz-grünwald.de

email : service@firmensitz-gruenwald.de

Firmensitz Grünwald, gegründet von Geschäftsführerin und alleiniger Gesellschafterin Britt Heudorf, ist spezialisiert auf virtuelle und permanente Firmensitze: handelsregisterlich anmeldefähig und gesetzeskonform. Der Gewerbesteuersatz in Grünwald beträgt nur 240 Punkte. Firmensitz Grünwald bietet eine zustellfähige Firmenadresse in Grünwald für GmbH-Gründung oder Sitzverlegung. Auf knapp 1.200 qm Fläche, mit 3 Standorten, können Mieter Einzel- und Großraumbüros, Meetingräume oder individuelle Chefbüros anmieten.



Pressekontakt:

heudorf servies gmbh

Frau britt heudorf

Schlossstr. 19

82031 grünwald

fon ..: 089338433

email : service@firmensitz-gruenwald.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vizsla Silver erweitert Mineralisierung westlich von Napoleon und erwirbt neue Claims, die die potenzielle Streichlänge des Erzganges um über 400 m verlängern Defense Metals Corp. meldet erste Bohrergebnisse: Seltenerdoxid-Gesamtgehalt bei Wicheeda beträgt 1,78 % auf 192 Meter, einschließlich 3,13 % auf 73 Meter