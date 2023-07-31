  • Hesa Security: Professionelle Sicherheitsdienstleistungen in Bremen

    Hesa Security bietet in Bremen maßgeschneiderte Sicherheitslösungen – von Objektschutz über Event-Security bis zur Baustellenüberwachung – mit erfahrenem Team und moderner Technik.

    Hesa Security ist ein Sicherheitsdienst mit Sitz in der Flämischen Strasse 28 in 28259 Bremen, der umfassende Schutz- und Sicherheitslösungen für Unternehmen, Veranstalter, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen anbietet. Das Unternehmen setzt auf qualifiziertes Personal, moderne Sicherheitstechnik und individuelle Sicherheitskonzepte, um den vielfältigen Anforderungen im Raum Bremen gerecht zu werden.

    Breites Leistungsspektrum für umfassenden Schutz

    Hesa Security deckt ein breites Feld an Sicherheitsdienstleistungen ab, die gezielt auf unterschiedliche Einsatzorte und Anforderungen abgestimmt sind. Dazu gehören unter anderem die Überwachung von Baustellen, Objektschutz und Werkschutz, ebenso wie Event-Security und Veranstaltungsschutz bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen spezialisierte Leistungen wie Betriebsüberwachung, Brandwachen sowie Pförtner- und Empfangsdienste an.

    Fachkompetenz, Ausbildung und technische Ausstattung

    Das Team von Hesa Security besteht aus erfahrenen Sicherheitsexpertinnen und -experten, die kontinuierlich geschult werden, unter anderem in Deeskalation, Brandschutz und Erster Hilfe, um in allen Einsatzsituationen professionell handeln zu können. Ergänzend zur menschlichen Präsenz setzt das Unternehmen moderne Überwachungssysteme und technische Lösungen ein, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Risiken effektiv zu minimieren.

    Individuelle Beratung und kundenorientierte Konzepte

    Jede Zusammenarbeit beginnt bei Hesa Security mit einer individuellen Sicherheitsberatung, bei der die spezifischen Bedürfnisse und Risiken vor Ort analysiert werden. Auf dieser Grundlage entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte mit transparenten Angeboten, die sowohl kurzfristige Einsätze als auch langfristige Bewachung umfassen können.

    Anfahrt und Kontakt

    Hesa Security bietet in Bremen und Umgebung ein umfassendes Leistungsspektrum rund um Sicherheit und Schutz – von Baustellenüberwachung über Veranstaltungssicherheit bis hin zu Empfangs- und Pförtnerdiensten. Das Unternehmen ist in der Flämischen Strasse 28 in 28259 Bremen ansässig. Interessierte können Hesa Security telefonisch unter 0176 72265068 oder per E-Mail an kontakt@hesasecurity.de kontaktieren. Öffnungszeiten sind werktags rund um die Uhr sowie samstags und sonntags von 08:00 bis 18:00 Uhr.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hesa Security
    Herr Ahmed Hamdouli
    Flämische Straße 28
    28259 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 0176 – 722 650 68
    web ..: https://www.hesa-security.de/
    email : kontakt@hesasecurity.de

    Hesa Security ist Ihr professioneller Sicherheitsdienst in Bremen und bietet umfassenden Schutz für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Veranstalter sowie Privatkunden. Als erfahrener Partner im Bereich Security Bremen steht das Unternehmen für Professionalität, Diskretion und maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte – zuverlässig, modern und effizient.

    Zum Leistungsportfolio der Sicherheitsfirma aus Bremen zählen:
    – Baustellenüberwachung
    – Detektivdienste für den Einzelhandel
    – Ermittlung & Observation
    – Betriebsüberwachung
    – Brandwachen & Brandsicherheitswachen
    – Objektschutz & Werkschutz
    – Pförtner- & Empfangsdienste
    – Event Security & Veranstaltungsschutz

    Alle Sicherheitsmitarbeiter sind nach § 34a GewO geprüft, bestens geschult und regelmäßig in Deeskalation, Brandschutz und Erster Hilfe weitergebildet.
    Neben Bremen bietet Hesa Security seine Leistungen auch in Wilhelmshaven, Bremerhaven, Delmenhorst, Stuhr, Achim, Rotenburg (Wümme) und Ganderkesee an – und ist in der gesamten Umgebung zuverlässig für seine Kunden im Einsatz.

    Ob Baustelle, Veranstaltung, Betriebsgelände oder Einzelhandel – Hesa Security steht für Sicherheit, Vertrauen und Schutz auf höchstem Niveau.

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


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