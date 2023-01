Ihre Steinwerkstatt im Raum Ratingen

Ein kompetentes Team aus Steinmetzen und Steinbearbeitern fertigt in der Steinwerkstatt Ratingen hochwertige Handwerkskunst. Es werden Grabmale, Skulpturen und Buchstaben von Hand kreiert und bei Beda

Vom Entwurf zum individuellen Grabmal

Der Entwurfsprozess beginnt mit einem Entwurf. Die eigenen künstlerischen Ideen, Wünsche und Visionen des Kunden werden skizziert. Die Entwürfe von Skulpturen und Grabmale für die Steine werden von Hand gezeichnet. Die Art der Arbeit und die Grundlagen des Handwerks fließen in den Entwurf ein. Es entstehen mehrere Entwurfsstadien, zunächst in Form von Zeichnungen und schließlich in Form eines dreidimensionalen Tonmodells. Schließlich werden die Skulpturen und die Grabmale dann in mühevoller Arbeit in Stein gehauen. Jedes Detail ist wichtig und muss genau stimmen.

Bereits in 5. Generation verstehen wir unsere Arbeit als Leidenschaft und fertigen unsere Werke hingebungsvoll zu Ihrer Zufriedenheit. Wir arbeiten ausschließlich mit Naturstein nach den traditionellen Regeln des Bildhauerhandwerks, d.h. der Zuschnitt der Formen und die Endbearbeitung erfolgt fast ausschließlich in Handarbeit. Die Arbeit per Hand wird durch mit Druckluft betriebene Bohrer oder Hammer erleichtert. Im Gegensatz zur industriellen Massenproduktion beeinträchtigen diese technischen Hilfsmittel jedoch nicht die Individualität des Werks. Jeder unserer Steine ist einzigartig.

Wir schätzen unbehandelte, rohe Steine und gestalten unsere Produkte so, dass ihre individuelle Schönheit zur Geltung kommt. Das Relief der zerklüfteten Oberfläche, die auffälligen Risse, die Farbvariationen und Kontraste der Steine geben dem zukünftigen Werk eine grobe Richtung, Individualität und Strahlkraft.

Mit viel Liebe zum Detail

Die Steinwerkstatt in Ratingen ist auf die Gestaltung von Grabmalen und Skulpturen spezialisiert. Jedes einzelne Werk wird mit viel Liebe zum Detail geplant und entworfen. Die Schriften der Grabsteine sowie die Entwürfe für die Skulpturen werden von Hand selbst gezeichnet. Dies gewährleistet höchste Qualität und Individualität bei allen Arbeiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wird das Wunschdesign erarbeitet und umgesetzt. Bei allen Fragen rund um das Thema sind Sie in der Steinwerkstatt in Ratingen bestens aufgehoben!

Zusätzlich zu diesem Angebot werden in der Steinwerkstatt in Ratingen auch Restaurierungen durchgeführt. Alle Arbeitsschritte werden hier von Hand und mit viel Liebe zum Detail ausgeführt. Die Steinwerkstatt Lepper legt sehr viel Wert auf Qualität und setzt alles daran, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Sprechen Sie uns gerne an!

Unser Leistungsspektrum sieht folgendermaßen aus:

o Grabdenkmale

o Skulpturen

o Stein & Garten

o Restaurierungsarbeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steinwerkstatt Lepper

Herr Konstantin Döhler

Am Gratenpoet 59

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 470367

fax ..: 02102 470367

web ..: https://www.steinwerkstatt.net/

email : lepper-steinruecken@steinwerkstatt.net

