Interhome Umfrage: Gerne nachhaltig – aber ohne Verzicht auf Qualität und Komfort

Interhome, der Ferienhaus-Spezialist mit dem größten Netzwerk an lokalen Servicebüros in Europa, hat die Erkenntnisse aus der „Nachhaltigkeits-Gästeumfrage 2025“ veröffentlicht.

Diese Momentaufnahme der verschiedenen Märkte in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden zeigt auf, was die Gäste in den einzelnen Ländern in puncto Nachhaltigkeit von ihrer Urlaubsunterkunft erwarten. Für mehr als drei Viertel der Gäste ist Nachhaltigkeit wichtig, allerdings bestimmen weiterhin Qualität und Komfort die Wahl von Ferienhaus und Ferienwohnung.

Die Umfrage von Interhome, an der mehr als 500 Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten mit mindestens einer Buchung in den letzten zwölf Monaten teilnahmen, zeigt eindeutig: Die meisten Gäste erwarten, dass ihre Unterkunft nachhaltig ist. 76,8 % der Teilnehmenden geben an, Nachhaltigkeit sei für sie ein relevantes Thema. Ein Großteil dieser Gäste prüft vor der Buchung tatsächlich, ob die gewählte Unterkunft nachhaltig ist. Dennoch sind es nach wie vor in erster Linie Kriterien wie Lage, Größe und Preis, die laut Umfrage entscheidend dafür sind, ob eine Unterkunft gebucht wird oder nicht. Für Eigentümerinnen und Eigentümer bietet es sich somit an, sich über das Thema Nachhaltigkeit als zusätzliches Qualitätsmerkmal zu positionieren, sie sollten jedoch nicht ausschließlich auf diesen Aspekt setzen.

Nachhaltigkeit in der Ferienunterkunft: Einfache Merkmale punkten bei den Gästen

Ob eine Unterkunft von den Gästen als nachhaltig wahrgenommen wird oder nicht, hängt vor allem damit zusammen, ob bestimmte einfache Merkmale, z.B. wassersparende Armaturen oder energieeffiziente Haushaltsgeräte, vorhanden sind, welche die Gäste mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen. Als positiv empfunden werden diese vor allem, wenn die positive Wirkung gleichzeitig keinen oder nur einen minimalen eigenen Aufwand von den Gästen erfordert. Wer den Aufenthalt in der Unterkunft mit einfachen Mitteln nachhaltig gestaltet, die ressourcenschonend wirken – wie etwa den Verbrauch senken – und dadurch die Qualität des Aufenthalts verbessert, punktet folglich bei den Gästen. Wichtig ist, dass sich die Nachhaltigkeit der Urlaubs-Zuhause sowohl bereits aus der Beschreibung ergibt als auch vor Ort von den Gästen unmittelbar wahrgenommen wird.

Gutes Recycling und Energieeffizienz sind wichtig, wenn gleichzeitig der Komfort stimmt

Die zentralen Ergebnisse der Umfrage lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Ein gutes Recyclingsystem wird erwartet. Mehr als die Hälfte der Gäste (54,9 %) erwartet, dass Abfälle ordnungsgemäß recycelt werden. Einfache und praktische Verbesserungen für mehr Nachhaltigkeit – wie eindeutig beschriftete Recyclingbehälter – sind einfach umzusetzen und steigern die Qualität des Aufenthalts.

– Energieeffizienz ist wichtig. Von einer nachhaltigen Unterkunft erwarten die Gäste, dass zentrale Merkmale für Energieeffizienz vorhanden sind, z.B. eine gute Dämmung sowie energieeffiziente Haushaltsgeräte (etwa 40 %) und wassersparende Armaturen (36,6 %). Klare Anweisungen und passgenaue Einstellungen sorgen dafür, dass die Effizienz, etwa im Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch, gegeben ist, ohne dass der Komfort darunter leidet.

– Komfort ist der entscheidende Faktor. Die Gäste schätzen eine reibungslose Anreise und einfach verständliche Zugangsinformationen. Besonders wichtig sind private PKW-Stellplätze (90,3 %). Auch E-Ladestationen für umweltbewusstes Reisen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Dazu Saskia Weber, Director of Sustainability bei Interhome: „Da wir in vielen europäischen Ländern vor Ort tätig sind, erfahren wir ganz praktisch, welche Aspekte bei Urlaubsunterkünften wichtig sind, damit sie gebucht werden. Gäste sind pragmatisch: Ihnen ist Nachhaltigkeit wichtig, aber sie legen auch Wert auf Qualität und Komfort.

Unsere Aufgabe ist es, diese Erkenntnisse erfolgreich umzusetzen. Die einfachsten Maßnahmen sind am wirksamsten: verbesserte Recycling-Möglichkeiten, eine höhere Energieeffizienz und klare Leitlinien im Hinblick auf Nachhaltigkeit können die Gästezufriedenheit – und damit die Wettbewerbsfähigkeit – deutlich steigern, und gleichzeitig dazu beitragen, dass Reisen immer nachhaltiger wird.“

___

Redaktionshinweise: Die Nachhaltigkeits-Gästeumfrage 2025 wurde mit mehr als 500 Teilnehmenden aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August 2025 durchgeführt.

Informationen rund um die Ferienhausvermietung: interhome.group

Interhome

Der Ferienhaus-Spezialist Interhome betreibt das grösste Netzwerk lokaler Servicebüros in Europa. Das Unternehmen verfügt über ein weitgehend exklusives Portfolio von rund 40.000 Ferienunterkünften in über 20 europäischen Ländern.

1965 in der Schweiz gegründet, vereint Interhome intelligente digitale Lösungen mit verlässlicher persönlicher Betreuung, um so eine hohe Servicequalität und nahtlose Prozesse zu gewährleisten. Im Jahr 2024 verzeichnete Interhome 9,4 Millionen Übernachtungen und festigte damit seine Position als eine der etabliertesten und vertrauenswürdigsten Ferienhausmarken Europas.

Mit mehr als 120 lokalen Servicebüros und 80 Partnerbüros in ganz Europa bietet Interhome Eigentümerinnen und Eigentümern eine professionelle Verwaltung ihrer Ferienimmobilien sowie zuverlässige Unterstützung vor Ort. Durch die Kombination aus großer Marketingreichweite und persönlichem Service unterstützt das Unternehmen dabei, Auslastung und Mieteinnahmen zu optimieren, den Immobilienwert zu erhalten und eine stabile Vermietung zu sichern.

Interhome ist Teil der HomeToGo Gruppe (FSE: HTG).

