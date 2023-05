Li-Metal gibt Ernennung einer erfahrenen Führungskraft aus der Lithiumindustrie zum neuen CEO bekannt

HIGHLIGHTS

– Li-Metal ernennt Dr. Srini Godavarthy mit Wirkung zum 15. Mai 2023 zum Chief Executive Officer (CEO).

– Mitbegründer Maciej Jastrzebski wird die neu geschaffene Position des Chief Technology Officer (CTO) übernehmen und den Ausbau der Metallproduktions- und Anodentechnologie des Unternehmens leiten.

– Diese Ernennungen sind wesentlich für die Beschleunigung von Li-Metals Lithiummetall- und Anodengeschäft.

TORONTO, Ontario – 3. Mai 2023 – Li-Metal Corp. (CSE:LIM)(OTCQB:LIMFF)(FSE:5ZO) („Li-Metal“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein Entwickler von Lithium-Metall- und Lithium-Metall-Anodentechnologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute die Ernennung von Dr. Srini Godavarthy zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 15. Mai 2023 bekannt.

Dr. Godavarthy, eine erfahrene Führungskraft in der Lithiumindustrie, bringt mehr als 20 Jahre kommerzielle und betriebliche Erfahrung in diese Rolle ein und verfügt über einen globalen Führungshintergrund im Bereich Spezialchemikalien und Lithiumbatteriematerialien. Zuvor leitete er den Geschäftsbereich Lithiummetalle und Spezialsalze bei Albemarle Corp, wo sein Team für die kommerziellen und technologischen Entwicklungsbemühungen für Lithiummetall, Festkörperelektrolyte und Lithiummetallanoden verantwortlich war. Herr Jastrzebski wird weiterhin als Executive Director von Li-Metal tätig sein.

Mark Wellings, Chairman von Li-Metal, kommentierte: „Nach sorgfältiger Prüfung, unterstützt von seinen Beratern, akzeptierte der Vorstand die Empfehlung von Maciej, eine neue CTO-Rolle zu schaffen, um mehr Fokus zu bringen und die Technologieentwicklung zu beschleunigen, zusätzlich zur Einstellung eines CEO, um die Entwicklung von kommerziellen Partnerschaften und anderen Funktionen zu leiten.“ Tim Johnston, Mitbegründer und Direktor von Li-Metal, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, dass ein Branchenexperte dem Managementteam von Li-Metal als CEO beitritt. Nach einer umfassenden Suche kam der Vorstand zu dem Schluss, dass Dr. Godavarthys praktische Erfahrung in der Lithiumindustrie, einschließlich der Lithiummetall- und Anodentechnologie, sowie seine Erfahrung in der Entwicklung von Partnerschaften mit Akteuren der nächsten Generation von Batterien ihn zum idealen Kandidaten machen, um Li-Metal durch diese nächste Wachstumsphase zu führen.“

„Li-Metal arbeitet an der Spitze der Batteriematerialtechnologie und ich freue mich, den Fortschritt der nachhaltigen Lithiummetallproduktion und die Entwicklung des Batterie-Ökosystems der nächsten Generation in Nordamerika zu unterstützen“, kommentierte Dr. Godavarthy. „Das Li-Metal-Team hat ein starkes Fundament geschaffen, auf dem ich aufbauen kann und das durch eine strategische technologische und kommerzielle Roadmap verstärkt wird. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Maciej, dem Vorstand und dem restlichen Li-Metal-Team, um gemeinsam das volle Potenzial von Batterien der nächsten Generation zu erschließen und allen Beteiligten einen langfristigen Mehrwert zu bieten.“

„Li-Metal ist im Kern ein Technologieunternehmen, und ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle als CTO meine Expertise in der Technologieentwicklung und -vermarktung mit unseren breiteren strategischen Initiativen in Einklang zu bringen“, sagte Herr Jastrzebski. „Ich bin begeistert und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Srini, der die strategische Aufsicht übernimmt und unsere Wachstumsstrategie umsetzt, während ich mich darauf konzentriere, unsere kontinuierlichen Lithiummetall- und Anodenproduktionskapazitäten voranzutreiben, die wichtige Wachstumshebel für das Unternehmen sind.“

Die Mitbegründer Tim Johnston und Maciej Jastrzebski werden gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Mark Wellings daran arbeiten, die Funktion des CEO auf Dr. Godavarthy zu übertragen und positive Ergebnisse für die Aktionäre des Unternehmens und weitere Interessengruppen zu erzielen.

Im Namen des Verwaltungsrats

Mark Wellings

Chairman

Li-Metal Corp.

Tel: +1 647 494 4887

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produktionsmethoden wesentlich nachhaltiger sind als bestehende Produkte und leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien ermöglichen, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.li-metal.com.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Li-Metal Investor Kontakt:

Salisha Ilyas

ir@li-metal.com

Telefon: +1 647 494 4887

Li-Metal Medienkontakt:

Harry Nicholas

Li-MetalPR@icrinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Li-Metal Corp.

Salisha Ilyas

90 Riviera Dirve

L3R 5M1 Markham, ON

Kanada

email : s.ilyas@li-metal.com

Pressekontakt:

Li-Metal Corp.

Salisha Ilyas

90 Riviera Dirve

L3R 5M1 Markham, ON

email : s.ilyas@li-metal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stadtgutscheinsystemanbieter Awiti senkt Lizenzgebühr auf 0,5% Urlaubsbox.com – Urlaubsboxen funktionieren als perfekte Geschenkidee