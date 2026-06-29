Mehr als nur IT-Service: Wuth-IT startet Rabatt-Aktion für Ehrenamtliche

Zeichen der Wertschätzung: Wuth-IT in Ganderkesee würdigt ehrenamtliches Engagement mit einem exklusiven Rabatt von 10 % auf alle IT-Dienstleistungen für Inhaber der Ehrenamtskarte.

Ganderkesee, 29. Juni 2026 – Ehrenamtliches Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Um dieses unermüdliche Wirken für das Gemeinwohl zu würdigen, setzt Lothar Wuth, Inhaber von Wuth-IT, ein starkes Signal der Anerkennung: Ab sofort erhalten alle Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte einen Rabatt von 10 % auf das gesamte Dienstleistungsportfolio des IT-Unternehmens.

Die Ehrenamtskarte: Mehr als nur eine Auszeichnung Die Ehrenamtskarte ist ein offizielles Zeichen der Wertschätzung für Menschen, die sich in besonderem Maße für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl einsetzen. Sie würdigt den überdurchschnittlichen, freiwilligen Einsatz, der oft im Stillen geleistet wird – sei es im sozialen Bereich, im Sport, in der Kultur oder der Bildung.

Aus Überzeugung: Lothar Wuth gibt Anerkennung zurück Lothar Wuth, 2. Vorsitzender des Vereins „Senioren am Netz“ im Landkreis Oldenburg, weiß aus eigener Erfahrung um die Bedeutung dieses Einsatzes. Im Mai dieses Jahres wurde er selbst für sein langjähriges Engagement als Dozent und Vorstandsmitglied, in dem er Seniorinnen und Senioren die Welt der digitalen Medien näherbringt, mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet.

Die Auszeichnung inspirierte ihn dazu, den Gedanken der gegenseitigen Unterstützung direkt in sein Unternehmen zu tragen. „Die Arbeit von Ehrenamtlichen ist unbezahlbar. Mit dem Rabatt bei Wuth-IT möchte ich ein kleines Dankeschön zurückgeben an all jene, die unsere Gesellschaft jeden Tag ein Stück besser machen“, erklärt Lothar Wuth.

Das Angebot von Wuth-IT Ob technische Hilfe im Alltag oder professionelle Unterstützung: Der Rabatt gilt für das gesamte Leistungsspektrum von Wuth-IT. Dazu zählen unter anderem:

* Computer-Reparaturen und Fehlerbehebung

* Einrichtung von Smartphones und Tablets

* Datensicherung und Systemoptimierung

* Individuelle Beratung und Schulungen

So einfach funktioniert der Rabatt Der Rabatt kann unkompliziert in Anspruch genommen werden: Bei einer Anfrage oder einem Auftrag genügt das Vorzeigen der gültigen Ehrenamtskarte (oder eines entsprechenden Nachweises). Der Rabatt wird im Anschluss direkt auf der Rechnung berücksichtigt.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Dienstleistungsangebot finden Sie unter Ehrenamtskarte: 10% Rabatt bei Wuth-IT für Ehrenamtliche.

Über Wuth-IT: Wuth-IT bietet kompetente IT-Dienstleistungen und individuelle Unterstützung bei digitalen Herausforderungen. Der Fokus liegt auf verständlicher Beratung, praxisnahen Lösungen und technischer Sicherheit für Privatpersonen und kleine Unternehmen – mit einem besonderen Herz für die digitale Teilhabe aller Generationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wuth-IT Computer Service

Herr Lothar Wuth

Grüppenbührener Straße 26

27777 Ganderkesee

Deutschland

fon ..: 015771759884

fax ..: 042227998984

web ..: https://www.wuth-it.de

email : lothar.wuth@wuth-it.de

Wuth-IT – Ihr Partner für digitale Sicherheit und IT-Kompetenz

Wuth-IT ist ein regional verwurzeltes IT-Unternehmen mit Sitz in Ganderkesee, das für maßgeschneiderte Lösungen, Zuverlässigkeit und eine besonders nahbare Kundenbetreuung steht. Mit über 27 Jahren Erfahrung in der IT-Branche unterstützt Lothar Wuth Privatpersonen und kleine Unternehmen dabei, die täglichen Herausforderungen der digitalen Welt sicher und effizient zu meistern.

Unser Selbstverständnis: IT auf Augenhöhe

Wir bei Wuth-IT sind davon überzeugt, dass moderne Technik kein Hindernis sein sollte, sondern ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert. Unser Ziel ist es, technische Komplexität abzubauen und IT-Lösungen verständlich, sicher und direkt verfügbar zu machen. Dabei setzen wir auf eine persönliche Beratung, die Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

Unsere Kernkompetenzen

Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, um Sie bei jedem Schritt Ihrer digitalen Reise zu begleiten:

IT-Support & Problemlösung: Schnelle und kompetente Hilfe bei Computerproblemen, Fehlerbehebung und Systemoptimierung – bei Bedarf auch bequem per Fernwartung (AnyDesk).

Datensicherheit & Rescue: Wir helfen Ihnen, Ihre wertvollen Daten zu sichern und verloren geglaubte Informationen wiederherzustellen.

Mobile Einrichtung: Ob Smartphone, Tablet oder Laptop – wir richten Ihre Geräte so ein, dass Sie sie sicher und intuitiv nutzen können.

Sicherheitstechnik: Installation und Einrichtung von modernen Wireless-Sicherheitssystemen (z. B. Suritec, Ring, Blink), damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohlfühlen.

Nachhaltigkeit durch Linux: Wir zeigen Ihnen, wie Sie ältere Hardware mit modernen Linux-Systemen (wie Linux Mint oder Zorin OS) sicher und performant weiterverwenden können – eine nachhaltige und sichere Alternative.

Engagement, das verbindet

Wuth-IT ist mehr als nur ein IT-Service. Durch das Engagement von Inhaber Lothar Wuth im Verein „Senioren am Netz“ in Bookholzberg ist soziale Verantwortung fest in unserer Unternehmens-DNA verankert. Die Förderung der digitalen Kompetenz bei Seniorinnen und Senioren ist uns ein Herzensanliegen, das unsere Arbeitsweise prägt: geduldig, klar strukturiert und stets verständlich.

Auszeichnungen & Qualität

Wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeit regelmäßig Anerkennung findet. Als ausgezeichneter „Service Champion“ und zertifiziertes „Unternehmen der Zukunft“ (diind/DUP) garantieren wir unseren Kunden höchste Servicequalität und eine zukunftsorientierte Arbeitsweise.

Kontaktieren Sie uns:

Wuth-IT Computer Service

Grüppenbührener Str. 26, 27777 Ganderkesee

[Webseite/Kontaktmöglichkeiten ergänzen]

Was zeichnet uns besonders aus?

Unser Team um Lothar Wuth, Tjark Sibley, Moritz Meyer, Heinz Hefker, Philip Aouane und Thomas Wahrenberg arbeitet Hand in Hand, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Sie uns in Ganderkesee oder Umgebung antreffen, erkennen Sie uns direkt: Wir sind mit unseren schwarzen Fiat 500 Cabrio und Smart Cabrio für Sie im Einsatz.

Wuth-IT – Ihre IT, unser Service: „WUTH-IT“ – Kompetenz, auf die man sich verlassen kann.

Pressekontakt:

Wuth-IT Computer Service

Lothar Wuth

Grüppenbührener Straße 26

27777 Ganderkesee

fon ..: 015771759884

email : lothar.wuth@wuth-it.de

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