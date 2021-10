Psychologie der Massen – bis heute gültiges Philosophie-Buch zu Verhaltensweisen der Massen

Gustave Le Bon macht in „Psychologie der Massen“ das Verhalten von menschlichen Massen verständlicher.

Gustave Le Bon (1841 – 1931) analysiert in seinem 1895 erstmals erschienenen Buch „Psychologie der Massen“ zeitlos, und daher bis heute aktuell, die Verhaltensweisen der Massen. Seine Erkenntnisse sind hervorragend geeignet, heutige politische und gesellschaftliche Entwicklungen in ihren Zusammenhängen zu beleuchten und zu verstehen. Der französische Originaltext Gustave Le Bons erschien im Jahr 1895 unter dem Titel „Psychologie des Foules“. Die deutsche Übersetzung von Dr. Rudolf Eisler wurde im Verlag Dr. Werner Klinkhardt in Leipzig im Jahr 1908 veröffentlicht. Der Text dieser neuen Auflage folgt der autorisierten Übersetzung der 2. Auflage. Die Originalübersetzung hat der Herausgeber sehr behutsam bearbeitet, indem er die Orthografie den aktuellen Regeln der deutschen Rechtschreibung angepasst hat.

Das Buch „Psychologie der Massen“ von Gustave Le Bon ist ein Klassiker unter den Soziologie- und Psychologie-Büchern. Gustave Le Bon, der im Jahr 1841 geboren wurde und im Jahr 1931 verstarb, war eine herausragende Gestalt in der Geschichte der Psychologie und Soziologie. Er beeinflusste die französische Politik, das intellektuelle Leben und die Entwicklung der französischen Gesellschaft zur Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Seine besondere Aufmerksamkeit hat er als promovierter Arzt, Anthropologe und Soziologe dem Verhalten der Menschen geschenkt. Das bekannteste Buch des Franzosen liegt hier nun in einer neuen, verständlichen, deutschen Version vor.

„Psychologie der Massen" von Gustave Le Bon ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38049-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

