Skandinavisches Design mit Charakter: NORR11 neu bei Design-Kiste.de

Design-Kiste.de erweitert sein Sortiment: Ab sofort sind ausgewählte Möbel und Leuchten der dänischen Marke NORR11 inklusive persönlicher Einrichtungsberatung erhältlich.

Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Sortiment um ausgewählte Möbel und Leuchten der dänischen Designmarke NORR11

Nürnberg, 14. Juli 2026. Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineportals Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel und Leuchten von NORR11. Die dänische Designmarke verbindet skandinavische Gestaltungstradition mit skulpturalen Formen, internationalen Einflüssen und einem hohen Anspruch an Funktion, Komfort und Materialqualität.

Kundinnen und Kunden können die ersten Modelle ab sofort online entdecken und sich bei der Auswahl, Konfiguration und Einbindung in individuelle Raumkonzepte persönlich beraten lassen.

Mit der Aufnahme von NORR11 baut die Raum & Form Seidel GmbH ihr Portfolio im Bereich hochwertiger und charakterstarker Designmöbel weiter aus. Zum Sortiment gehören unter anderem Möbel aus den Serien Studio, Jagger, Hippo, Nomad, Bufala und NY11 sowie ausgewählte Leuchten.

Das Angebot umfasst modulare Sofas, Lounge-Sessel, Stühle und Beleuchtungslösungen für private Wohnräume ebenso wie für anspruchsvolle Arbeits- und Objektbereiche.

Möbel zwischen skandinavischer Klarheit und skulpturalem Ausdruck

NORR11 entwickelt langlebige Möbel mit einer eigenständigen Formensprache. In den Entwürfen treffen unterschiedliche Epochen, Kulturen, Materialien und Designrichtungen aufeinander. Die Möbel sollen dabei nicht nur gestalterisch überzeugen, sondern Form, Funktion und Komfort miteinander verbinden.

Modelle wie das Studio Sofa stehen beispielhaft für diesen Ansatz. Das modulare Polstermöbel greift die markante Formensprache der späten 1970er-Jahre auf und interpretiert sie zeitgemäß. Einzelne Module können zu unterschiedlichen Sitzlandschaften kombiniert oder als frei stehende Elemente eingesetzt werden.

Auch Kollektionen wie Hippo, Nomad und NY11 zeigen die Verbindung von klarer Gestaltung, handwerklichen Details und hochwertigen Materialien.

Persönliche Beratung statt Möbelkauf von der Stange

Bei Design-Kiste.de steht nicht allein das einzelne Produkt im Mittelpunkt. Je nach Modell können Kundinnen und Kunden zwischen unterschiedlichen Ausführungen, Materialien, Oberflächen, Farben und Bezugsstoffen wählen.

Die Raum & Form Seidel GmbH unterstützt bei der Zusammenstellung und prüft gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden, welche Variante zur Raumgröße, zur vorgesehenen Nutzung, zum vorhandenen Interieur und zum individuellen Budget passt.

Auf Wunsch reicht die Betreuung von der Auswahl eines einzelnen Möbelstücks bis zur Entwicklung eines vollständigen Einrichtungskonzepts. Das Nürnberger Unternehmen verbindet den Verkauf hochwertiger Designmöbel mit persönlicher Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Nach der Planung übernimmt Raum & Form Seidel bei Bedarf auch die Bestellung, Lieferung und Montage.

„Mit NORR11 nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, deren Möbel eine außergewöhnliche Eigenständigkeit besitzen. Die Entwürfe sind skulptural und ausdrucksstark, lassen sich durch ihre unterschiedlichen Ausführungen aber zugleich sehr individuell planen. Damit passen sie hervorragend zu unserem Anspruch, Räume nicht einfach zu möblieren, sondern ganzheitlich und persönlich zu gestalten“, erklärt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

„Unsere Kundinnen und Kunden erhalten bei uns nicht nur Zugang zu den Produkten. Wir begleiten sie bei der Auswahl von Modellen, Materialien und Konfigurationen und unterstützen auf Wunsch bis zur Lieferung und Montage.“

NORR11 ab sofort auf Design-Kiste.de erhältlich

Die NORR11-Auswahl ist ab sofort auf Design-Kiste.de erhältlich. Interessierte können über die jeweiligen Produktseiten eine unverbindliche Anfrage stellen oder telefonisch eine persönliche Beratung vereinbaren.

Neben einzelnen Möbeln unterstützt Raum & Form Seidel auch bei der Kombination mehrerer Produkte zu abgestimmten Wohn-, Ess-, Lounge-, Arbeits- oder Objektbereichen.

Über NORR11

NORR11 ist ein dänisches Designunternehmen, das Möbel und Leuchten mit einer charakterstarken und zeitlosen Formensprache entwickelt. Die Marke verbindet unterschiedliche Zeitepochen, Kulturen, Materialien und Designrichtungen miteinander.

Im Mittelpunkt stehen langlebige Entwürfe, bei denen Form, Funktion und Komfort ausgewogen zusammenspielen. Das Sortiment umfasst unter anderem Stühle, Lounge-Sessel, Sofas, Bänke, Tische, Leuchten und Outdoor-Möbel.

NORR11 arbeitet mit Materialien wie Holz, Leder, Bambus, Rattan, Metall und Naturstein.

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Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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