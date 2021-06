Was eine elektrische Zahnbürste supersmart macht: LED-Touchscreen und App-basierte Putzpläne

Die elektrische Zahnbürste Oclean X Pro Elite hebt sich mit eigenem Touchscreen und anpassbaren Putzplänen von der Konkurrenz ab. Zudem erkennt sie Stellen, die beim Putzen vergessen werden.

Die Oclean X Pro Elite debütierte Ende März letzten Jahres. Diese Ultraschallzahnbürste ist in Bezug auf ihre Funktionen, ihre Qualität und ihren Preis wettbewerbsfähig. Noch wichtiger ist, dass sie die erste elektronische Zahnbürste ist, die es schafft, sowohl supersmart als auch extrem leise zu sein. Viele elektronische Zahnbürsten behaupten, smart zu sein, doch sie werden dumm, sobald die Verbindung zum Smartphone unterbrochen wird. Das bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Ihre Zähne putzen wollen, das Smartphone anhaben und vor sich hinlegen müssen. Um diese Unbequemlichkeit zu lösen, hat sich Oclean dazu entschieden, smart einen Schritt nach vorne machen zu lassen, und supersmart zu werden.

Warum kann die Oclean X Pro Elite als supersmart eingestuft werden?

1. Touchscreen

Sie ist die erste elektrische Zahnbürste der Welt mit einem interaktiven Touchscreen. Sie können den Putzmodus ändern, die Zeit und Intensität einstellen und Putzresultate auch dann auf dem Bildschirm sehen, wenn Ihr Smartphone in einem anderen Raum ist.

2. Erkennung von blinden Flecken

Dieses Flaggschiff von Oclean verfügt über ein eingebautes 6-Achsen-Gyroskop und einen zentralen Chip, der mit einem integrierten Algorithmus, einem Bewegungsalgorithmus und statistischen Methoden ausgestattet ist. Sie kann die Putzdaten überwachen und analysieren und diese unabhängig von dem Smartphone auf ihrem eigenen Bildschirm anzeigen. Natürlich können Sie die Daten mit der App synchronisieren, wenn sie ihre Putzgewohnheiten über einen längeren Zeitraum verfolgen wollen.

3. Individuelle Putzpläne

Wenn Sie Putzpläne wollen, die für sie maßgeschneidert sind, werden sie von gewöhnlichen elektrischen Zahnbürsten höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Oral-B macht Ihnen gemäß Ihres Mundzustands Vorschläge, die auf begrenzte, vorgefertigte Pläne limitiert sind. Die Bürstenköpfe von Philips Sonicare haben verschiedene eingebaute Chips und damit verschiedene Modi, unter denen Sie wählen können. Oclean bietet in der App mehr als 20 professionelle Putzpläne, die an Benutzer mit verschiedenen Mundzuständen und Essgewohnheiten angepasst sind. Zum Beispiel wird sie für Raucher, Zahnspangenträger und Kaffeetrinker jeweils unterschiedliche Pläne empfehlen. Darüber hinaus erlaubt sie es den Benutzern, Pläne an den Zustand von Krankheiten im Mundraum anzupassen.

Die Oclean X Pro Elite verfügt zudem über die exklusive Technologie von Oclean zur Geräuschreduzierung und kabelloses Schnellladen, ganz wie bei Smartphones.

Kaufen Sie die Oclean X Pro Elite jetzt mit unserem Code OFGVSWEM, um 8 EUR zu sparen. Der Code funktioniert vom 1. Juni bis zum 30. Juni 2021. Das Produkt wird aus Warenhäusern in Polen versandt, um sicherzustellen, dass sie es nach der Bestellung innerhalb von drei Tagen erhalten.

Für mehr Einzelheiten besuchen Sie bitte die Webseite: https://bit.ly/34AKCSr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shenzhen Muchen Technology Co., Ltd., China

Frau Taylor Taylor

1508, Block C, Zhantao Technology Building, 1079 M Longhua

518131 Shenzhen

China

fon ..: +8618823769176

web ..: https://muchenworld.com

email : bbeng8529@gmail.com

You can include this press release – also in a modified or abbreviated form Use the source link on our homepage on your website for free.

Pressekontakt:

The China Box

Herr Kino Gao

15D-5, Jing Yuan Art Center, No. 3, Guang Qu Road, Chaoyang

100000 Beijing

fon ..: +864008318522

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Nicht nachhaltig – Fahrzeugteile von Kontinent zu Kontinent in Einwegverpackungen zu transportieren