Mit Personal Training in Mannheim erfolgreich ans Ziel

Mit einem Personal Trainer oder einer Trainerin an der Seite schafft es jeder Mensch zur Traumfigur. Wie Fitnessziele mit Unterstützung erfolgreich erreicht werden können, erfahren Sie hier.

Ein sportlicher Körper sorgt für ein besseres Selbstbewusstsein und unterstützt die Gesundheit bis ins hohe Alter. Mit einem Personal Trainer oder einer Trainerin kann dieses Ziel schon bald zur Realität werden. Aber was genau ist eigentlich der Vorteil darin, Profis in das eigene Training mit einzubeziehen und reicht es nicht auch aus, einfach selbst loszulegen? Hier spalten sich die Geister! Dabei kann Tim Assmann Personal Training so viel mehr bieten als nur einen ausgeklügelten Ernährungs- und Fitnessplan.

Die perfekte Zielsetzung

Wer ein Ziel verfolgt, kommt um eine Planung nicht herum. Wann und wie soll es erreicht werden? Die Mühe, die einzelnen Schritte aufzuschreiben, Zwischenziele zu stecken und konkrete Pläne zu erstellen, machen sich die wenigsten ambitionierten Hobbysportler und -sportlerinnen. Ein Personal Trainer in Mannheim oder eine Trainerin hilft dabei, das Ziel zu konkretisieren und dabei realistisch zu bleiben. Zu hoch gesteckte Ziele können schnell demotivieren, während zu niedrig gesteckte Ziele zu wenig Anreiz bieten, durchzuhalten. Sind die Ziele abgesteckt und die Abnehmwilligen haben ein konkretes Bild vor Augen, geht es an die konkrete Planung der Trainings- und Ernährungspläne, um dieses Ziel auch zu erreichen.

Der richtige Plan macht den Unterschied

Zahlreiche Bücher protzen mit Titeln, wie beispielsweise zehn Kilo in zehn Tagen, die meistens überzogen sind. 0-Diäten führen nur zu Frust und langfristig zum Jo-Jo-Effekt, während die konkrete Verteilung der Makro- und Mikronährstoffe völlig außer Acht gelassen wird.

Ein Personal Trainer oder eine Trainerin hilft den Kunden und Kundinnen dabei, realistische Abnehmziele mit einem auf sie zugeschnittenen Ernährungsplan zu erreichen. Steht der Ernährungsplan, geht es ans Eingemachte: Der Trainingsplan wird aufgestellt. Unter Einbezug der körperlichen Stärken und Schwächen der Kunden und Kundinnen wird ein Plan ausgearbeitet, der in den normalen Alltag integrierbar ist. Fortschritte und Teilziele werden festgehalten und die Auseinandersetzung mit den eigenen Gewohnheiten führt zu einer langfristigen Veränderung.

Motivation kommt nicht von selbst

Oft sind Abnehmwillige und Hobbysportler und -sportlerinnen in den ersten ein bis zwei Wochen noch hoch motiviert. Der Wunsch nach dem perfekten Körper steht im Fokus und das Bild vom zukünftigen Selbst wird stets vom eigenen Gehirn wieder visualisiert. Doch nach der anfänglichen Begeisterung kommt oft die Ernüchterung: Zwei Wochen reichen bei Weitem nicht aus, um einen nachhaltigen Erfolg festzustellen. Die Kräfte lassen nach und die Personen beginnen damit, sich zu fragen, warum sie all das eigentlich tun.

Dann fällt das Training einmal öfter aus oder ein Stück Schokotorte mehr landet auf dem Teller. Personal Trainer und Trainerinnen lassen ihre Kunden und Kundinnen nicht im Stich, sondern nehmen sie auch bei Rückschlägen an die Hand und bringen sie zurück auf Kurs. Mit Motivation und dem gemeinsamen Feiern kleiner wie großer Erfolge haben Teilnehmende mit den Coaches Trainingspartner oder -partnerinnen an ihrer Seite, die wissen, wovon sie sprechen.

Die richtige Beratung

Personal Trainer und Trainerinnen stehen ihren Kunden und Kundinnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sei es bei Trainingsabläufen, dem Plan oder einer Änderung der Gegebenheiten. Auch Personal Trainer Tim Assmann steht Interessierten in der Straße Im Rustengut 26 in 67098 Bad Dürkheim für Fragen und Antworten zur Seite und unterstützt seine Kunden und Kundinnen mit Leib und Seele. Wer Interesse hat, kann sich über die Telefonnummer 01516 – 511 088 2 direkt an ihn wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tim Assmann – Personal Training

Herr Tim Assmann

Im Rustengut 26

67098 Bad Dürkheim

Deutschland

fon ..: 01516 – 511 088 2

web ..: https://www.trainiermittim.de/

email : Tim_Assmann@gmx.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

In Köln: Workshop Agiles Design Thinking im Projektmanagement