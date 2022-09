Neue Kunstwerke mit Herbstmotiven im Artwalks-Shop

Der Goldene Herbst zeigt sich aktuell von seiner besten Seite. Zum kalendarischen Herbstanfang präsentiert der Artwalks-Shop eine bunte Kollektion mit fotorealistisch-impressionistischen Kunstwerken.

Indian Summer in Deutschland

Die Tage werden kürzer, die Blätter färben sich bunt und tauchen die Wälder in ein warmes, goldenes Licht. Mit Beginn des Herbstes verwandelt sich die Natur in ein einziges farbenfrohes Kunstwerk und beweist eindrücklich, dass jede Jahreszeit ihre schönen Seiten hat.

Auf dem nordamerikanischen Kontinent bezeichnet man diese Periode im späten Herbst, die oft begleitet wird von strahlend blauem Himmel und intensiver Blattverfärbung der Wälder, als Indian Summer. Doch auch in Deutschland genießt man den Indian Summer in seiner ganzen Pracht, nur dass man hierzulande vom Goldenen Oktober spricht.

Fotorealistisch-impressionistische Kunstwerke im Artwalks-Shop

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang präsentiert der Artwalks-Shop eine bunte Herbst-Kollektion mit heimischen Motiven. Dabei setzt der Shop aber nicht nur auf Fotos. Um das Gefühl des Indian Summer und die ganz besondere Stimmung des Goldenen Herbstes einzufangen, wurden die Fotos hierfür in fotorealistisch-impressionistische Kunstwerke umgewandelt.

„Es gibt einen großen Markt für fotorealistische Motive“, ist Ralph Kähne, Künstler und Gründer des Artwalks-Shop, überzeugt und ergänzt: „Da Fotorealismus aber auf eine Abbildung der Wirklichkeit ohne künstlerische Interpretation abzielt, haben wir uns für eine Kombination beider Techniken entschieden.“

Aktuell zeigt der Artwalks-Shop unter https://artwalks-shop.de 36 Kunstwerke mit Herbstmotiven aus Berlin und Brandenburg. Doch schon in Kürze sollen weitere folgen. Darüber hinaus befinden sich im Bildkatalog noch weitere exklusive Kunstwerke aus aller Welt im gleichen Stil.

Große Vielfalt im Artwalks-Shop

Der Artwalks-Shop bietet aber nicht nur einen exklusiven Bildkatalog. In der gigantischen Datenbank mit mehr als einer Million Bilder können Besucherinnen und Besucher mit komfortablen Suchfunktionen einfach ihr Wunschmotiv finden. Darüber hinaus können selbstverständlich auch eigene Fotos hochgeladen, in mehr als 200.000 Varianten gestaltet und auf alle möglichen Medien gedruckt werden. Von Leinwand auf Keilrahmen, über Kaffeetassen, Mousepads, Taschen und Kissenbezügen bis hin zur wandfüllenden Tapete sind der individuellen Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Und falls die Qualität des hochgeladenen Fotos den eigenen Ansprüchen nicht reicht oder um das Beste aus dem eigenen Foto herauszuholen, bieten die Design-Profis vom Artwalks-Shop noch einen weiteren Service an. So optimieren sie auf Wunsch Fotos bis hin zur Erstellung eines echten Kunstwerks im fotorealistisch-impressionistischen Stil wie bei der aktuellen Herbstkollektion.

Mehr Informationen unter https://artwalks-shop.de/shop/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Artwalks-Shop

Herr Ralph Kähne

Ulmenstraße 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: +49 33397 60519

fax ..: +49 33397 60529

web ..: https://artwalks-shop.de

email : mail@artwalks-shop.de

Der Artwalks-Shop bietet nicht nur hochwertige Drucke auf Acryl, Alu-Dibond, Leinwand und Papier. Auch die Gestaltung von Tapeten, Folien, Kissen, Tassen und Tragetaschen sowie Untersetzern, Mousepads und Schiefertafeln ist möglich. Insgesamt stehen somit mehr als 200.000 Varianten zur Verfügung.

Aus einem Bildkatalog mit über einer Million Motiven können Kunden/Kundinnen ihr Wunschmotiv auswählen und dieses nach persönlichem Geschmack gestalten.

Des weiteren bietet der Artwalks-Shop die Möglichkeit, persönliche Bilder oder Fotos hochzuladen und daraus individuelle Kunstwerke zu erstellen.

Ein Service zur Verbesserung von Kundenfotos ist ebenso erhältlich wie die Option, daraus ein individuelles Kunstwerk im Stile großer Meister erstellen zu lassen.

Darüber hinaus unterstützen die Marketing-Profis vom Artwalks-Shop Künstlerinnen und Künstler dabei ihre Werke bekannt zu machen und erfolgreich zu verkaufen, inklusive der Gelegenheit, die eigenen Kunstwerke exklusiv über den Artwalks-Shop anzubieten.

